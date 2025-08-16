A kotyogóssal kávét főzni elsőre egyszerűnek tűnik, de valójában igazi művészet. Elég egy-egy óvatlan lépés, hogy teljesen elrontsuk az élményünket.

A leggyakoribb jelenség, hogy a kávénak kellemetlen, égett mellékíze lesz – ezt szinte biztos, hogy mindannyian tapasztaltuk már. De mi okozza ezt? És hogyan kerülheted el? Nézzük végig a legjellemzőbb hibákat, amiket sokszor észrevétlenül követsz el kávéfőzés előtt, közben vagy után.

Mitől lesz a kotyogós kávénak égett íze? Ezeket a hibákat ne kövesd el

Bár egyszerűnek tűnhet, a kotyogós használata egy rituálé, apró lépésekből és trükkökből áll. Ha elrontod, az eredmény lehet egy kesernyés, égett ízű valami is, ami csak nyomokban emlékeztet a kávéra. Íme, a leggyakoribb hibák és módszerek, melyekkel elkerülheted őket.

Nem megfelelő oldódás

Az egyik fő bűnös a nem ideális oldódás. Ez akkor történik, amikor a víz nem tud egyenletesen áthaladni az őrleményen – ennek lehet az oka, az hogy túl erősen van tömörítve a kávé, az, hogy túl sok kávét tettél a szűrőbe, vagy az, hogy túl forró a víz.

Ilyenkor a kávé keserű, égett ízű lesz.

Tanuld meg pontosan, mennyi kávéval és milyen tömörítéssel dolgozz, és tartsd be a kotyogós használatának alapvető szabályait.

Túl erős láng

Sokan ösztönösen magas lángon főzik, hogy gyorsabban kész legyen, de te ezt ne kövesd el: ezzel csak rontasz az ízen. A túl nagy hőhatás megégetheti a kávét, így az keserű lesz. A titok: alacsony, egyenletes hőmérsékleten főzz, még ha ez kicsit több időt is vesz igénybe.

A túl nagy hőhatás megégetheti a kávét

Elhanyagolt kotyogós

A tisztítás kulcsfontosságú. Ha a kotyogósod belsejében kávé- vagy vízkőmaradék van, az tönkreteszi az főzést, és kellemetlen, égett mellékízt adhat.

Ne használj mosogatószert, csak tiszta vizet, és mindig szedd szét, hogy minden alkatrésze tiszta és száraz legyen.

Rossz tárolás

Az égett íz forrása sokszor már a kávé tárolásánál kezdődik. Ha az őrleményt nem légmentesen zárod el, esetleg napfényes helyen, melegben, párás helyen tárolod, az aromák romlanak, és a főzéskor furcsa mellékíz jelenhet meg.

A víz minősége

Ne gondold, hogy a víz nem számít. A túl kemény csapvíz nemcsak az ízt befolyásolja, de a kotyogósod élettartamát is csökkenti. Érdemes szűrt vagy palackozott vizet használni, ami kiegyensúlyozott ásványianyag-tartalommal bír.

Új kotyogós

Ha most vetted a kotyogósodat, az első pár főzésnél érezhetsz furcsa mellékízt – ez teljesen normális. A legjobb, ha az első néhány alkalommal „bejáratod” a gépet: főzz vele vizet kávé nélkül, hogy a fém átvegye a kávé olajait. Pár használat után az íz jelentősen javul.

Nem kevered meg a kávét

Apró, de fontos lépés: a kávét még a kotyogóban, főzés után keverd át, mielőtt kitöltenéd.

Az elsőként kijövő kávé sűrűbb, aromásabb, a végén érkező pedig hígabb – ha nem kevered, az ital íze egyenetlen lesz.

Ha ezeket a hibákat elkerülöd, garantáltan búcsút mondhatsz az égett mellékíznek, és minden csészében élvezheted a tökéletes kotyogós kávé gazdag aromáját.

Forrásunk volt.