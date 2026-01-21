Kávé vagy tea? Nem mindegy, az egyik ugyanis gyengíti a 65 év feletti nők csontozatát

A Nutrients folyóiratban megjelent kutatás során közel 10.000 – 65 év feletti – nőt követtek nyomon, csaknem tíz éven keresztül. Azt vizsgálták, hogyan változik csontsűrűségük attól függően, hogy kávét vagy teát fogyasztanak-e rendszeresen - írja a Rizikometer.
A kávé és tea, mint sokszor évtizedeken át fogyasztott italok, fontos hatással lehetnek szervezetünkre, így csontjainkra is. A Flinders Egyetem kutatása erre a kérdésre irányult, és a teát hozta ki győztesen.
Tudtad?
Tea versus kávé - a csontokat tekintve a tea a győztes
- a teát fogyasztó nők teljes csípőcsontsűrűsége valamivel magasabb volt azokénál, akik nem isznak teát - a különbség nagy népességre vetítve jelentős lehet
- a kávé mérsékelt fogyasztása (napi 2-3 csésze) nem járt káros hatással,
- de az 5 csészét meghaladó napi bevitel alacsonyabb csontsűrűséggel társult
Úgy tűnik tehát, hogy a kiugró kávéfogyasztás gyengítheti a csontokat a nőknél, ez a kockázat pedig még nagyobb, ha élete során nagyobb mennyiségű alkoholt is fogyaszt az illető.
A tea elősegíti, a kávé gátolja a csontképzést
A teában található katechinek, úgy tűnik, elősegítik a csontképződést, és lassítják a csontvesztést, míg a kávé koffeintartalma gátolhatja a kalcium felszívódását és a csontanyagcserét.
Tipp: ellensúlyozd a kávé negatív hatásait tej hozzáadásával!
A szakértők tanácsa
Idősebb nők esetében napi egy csésze tea tehát egy kis lépés lehet az erősebb csontozat felé!