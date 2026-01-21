Gasztro

Kávé vagy tea? Nem mindegy, az egyik ugyanis gyengíti a 65 év feletti nők csontozatát

A csontjaid egészsége szempontjából sem mindegy, hogy kávét vagy teát iszol, főleg, ha 65 év feletti nő vagy, állítja az ausztrál Flinders Egyetem tanulmánya. Vajon melyik a jobb választás?

A Nutrients folyóiratban megjelent kutatás során közel 10.000 – 65 év feletti – nőt követtek nyomon, csaknem tíz éven keresztül. Azt vizsgálták, hogyan változik csontsűrűségük attól függően, hogy kávét vagy teát fogyasztanak-e rendszeresen - írja a Rizikometer.

idős, mosolygós hölgy az ablak előtt teázik
10.000 – 65 év feletti – nőt követtek nyomon, csaknem tíz éven keresztül

A kávé és tea, mint sokszor évtizedeken át fogyasztott italok, fontos hatással lehetnek szervezetünkre, így csontjainkra is. A Flinders Egyetem kutatása erre a kérdésre irányult, és a teát hozta ki győztesen.

Tudtad?

Az oszteoporózis (csontritkulás) minden harmadik 50 év feletti nőt érint, és évente több millió csonttöréshez vezet világszerte. Kockázatát a csontsűrűség, azaz a BMD nevezetű mutatóval tudják nyomon követni.

Tea versus kávé - a csontokat tekintve a tea a győztes

  • a teát fogyasztó nők teljes csípőcsontsűrűsége valamivel magasabb volt azokénál, akik nem isznak teát - a különbség nagy népességre vetítve jelentős lehet
  • a kávé mérsékelt fogyasztása (napi 2-3 csésze) nem járt káros hatással,
  • de az 5 csészét meghaladó napi bevitel alacsonyabb csontsűrűséggel társult

Úgy tűnik tehát, hogy a kiugró kávéfogyasztás gyengítheti a csontokat a nőknél, ez a kockázat pedig még nagyobb, ha élete során nagyobb mennyiségű alkoholt is fogyaszt az illető.

idős nő asztalon ülve kávézik
Úgy tűnik, a tea elősegíti, a kávé pedig gátolja a csontképzést

A tea elősegíti, a kávé gátolja a csontképzést

A teában található katechinek, úgy tűnik, elősegítik a csontképződést, és lassítják a csontvesztést, míg a kávé koffeintartalma gátolhatja a kalcium felszívódását és a csontanyagcserét.

Tipp: ellensúlyozd a kávé negatív hatásait tej hozzáadásával!

A szakértők tanácsa

Idősebb nők esetében napi egy csésze tea tehát egy kis lépés lehet az erősebb csontozat felé!

