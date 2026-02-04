Végre a vásárlók az elsők – Változás jön a kávépiacon itthon

Az Agrárminisztérium rendelettervezete szerint módosítanák a Magyar Élelmiszerkönyv kávé- és pótkávétermékekre vonatkozó minőségi előírásait. A változások a vásárlóknak kedveznének.
Mi áll a módosításban?
A módosítás célja, hogy a vásárlók részletes és pontosabb leírást kapjanak az élelmiszerek minőségéről és megnevezéséről, ami összhangban állna az uniós szabályozásokkal.
A változás a kávé, pótkávé, kávékeverék, kávékivonatok, cikóriakivonatok és azonnal oldódó kávékeverékek termékcsoportjára vonatkozna.
Ennek keretében pontosan meghatároznák az összetevőket, a minőségi eltéréseket és a jelölési követelményeket.
A módosítás további részletei
Új szabályokat vezetnének be a koffeintartalmat illetően, ami a koffeinmentes termékeket és az édesítőszeres termékeket is érintené. Emellett részleteznék a pörkölt kávé fogalmát, a nyerskávé nedvesség- és koffeintartalmát és még a koffeinmentes és ízesített kávék tulajdonságait is jelölni kell a címkén. A módosítás a kávétermékek fizikai, kémiai és érzékszervi minőségi kritériumaira is kiterjedne, úgy mint a nedvességtartalom, hamutartalom, koffeintartalom, egységes szemcseméret, szín és ízvilág.
A tervezetet február 6-ig véleményezik, és ha elfogadják a javaslatot, akkor a régi szabályok szerint gyártott kávék és kávétermékek még egy éven át lehetnek forgalomban.