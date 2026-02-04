Módosítás érkezik a kávé- és pótkávétermékek minőségi előírásait illetően. A szabályozás a fogyasztók érdekeit tartja szem előtt.

Az Agrárminisztérium rendelettervezete szerint módosítanák a Magyar Élelmiszerkönyv kávé- és pótkávétermékekre vonatkozó minőségi előírásait. A változások a vásárlóknak kedveznének.

Végre a vásárlók az elsők – Változás jön a kávépiacon itthon

Mi áll a módosításban?

A módosítás célja, hogy a vásárlók részletes és pontosabb leírást kapjanak az élelmiszerek minőségéről és megnevezéséről, ami összhangban állna az uniós szabályozásokkal.

A változás a kávé, pótkávé, kávékeverék, kávékivonatok, cikóriakivonatok és azonnal oldódó kávékeverékek termékcsoportjára vonatkozna.

Ennek keretében pontosan meghatároznák az összetevőket, a minőségi eltéréseket és a jelölési követelményeket.

Még egy módosítás: Emellett beiktatnák a kategóriánkénti kávéspecialitásokat is.

A módosítás többféle kávétermékre vonatkozna

A módosítás további részletei

Új szabályokat vezetnének be a koffeintartalmat illetően, ami a koffeinmentes termékeket és az édesítőszeres termékeket is érintené. Emellett részleteznék a pörkölt kávé fogalmát, a nyerskávé nedvesség- és koffeintartalmát és még a koffeinmentes és ízesített kávék tulajdonságait is jelölni kell a címkén. A módosítás a kávétermékek fizikai, kémiai és érzékszervi minőségi kritériumaira is kiterjedne, úgy mint a nedvességtartalom, hamutartalom, koffeintartalom, egységes szemcseméret, szín és ízvilág.

A tervezetet február 6-ig véleményezik, és ha elfogadják a javaslatot, akkor a régi szabályok szerint gyártott kávék és kávétermékek még egy éven át lehetnek forgalomban.

