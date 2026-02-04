Életmód

2026.02.04.

Végre a vásárlók az elsők – Változás jön a kávépiacon itthon

Nosalty profilképe Nosalty

Módosítás érkezik a kávé- és pótkávétermékek minőségi előírásait illetően. A szabályozás a fogyasztók érdekeit tartja szem előtt.

Az Agrárminisztérium rendelettervezete szerint módosítanák a Magyar Élelmiszerkönyv kávé- és pótkávétermékekre vonatkozó minőségi előírásait. A változások a vásárlóknak kedveznének.

Instant kávé címkéjét olvasgató nő
Végre a vásárlók az elsők – Változás jön a kávépiacon itthon

Mi áll a módosításban?

A módosítás célja, hogy a vásárlók részletes és pontosabb leírást kapjanak az élelmiszerek minőségéről és megnevezéséről, ami összhangban állna az uniós szabályozásokkal.

A változás a kávé, pótkávé, kávékeverék, kávékivonatok, cikóriakivonatok és azonnal oldódó kávékeverékek termékcsoportjára vonatkozna.

Ennek keretében pontosan meghatároznák az összetevőket, a minőségi eltéréseket és a jelölési követelményeket.

Még egy módosítás:

Emellett beiktatnák a kategóriánkénti kávéspecialitásokat is.
Bevásárlókocsi termékekkel
A módosítás többféle kávétermékre vonatkozna

A módosítás további részletei

Új szabályokat vezetnének be a koffeintartalmat illetően, ami a koffeinmentes termékeket és az édesítőszeres termékeket is érintené. Emellett részleteznék a pörkölt kávé fogalmát, a nyerskávé nedvesség- és koffeintartalmát és még a koffeinmentes és ízesített kávék tulajdonságait is jelölni kell a címkén. A módosítás a kávétermékek fizikai, kémiai és érzékszervi minőségi kritériumaira is kiterjedne, úgy mint a nedvességtartalom, hamutartalom, koffeintartalom, egységes szemcseméret, szín és ízvilág.

Receptajánló:

A tervezetet február 6-ig véleményezik, és ha elfogadják a javaslatot, akkor a régi szabályok szerint gyártott kávék és kávétermékek még egy éven át lehetnek forgalomban.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

csokis süti

Villámgyors láva cake

A láva cake, más néven csokiszuflé vagy láva süti kevés alapanyagból készül, percek alatt összedobható, mégis olyan hatást kelt, mintha órákig szenvedtél volna vele. A titka az ...

uborkasaláta

Perzsa joghurtos uborkasaláta

Ha szeretitek Nyugat-Ázsia izgalmas ízvilágát, akkor próbáljátok ki ezt a villámgyors és ínycsiklandó perzsa joghurtos uborkasalátát, ami évszázadok óta az étkezések gyakori és ...

zöldséges egytálétel

Brokkolis-tojásos pizza

Imádom a zöldségeket és a pizzát. A neten láttam ehhez hasonló recepteket, én egy kicsit módosítottam rajta. Isteni finom, egészséges, és nagyon tápláló. Garantáltan órákig nem ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Hurka és kolbász a Belvárosi Disznótorosban
Életmód

Öt hely Budapest környékén, ha hibátlan disznótoros finomságokra vágynál

Február 18-án kezdődik a nagyböjt, de addig még van idő megkóstolni a legfinomabb disznóságokat a friss disznósajttól a melegében kisült hurka-kolbászig, vagy a gőzölgő orjalevestől a hagymával készült sertésmájig. A feketeöves rajongók ezeket otthon készítik, esetleg maguk mennek disznóvágásra, de azok kedvéért, akik ezt profikra bíznák, mutatunk öt helyet, ahol a disznótor javát kóstolhatják az éhes vendégek.

Kormos Lili

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept