Kisokos fagyizáshoz – Így különböztesd meg a kamut az igazitól

Mióta az eszemet tudom, hiszek benne, hogy a legjobb dolog a nyárban, hogy minden sétába belefér egy fagyizás. Az egyik kedvenc édességem, és bár szívesen kísérletezek új, és izgalmas ízekkel, egyszer például megkóstoltam a kaliforniai paprika sorbet-t, isteni volt, azért még mindig az alapízek a kedvenceim. Amik egyébként annak is fokmérői, hogy adott helyen tudnak-e fagyit készíteni vagy sem. Annak érdekében, hogy titeket se lehessen zavarba hozni a fagyipultnál, most sorra vesszük az igazán jó fagyi ismérveit. Kajatények sorozatunk legújabb állomása következik.

Gyerekként megszoktuk, hogy a fagyizók kínálatában a csoki, a citrom, a vanília és az eper, olyanok, mint festésnél az alapszínek. Aztán jön a puncs, a sztracsatella, a pisztácia (ami ugye nem is volt), néhány gyümölcs íz, és ezzel nagyjából össze is foglaltam a ’90-es évek elejének fagyiválasztékát. Volt néhány legendás cukrászda az országban, akik gigantikus fagyipulttal büszkélkedhettek, nos náluk ki lehetett próbálni izgalmasabb ízeket is, de a mai variációkhoz képest bőven biztonsági játékot játszottak, még ők is.

Nagyszombat utca a Végvár utca torkolatával szemben. Bánhidi László (parkőr) és Alfonzó (Bagaméri, az elátkozott fagylaltos), a Keménykalap és krumpliorr című film szereplői, 1973 Fortepan / Ráday Mihály

Valamikor a 2000-es évek végén és a 2010-es évek hajnalán, amikor pamutzoknitól a hamburgerig mindennek lett kézműves változata (ez a gyakorlatban sokszor alig érezhető minőségbeli különbséget, viszont jelentős drágulást jelentett), megjelentek a kézműves fagyizók is. Fagyis kanalat használni egyszerre zsenáns lett, a jó fagyit pedig onnan ismerted fel, hogy spatulával kenték a tölcsérbe (mint Olaszországban, és hát ki merne vitatkozni azzal az eljárással, ami a gelato hazájából érkezik), hogy már nem csak az alapízekből válogathattál, és a végén nagyjából a dupláját fizetted az addig megszokottnak. Utóbbi egyébként érthető is, hisz a többi cukrásztermékhez hasonlóan, a minőségi fagylalt is meglehetősen drága alapanyagokból készül.

Ezzel párhuzamosan kezdtek feltűnni azok a fagyis pultok, ahol a tárolókban olyan buján, és gazdagon hullámzott a tökéletes nyári desszert, hogy az embernek egyenesen kedve támadt fejest ugrani hűs, és hívogató színű habokba, ahol nem fizetted ki egy ebéd árát egy családi fagyizásért, és ahol a fagyik mindig úgy fel voltak díszítve, mint Carmen Miranda ikonikus gyümölcskalapjai. A baj csak az volt, hogy hiába volt mondjuk tízféle tejes fagyi a pultban, valahogy egyiknek sem volt túlzottan markáns íze, viszont mindegyik olyan volt, mint egy vérszegény vaníliafagyi, a gyümölcsízek pedig annyira mesterségesek voltak, hogy ennyi erővel trópusi ízvilágú gumicukrot is rágcsálhattunk volna. Ekkor tanultuk meg, hogy bizony fagyiból is létezik kamu, ami csak annak látszik, de valójában nem több, mint tölcsérbe mért átverés.

Annak érdekében, hogy idén nyáron senki se fizessen átverésért, nézzük, honnan ismerni fel az igazán jó fagylaltot.

Várkerület, piac, 1915 Fortepan / Vargha Zsuzsa

Kezdj gyanakodni, ha….

Az előbb felsoroltam a kamufagyik néhány ismérvét, és kutatásaim során megnyugvással tapasztaltam, hogy még maga a NÉBIH is foglalkozik a kérdéssel. Ők ugyan, hivatalból, elsősorban a fagyiárusítás élelmiszerbiztonsági aspektusaival foglalkoznak, de ezzel együtt, az ideális fagyiárusítóhely ismertetésénél ők is kitérnek rá, hogy „A tégelyekben a fagylalt nincs feltornyozva, nem ér a hűtőtartomány fölé.” Kezdjük is tehát a méretek megvizsgálásával.

Tudtad? Ahogy fentebb is írtam, hihetetlenül gusztusosak tudnak lenni ezek dús fagylalthullámok, a baj csupán az, hogy ezek a fagyik egyrészt az E-471-es állagjavítónak köszönhetik a megjelenésüket, másrészt, addig kavarták őket, ameddig a krém tele nem ment légbuborékokkal.

Önmagában az állagjavító használat nem lenne probléma, ez segít például abban is, hogy ne olvadjon azonnal a fagyi, amint tölcsérbe teszik, de ha csak ez tartja össze, az már problémás. Ahogy az is, ha ezeket a levegős, szivacsos gombócokat, egy rendes gombóc fagyi árában mérik, noha a nyersanyag mennyisége csupán töredéke az eredetinek.

Nő fagylalttal, 1974 Fortepan / Kereki Sándor

Ha óvakodsz a neonszínű üdítőktől, ha gyanakszol, mikor a cukrászdában a mignont borító máz színe szinte kiégeti a szemed, akkor légy résen akkor is, ha egy helyen a fagyik színei túlzottan sterilek.

Nem, a vanília sosem hófehér. Van egy kis tojáshéj szerű beütése, és ideális esetben kis fekete pettyek mutatják benne, hogy a vaníliarúd belseje is belekerült.

Ugyanígy az eperfagyi sem harsogó piros, hanem inkább ilyen mély, sötétebb rózsaszín, és látod benne az epermagokat. Amikor egy fagyi színe annyira egységes, annyira steril, hogy az már mesterséges, biztos lehetsz benne, hogy ízfokozókat és adalékanyagokat veszel, és valódi gyümölcsöt maximum a díszítőelemek között találsz.

A valódi alapanyagokból, szakember által készített fagyi nem egy egységes textúrájú, simafelületű valami. Vannak benne gyümölcsdarabok, vagy olajosmagvak, vagy csokidarabkák. Akár tölcsérbe kéred, akár tálkából kanalazod, egyszerűen látszik, hogy egyenetlenebb a felülete, olyan, mintha érdes lenne, szemben a fagyinak álcázott hideg valamikkel, amik úgy néznek ki, mintha lecsiszolták volna őket.

De, ha a szemednek nem hittél, és még is rendeltél, figyelj az ízekre, és legközelebb kerüld el az olyan helyeket, ahol a fagyik legdominánsabb ízjegye az édesség. Az egyik kedvenc belvárosi fagyizómat Budapesten úgy fedeztem fel, hogy megkóstoltam náluk a madártej fagyit. Nem alibivanília íze volt, hanem konkrétan madártej íze, és még a kis fehér tojáshab darabkák is ott kóboroltak benne. Innen tudtam, hogy akarták megúszni a házi feladatot, hanem, ha már úgy döntöttek, hogy ezt is felveszik a kínálatba, rendesen megcsinálták.

Tartsd szem előtt: Régen rossz, ha a vaníliafagyi íze pudingszerű, a csokifagyi pedig olyan, mint a fagyasztott kakaó. Legyen ez a mérce, ha megkóstolván a fagyit csak annyit tudtok mondani, hogy az íze olyan, mint… Akkor ott ne vásároljatok többet. A csokifagyi csoki ízű, és sűrű, a vaníliafagyi meg vaníliaízű, a gyümölcsös változatoknak pedig nem gyerekkorunk italporaira kell hasonlítani, hanem valódi gyümölcsökre.

Ferenciek tere (Felszabadulás tér), a Jégbüfé a Petőfi Sándor utca sarkán, 1974 Fortepan / Szalay Zoltán

A jó fagyi tehát…

…nem bukik ki a tégelyből, vagy egy szintben van annak a peremével, vagy minimálisan emelkedik csak fölé. A színe természetes, az állaga pedig nem jegeces, nem levegős. A tölcsérbe kerülve pedig hepehupás, itt tüskés, ott horpadt krémréteget kell látnod, nem egy félbevágott ping-pong labdát.

Mondanám, hogy az árazás is segíthet beazonosítani a jó helyeket, hiszen mint írtam a fagyi eredendően drága műfaj, de alapvetően az, hogy valahol sokba kerül egy gombóc, még nem jelent semmit.

Persze, meglehetősen borsos ára van a jóminőségű pisztáciapasztának, ezért a pisztácia szinte minden fagyizóban drágább, mint a többi, de az árba mindig kalkuláljátok bele a bérletidíjat, az alkalmazottak költségeit és a vendéglátózással járó összes többi kiadást is.

Egy turisztikailag frekventált helyen például az egekben lehetnek a bérleti díjak, ami nyomot hagyhat a fagyi árán is, ugyanakkor könnyen lehet, hogy a minőség szenved csorbát.

Fagylaltozó gyerekek, 1961 Fortepan / Bauer Sándor

Azután, hogy a fentieket figyelembevéve megtaláltátok a kedvenc fagyizótokat, már csak annyit javasolnék, hogy legyetek hűségesek hozzájuk. Nehéz megbízható beszerzőhelyet találni, úgyhogy akinek sikerült, az becsülje meg, és járjon vissza hozzájuk, hogy jövőre is ki tudjanak nyitni. Az idei fagyiszezont pedig köszöntse mindenki a kedvenc ízeivel, egyúttal fogadja meg a tanácsomat: az ideális tölcsér egy édes és egy savanykás íz tökéletes kombinációjára épül.

Kajatények sorozatunk korábbi epizódja:



A körömcipőtől és alkoholtól meggyötört lélek gyógyírje – Miért eszünk a lagzikon töltött káposztát?



Címlapkép: Fortepan / Ráday Mihály