Matchás-epres joghurtfagyi

Matchás-epres joghurtfagyiHering András
Hozzávalók
-
300 g görög joghurt
-
350 g eper (vagy fagyasztott eper és/vagy málna)
-
60 ml habtejszín (opcionális, a krémesebb textúráért)
-
4 ek cukor
-
1 csipet só
-
50 g fehér csokoládé
-
1 teáskanál matcha teapor
-
1 teáskanál kókuszolaj
- 3% Fehérje
- 21% Szénhidrát
- 12% Zsír
-
150g görög joghurt155 kcal
-
175g eper53 kcal
-
30g habtejszín88 kcal
-
20g cukor77 kcal
-
0 kcal
-
25g fehér csokoládé135 kcal
-
0 kcal
-
2g kókuszolaj18 kcal
- 3% Fehérje
- 21% Szénhidrát
- 12% Zsír
-
300g görög joghurt309 kcal
-
350g eper105 kcal
-
60g habtejszín175 kcal
-
40g cukor155 kcal
-
0 kcal
-
50g fehér csokoládé270 kcal
-
0 kcal
-
4g kókuszolaj36 kcal
- 3% Fehérje
- 21% Szénhidrát
- 12% Zsír
-
37.3g görög joghurt38 kcal
-
43.5g eper13 kcal
-
7.5g habtejszín22 kcal
-
5g cukor19 kcal
-
0 kcal
-
6.2g fehér csokoládé34 kcal
-
0 kcal
-
0.5g kókuszolaj4 kcal
- 3% Fehérje
- 21% Szénhidrát
- 12% Zsír
- 64% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 9.2 g
Zsír
-
Összesen 31.8 g
-
Telített zsírsav 12 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 39 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 263.8 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 97 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 26 mg
-
Foszfor 102 mg
-
Nátrium 35 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 55.8 g
-
Cukor 44 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 169 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 88 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 97 mg
-
D vitamin: 7 micro
-
K vitamin: 7 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 42 micro
-
Kolin: 22 mg
-
Retinol - A vitamin: 84 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 30 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 43 micro
- 3% Fehérje
- 21% Szénhidrát
- 12% Zsír
- 64% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 18.4 g
Zsír
-
Összesen 63.5 g
-
Telített zsírsav 25 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 10 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 77 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 527.7 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 4 mg
-
Kálcium 194 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 53 mg
-
Foszfor 204 mg
-
Nátrium 69 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 111.7 g
-
Cukor 87 mg
-
Élelmi rost 7 mg
Víz
-
Összesen 338 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 175 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 194 mg
-
D vitamin: 14 micro
-
K vitamin: 13 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 85 micro
-
Kolin: 44 mg
-
Retinol - A vitamin: 169 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 59 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 86 micro
- 3% Fehérje
- 21% Szénhidrát
- 12% Zsír
- 64% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 2.3 g
Zsír
-
Összesen 7.9 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 10 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 65.6 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 24 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 7 mg
-
Foszfor 25 mg
-
Nátrium 9 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 13.9 g
-
Cukor 11 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 42 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 22 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 24 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 11 micro
-
Kolin: 5 mg
-
Retinol - A vitamin: 21 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 7 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 11 micro
Elkészítés
- A joghurtot (a poharat tegyük félre, később még szükség lesz rá), a (fagyasztott) gyümölcsöt, a tejszínt (ha használjuk), a cukrot és a csipet sót tegyük a turmixgépbe. Dolgozzuk simára, de hagyjuk sűrűre, nagyjából egy vastag turmix vagy shake állagúra. Ha kell, spatulával segítsük le a masszát az edény faláról.
- Öntsük vissza a félretett joghurtos pohárba vagy egy másik, fagyasztásra alkalmas edénybe. Fedjük le, és tegyük a mélyhűtőbe legalább 30 percre, de legfeljebb 2 órára, amíg megdermed. Ne hagyjuk túl sokáig, hogy ne legyen jeges az állaga.
- Amíg a joghurtfagyi hűl, olvasszuk fel a fehér csokit a kókuszolajjal mikrohullámú sütőben kb. 45 másodperc alatt, vagy vízgőz felett. Keverjük hozzá a matcha port, és habverővel dolgozzuk simára. Hagyjuk kb. 5 percig hűlni.
- Vegyük ki a megdermedt joghurtfagyit, és kanalazzuk a tetejére a fehércsokoládé-matcha mázat. Várjuk meg, míg a bevonat roppanósra megszilárdul, szórhatunk rá egy csipet sópelyhet és már kanalazhatjuk is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 30 p
- Főzés módja: hidegkonyha
Nyáron nincs is jobb, mint egy krémes, jeges desszert, ami egyszerre frissít és kényeztet. Ez a matchás-epres joghurtfagyi igazi különlegesség: az édeskés eper és a földes, enyhén fanyar matcha tökéletes harmóniát alkot. Ráadásul pár perc alatt összedobjuk, a fagyasztó elvégzi a többit. A tetején pedig ott a roppanós, zöldteás fehércsoki-máz, ami garantáltan mosolyt csal az arcunkra.