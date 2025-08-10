r
Matchás-epres joghurtfagyi

Hering András
Matchás-epres joghurtfagyi recept
526
Kalória
9.2g
Fehérje
55.8g
Szénhidrát
31.8g
Zsír
169g
Víz
38.6g
Koleszterin
3.3g
Élelmi rost
43.6g
Cukor
  • 3% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 526 kcal
  • 3% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 1050 kcal
  • 3% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 130 kcal
  • 3% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 64% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    9.2 g

Zsír

  • Összesen
    31.8 g
  • Telített zsírsav
    12 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    39 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    263.8 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    97 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    26 mg
  • Foszfor
    102 mg
  • Nátrium
    35 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    55.8 g
  • Cukor
    44 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    169 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    88 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    97 mg
  • D vitamin:
    7 micro
  • K vitamin:
    7 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    42 micro
  • Kolin:
    22 mg
  • Retinol - A vitamin:
    84 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    30 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    43 micro
Fehérje

  • Összesen
    18.4 g

Zsír

  • Összesen
    63.5 g
  • Telített zsírsav
    25 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    10 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    77 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    527.7 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    4 mg
  • Kálcium
    194 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    53 mg
  • Foszfor
    204 mg
  • Nátrium
    69 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    111.7 g
  • Cukor
    87 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    338 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    175 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    194 mg
  • D vitamin:
    14 micro
  • K vitamin:
    13 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    85 micro
  • Kolin:
    44 mg
  • Retinol - A vitamin:
    169 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    59 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    86 micro
Fehérje

  • Összesen
    2.3 g

Zsír

  • Összesen
    7.9 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    10 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    65.6 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    24 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    7 mg
  • Foszfor
    25 mg
  • Nátrium
    9 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    13.9 g
  • Cukor
    11 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    42 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    22 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    24 mg
  • D vitamin:
    2 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    11 micro
  • Kolin:
    5 mg
  • Retinol - A vitamin:
    21 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    7 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    11 micro
Elkészítés

  1. A joghurtot (a poharat tegyük félre, később még szükség lesz rá), a (fagyasztott) gyümölcsöt, a tejszínt (ha használjuk), a cukrot és a csipet sót tegyük a turmixgépbe. Dolgozzuk simára, de hagyjuk sűrűre, nagyjából egy vastag turmix vagy shake állagúra. Ha kell, spatulával segítsük le a masszát az edény faláról.
  2. Öntsük vissza a félretett joghurtos pohárba vagy egy másik, fagyasztásra alkalmas edénybe. Fedjük le, és tegyük a mélyhűtőbe legalább 30 percre, de legfeljebb 2 órára, amíg megdermed. Ne hagyjuk túl sokáig, hogy ne legyen jeges az állaga.
  3. Amíg a joghurtfagyi hűl, olvasszuk fel a fehér csokit a kókuszolajjal mikrohullámú sütőben kb. 45 másodperc alatt, vagy vízgőz felett. Keverjük hozzá a matcha port, és habverővel dolgozzuk simára. Hagyjuk kb. 5 percig hűlni.
  4. Vegyük ki a megdermedt joghurtfagyit, és kanalazzuk a tetejére a fehércsokoládé-matcha mázat. Várjuk meg, míg a bevonat roppanósra megszilárdul, szórhatunk rá egy csipet sópelyhet és már kanalazhatjuk is.

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 30 p
  • Főzés módja: hidegkonyha
Nyáron nincs is jobb, mint egy krémes, jeges desszert, ami egyszerre frissít és kényeztet. Ez a matchás-epres joghurtfagyi igazi különlegesség: az édeskés eper és a földes, enyhén fanyar matcha tökéletes harmóniát alkot. Ráadásul pár perc alatt összedobjuk, a fagyasztó elvégzi a többit. A tetején pedig ott a roppanós, zöldteás fehércsoki-máz, ami garantáltan mosolyt csal az arcunkra.

