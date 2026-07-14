A spenótban, kelkáposztában és más zöld leveles zöldségekben található K1-vitamin a kutatások szerint a tüdő egészségével is összefügghet.

A zöldségevés fontosságát gyerekkorunk óta lépten-nyomon halljuk, aztán vagy eleget teszünk a könyörgésnek, vagy nem, de talán felnőttkorunkra benő a fejünk lágya. Egy friss kutatás most újabb okot adhat arra, hogy gyakrabban kerüljön a tányérunkra a spenót, a kelkáposzta vagy a brokkoli. Egy bizonyos vitaminban gazdag zöld leveles zöldségek ugyanis összefüggésbe hozhatók a jobb tüdőfunkcióval és a krónikus tüdőbetegség alacsonyabb kockázatával is. Lássuk, melyik ez a vitamin!

Új kutatás szerint ezekben a zöldségekben található vitamin a tüdő egészségét is támogathatja

Nem csak a csontok miatt fontos: ezért érdemes figyelni a K-vitaminra

A K-vitaminról legtöbbször a véralvadás és a csontok egészsége kapcsán hallunk, pedig a kutatók egyre több területen vizsgálják a szervezetünkre gyakorolt hatását.

A zsírban oldódó vitamin két fő formában fordul elő: a K1-vitamin (fillokinon) elsősorban növényi forrásokból, például zöld leveles zöldségekből származik, míg a K2-vitamin főként állati eredetű élelmiszerekben, például tojásban, húsokban és tejtermékekben található meg.

Egy friss kutatás több mint 179 ezer brit résztvevő adatait elemezte, és azt vizsgálta, hogy van-e kapcsolat a K-vitaminban gazdag étrend, a tüdőfunkció és bizonyos légúti betegségek kialakulásának kockázata között.

A kelkáposzta, a spenót és társaik segíthetnek?

A kutatás egyik érdekes eredménye az volt, hogy a magasabb K1-vitamin-bevitel összefüggést mutatott a jobb tüdőfunkcióval és a COPD (krónikus obstruktív tüdőbetegség) alacsonyabb előfordulásával. A legtöbb K1-vitamint fogyasztók körében körülbelül 16 százalékkal alacsonyabb volt a COPD kialakulásának kockázata a legalacsonyabb bevitelű csoporthoz képest.

Tudtad? A kapcsolat különösen erősnek bizonyult azoknál, akik korábban vagy jelenleg dohányoztak, illetve olyan munkakörben dolgoztak, ahol nagyobb mértékben lehettek kitéve pornak, füstnek vagy más légszennyező anyagoknak.

Fontos azonban kiemelni, hogy a kutatás megfigyeléses vizsgálat volt, vagyis nem tudja bizonyítani, hogy a K1-vitamin önmagában megelőzi a COPD-t. Inkább azt mutatja meg, hogy a K1-vitaminban gazdag étrend és a jobb légzőszervi állapot között kapcsolat lehet.

Miért lehet fontos a K-vitamin a tüdő egészsége szempontjából?

A kutatók szerint a K-vitamin szerepe összefügghet egy úgynevezett mátrix Gla-proteinnel (MGP), amely segíthet megakadályozni, hogy a kalcium felhalmozódjon a lágy szövetekben, például a tüdőben. A K-vitamin szükséges ennek a fehérjének az aktiválásához, így hiánya hosszabb távon hatással lehet a szövetek állapotára.

A vizsgálatban azonban elsősorban a K1-vitaminban gazdag élelmiszerek, például a spenót, a kelkáposzta, a mángold vagy a brokkoli fogyasztása mutatott összefüggést a kedvezőbb eredményekkel. A kutatók szerint ennek oka az is lehet, hogy ezek a zöldségek nemcsak K-vitamint, hanem számos más értékes növényi vegyületet, antioxidánst és rostot is tartalmaznak.

A spenót és a kelkáposzta nemcsak egészséges: a tüdődnek is jót tehetnek



Így csempéssz több K1-vitaminban gazdag ételt az étrendedbe

A zöld leveles zöldségek sokoldalúan felhasználhatók, így nem kell minden nap ugyanazt a salátát enned ahhoz, hogy több K1-vitamin kerüljön az étrendedbe. A spenót, a kelkáposzta, a brokkoli vagy a kelbimbó könnyen beilleszthető a hétköznapi fogásokba is.

A spenótot például belekeverheted tésztaszószokba, tojásételekbe vagy levesekbe, a kelkáposztából készülhet tartalmas főzelék vagy ropogós chips, a brokkoli pedig köretként, rakott ételekben vagy krémlevesként is megállja a helyét.

Amennyiben a nyers zöld leveleket kevésbé kedveled, érdemes más ízekkel kombinálni őket: gyümölcsökkel, magvakkal, sajtokkal vagy egy finom öntettel a saláták is sokkal izgalmasabbá tehetők.

Tudtad? A K-vitamin nevét a német „Koagulationsvitamin” szóból kapta, ami a véralvadásban betöltött fontos szerepére utal. A szervezet kis mennyiségben maga is képes előállítani K-vitamint a bélrendszerben élő baktériumok segítségével, de a megfelelő bevitelhez a változatos étrend is elengedhetetlen.

Tipp: így fogyassz több zöld leveles zöldséget

Turmixold gyümölcsökkel együtt: a spenót vagy a kelkáposzta enyhe íze könnyen elrejthető egy gyümölcsös smoothie-ban.

Gazdagítsd velük a megszokott ételeket: apróra vágott spenót kerülhet omlettbe, tésztába vagy rizses fogásokba is.

Ne ragadj le egyetlen zöldségnél: a kelkáposzta mellett próbáld ki a mángoldot, a brokkolit, a kelbimbót vagy a különböző salátaleveleket is.

Összegzés

Egy új kutatás szerint a K1-vitaminban gazdag zöld leveles zöldségek fogyasztása összefüggésbe hozható a jobb tüdőfunkcióval és a COPD alacsonyabb kockázatával.

Bár további vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, hogy a K-vitamin pontosan milyen szerepet játszik ebben a folyamatban, a zöldségekben gazdag étrend számos más egészségügyi előnnyel is járhat.

Egy kis plusz spenót, kelkáposzta vagy brokkoli a mindennapi ételekben egyszerű módja lehet annak, hogy több értékes tápanyag kerüljön a tányérodra.

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