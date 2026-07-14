Nincs bosszantóbb annál, amikor a frissen vásárolt vagy a kertből szedett ropogós uborkába beleharapva kellemetlen keserű ízt érzünk. Legyen szó egy nyári uborkasalátáról, szendvicsről vagy a készülő kovászos uborkáról, egyetlen keserű darab könnyen elronthatja az egész fogást. Mielőtt azonban kidobnád, érdemes kipróbálni ezt az egyszerű praktikát.

Ha te is foglalkozol uborkatermesztéssel, akár csak kicsiben, saját felhasználásra, akkor jól jöhet egy tipp, ráadásul a régiek módszerei közül, amivel nem válik keserűvé az uborka. Lássuk, miről van szó pontosan!

A nagyiék még tudták, hogyan lehet megmenteni a keserű uborkát: mutatjuk

Miért lesz keserű az uborka?

Az uborka kesernyés ízét egy természetes növényi vegyület, a kukurbitacin okozza. A növény ezt az anyagot többek között védekezésként termeli, mennyisége pedig megnőhet, ha az uborkát valamilyen stresszhatás éri.

Ilyen lehet például a nagy hőség, a szárazság, a rendszertelen öntözés vagy más kedvezőtlen termesztési körülmény.

Bár a modern uborkafajták többségét már úgy nemesítik, hogy kevésbé legyenek hajlamosak a keseredésre, időnként még így is belefuthatunk egy-egy kellemetlen példányba.

Ez a régi konyhai módszer pár perc alatt segíthet

Ha az uborka csak enyhén keserű, van egy egyszerű módszer, amelyet sokan még a nagymamáiktól tanultak.

Vágj le néhány centimétert az uborka szár felőli végéből. A levágott darabbal kezdd el körkörösen dörzsölni az uborka vágási felületét. Néhány másodperc után fehéres, habos nedv jelenhet meg, ezt öblítsd le. Ezután az uborka felhasználható salátához vagy más ételekhez.

A keserű íz ugyanis gyakran az uborka szárhoz közeli részén koncentrálódik, ezért már egy kisebb levágás is sokat javíthat az ízén.

Az uborka kesernyés ízét egy természetes növényi vegyület, a kukurbitacin okozza

Nem mindegy, hogyan hámozod az uborkát

Ha hámozni szeretnéd, érdemes figyelni a mozdulat irányára is. A keserűbb részek gyakran a héj közelében és a szár környékén találhatók, ezért praktikus lehet a hámozást a virágos végtől a szár irányába végezni.

Extra tipp: Ha az uborka nagyon keserű, előfordulhat, hogy nem elég csak a végét eltávolítani: ilyenkor érdemes a szár felőli részből nagyobb darabot levágni, vagy vastagabban meghámozni.

A sózás is megmentheti az uborkát

Ha uborkasalátát készítesz, a sózás szintén segíthet. A felszeletelt uborkát enyhén sózd meg, majd hagyd állni körülbelül 15 percig. A só hatására levet ereszt, és ezzel együtt a kellemetlen íz egy része is távozhat.

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Ezután óvatosan nyomkodd ki, öntsd le a levét, és készítsd el belőle kedvenc salátádat, például tejfölös vagy ecetes uborkasalátát.

Mikor jobb inkább kidobni?

Ha az uborka íze erősen, szinte elviselhetetlenül keserű, nem érdemes erőltetni a fogyasztását. Enyhe kesernyésségnél viszont ezekkel a módszerekkel sokszor még megmenthető a zöldség.

Legközelebb pedig vásárláskor vagy szüretkor érdemes megkóstolni az uborka végét: egy apró ellenőrzéssel elkerülheted, hogy egy egész adag ételt egy keserű darab rontson el.

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