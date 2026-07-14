Nem könnyű feladat olyan avokádót választani, ami még nem rohad belül, mégis fogyasztásra alkalmasan puha. Mai Napi Tippünkben nem a jó kiválasztáshoz adunk ötletet, hanem ahhoz, hogyan tudod „beérlelni" akár 10 percen belül.

Vásárláskor nem mindig akad olyan avokádó a kezünk ügyébe, amivel hazaérve rögtön jól is lakhatnánk, ha mégis ez lenne a szándékod, akkor mutatjuk, hogyan tudod rövid idő alatt puhává varázsolni.

Kőkemény az avokádó? Ezzel az egyszerű trükkel percek alatt beérik

Nagyon egyszerű trükkel puhul gyorsan az avokádó

Nem kell napokra félre tenni a frissen vásárolt avokádót, csak azért, hogy fogyasztásra alkalmas puhaságot érjen el. Mutatjuk a 10 perces trükköt, amit mindenki meg tud csinálni otthon.

Tedd hőálló tálba az avokádót, majd öntsd le forrásban lévő vízzel, úgy, hogy teljesen belepje.

Hagyd állni kb. 10 percen keresztül.

Ezután már fogyasztásra alkalmas lesz az avokádó, hiszen a hő felgyorsítja az érési folyamatot.

Tipp: Várd meg, amíg teljesen kihűl az avokádó , hogy a húsa ne sérüljön.

Miért egészséges az avokádó?

Az avokádó különleges gyümölcs, mert a legtöbb gyümölccsel ellentétben nem a magas cukortartalmáról, hanem az értékes zsírtartalmáról ismert. Nagy mennyiségben tartalmaz egyszeresen telítetlen zsírsavakat, amelyek hozzájárulhatnak a szív- és érrendszer egészségének megőrzéséhez, valamint segíthetnek a kedvező koleszterinszint fenntartásában.

Bár energiatartalma magasabb, a benne lévő „jó zsírok”, rostok és tápanyagok miatt kis mennyiségben is jól beilleszthető egy kiegyensúlyozott étrendbe.

Az avokádó gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban is. Többek között E-, K-, C- és B-vitaminokat, valamint káliumot, magnéziumot és folsavat tartalmaz. A benne található antioxidánsok segíthetik a sejtek védelmét az oxidatív stresszel szemben, rosttartalma pedig támogatja az emésztést és hozzájárulhat a hosszabb teltségérzethez.

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Az avokádó fogyasztása azért is népszerű, mert sokféleképpen felhasználható. Készülhet belőle krém, guacamole, saláta, szendvicsfeltét vagy akár turmix alapanyaga is. Krémes állaga miatt egészséges alternatívája lehet egyes zsírosabb kencéknek, miközben értékes tápanyagokat ad az ételekhez.

Fontos azonban, hogy az avokádó sem „csodaszer”: az egészséges étrend részeként érdemes fogyasztani, változatos alapanyagok mellett.

Magas kalóriatartalma miatt a mértékletesség itt is fontos, de a tápanyagprofilja miatt kiváló választás lehet egy tudatosan összeállított étrendben.

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