9 sütés nélküli édesség, melyre húsvétkor sem lehet nemet mondani

Alapvető, hogy ünnepek táján általában még a megszokottnál is több a teendőnk, főleg, ha gyerekeink is vannak. Húsvétkor a konyhai sürgés-forgás, tojásfőzés és -festés, locsolkodás, programozás, családozás mind-mind rengeteg időnket kitölti. Ilyenkor jönnek jól a sütés nélküli édességek, melyeknek köszönhetően picit talán több minőségi időnk jut szeretteinkre és a pihenésre. Összeállítás után csak a hűtőre lesz szükségünk!
Következzenek a sütés nélküli sütemények, melyeket most nektek választottunk: répatorta, kókuszos édességek, Fanta-szelet, de zserbógolyó és tiramisu is a listán, válasszatok, szemezgessetek!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű555Kalória15.2gFehérje40.1gSzénhidrát39.7gZsír
A répa a tavasz egyik legemblematikusabb zöldsége, harsogósan friss, zsenge, narancssárga - és süteményben is finom! Bűnözzünk hát sütés nélküli répatortakockával!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű737Kalória16.1gFehérje41.1gSzénhidrát56.1gZsír
A tiramisut ugye senkinek sem kell bemutatni? Az olasz gasztronómia remeke mascarpone, kakaó, babapiskóta és kávé krémes elegye, és csak szeretni lehet.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű970Kalória11.7gFehérje112.8gSzénhidrát54.7gZsír
A kókuszgolyó az a fajta édes golyóbis, amire általában már kisgyerekkorunkban ráfüggünk, a sulibüfében - retró, de örökzöld, egyszerű és sütésmentes... mi kell még?
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1518Kalória19.2gFehérje175.5gSzénhidrát86.9gZsír
Szalámi, csak nem húsból! Csokoládérajongók kedvenc édes rúdja, mely kedves emlékeket idéz.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű368Kalória7.4gFehérje32.5gSzénhidrát24.9gZsír
Tündéri kedvességek, akár a gyerekek húsvéti ajándékcsomagjába is! Nem kell sütni, csak dermeszteni. Próbáljátok ki!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű572Kalória6.7gFehérje71.3gSzénhidrát29.6gZsír
A Sport-szelet házi kivitelben adalékanyagok nélkül röppen a szátokba. Nem ugyanolyan, mint a bolti, az biztos, de nagyon fincsi!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű346Kalória6.2gFehérje28.4gSzénhidrát23.2gZsír
A Fanta-szelet egy sokak szerint bizarr találmány, de mutassatok egy gyereket, aki nincs odáig érte. Néha belefér az ilyen is, ne vegyük el magunktól az édes örömöket!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű698Kalória9.2gFehérje84gSzénhidrát37.6gZsír
Húsvétkor is sokaknál pörög a zserbó meg a flódni, így nem hagyhattuk ki mi sem ezt a sütésmentes zserbóváltozatot.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű471Kalória5.2gFehérje68.1gSzénhidrát21.3gZsír
Imádtuk kicsiként, mikor anyukánk konyharuhába tekercselve görgette a kakaós tekercset, és belekente a hófehér, krémes, cukros kókuszt - és most is ugyanúgy imádjuk!
