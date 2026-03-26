Húsvét

2026.03.26.

9 sütés nélküli édesség, melyre húsvétkor sem lehet nemet mondani

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Sütés nélkül is készülhetnek hibátlanul finom édességek, mi pedig nagyon imádjuk őket, mert csak pici türelem kell hozzájuk. Húsvétra (is) kiváló receptek következnek.

Alapvető, hogy ünnepek táján általában még a megszokottnál is több a teendőnk, főleg, ha gyerekeink is vannak. Húsvétkor a konyhai sürgés-forgás, tojásfőzés és -festés, locsolkodás, programozás, családozás mind-mind rengeteg időnket kitölti. Ilyenkor jönnek jól a sütés nélküli édességek, melyeknek köszönhetően picit talán több minőségi időnk jut szeretteinkre és a pihenésre. Összeállítás után csak a hűtőre lesz szükségünk!

Kókuszos joghurttorta sütés nélkül
Takács Kriszti

Következzenek a sütés nélküli sütemények, melyeket most nektek választottunk: répatorta, kókuszos édességek, Fanta-szelet, de zserbógolyó és tiramisu is a listán, válasszatok, szemezgessetek!

  1. Répatortakocka sütés nélkül

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    555
    Kalória
    15.2g
    Fehérje
    40.1g
    Szénhidrát
    39.7g
    Zsír
    A répa a tavasz egyik legemblematikusabb zöldsége, harsogósan friss, zsenge, narancssárga - és süteményben is finom! Bűnözzünk hát sütés nélküli répatortakockával!
  2. Klasszikus tiramisu tányéron, kakaóporral meghintve

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    737
    Kalória
    16.1g
    Fehérje
    41.1g
    Szénhidrát
    56.1g
    Zsír
    A tiramisut ugye senkinek sem kell bemutatni? Az olasz gasztronómia remeke mascarpone, kakaó, babapiskóta és kávé krémes elegye, és csak szeretni lehet.
  3. Kókuszgolyó a legegyszerűbben

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    970
    Kalória
    11.7g
    Fehérje
    112.8g
    Szénhidrát
    54.7g
    Zsír
    A kókuszgolyó az a fajta édes golyóbis, amire általában már kisgyerekkorunkban ráfüggünk, a sulibüfében - retró, de örökzöld, egyszerű és sütésmentes... mi kell még?
  4. csokiszalámi karikákra vágva

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    1518
    Kalória
    19.2g
    Fehérje
    175.5g
    Szénhidrát
    86.9g
    Zsír
    Szalámi, csak nem húsból! Csokoládérajongók kedvenc édes rúdja, mely kedves emlékeket idéz.
  5. Csokifészek

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    368
    Kalória
    7.4g
    Fehérje
    32.5g
    Szénhidrát
    24.9g
    Zsír
    Tündéri kedvességek, akár a gyerekek húsvéti ajándékcsomagjába is! Nem kell sütni, csak dermeszteni. Próbáljátok ki!
  7. Sport szelet

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    572
    Kalória
    6.7g
    Fehérje
    71.3g
    Szénhidrát
    29.6g
    Zsír
    A Sport-szelet házi kivitelben adalékanyagok nélkül röppen a szátokba. Nem ugyanolyan, mint a bolti, az biztos, de nagyon fincsi!

  8. Sütés nélküli Fanta "szelet"

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    346
    Kalória
    6.2g
    Fehérje
    28.4g
    Szénhidrát
    23.2g
    Zsír
    A Fanta-szelet egy sokak szerint bizarr találmány, de mutassatok egy gyereket, aki nincs odáig érte. Néha belefér az ilyen is, ne vegyük el magunktól az édes örömöket!
  9. Házi zserbógolyó

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    698
    Kalória
    9.2g
    Fehérje
    84g
    Szénhidrát
    37.6g
    Zsír
    Húsvétkor is sokaknál pörög a zserbó meg a flódni, így nem hagyhattuk ki mi sem ezt a sütésmentes zserbóváltozatot.
  10. Kókuszos keksztekercs

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    471
    Kalória
    5.2g
    Fehérje
    68.1g
    Szénhidrát
    21.3g
    Zsír
    Imádtuk kicsiként, mikor anyukánk konyharuhába tekercselve görgette a kakaós tekercset, és belekente a hófehér, krémes, cukros kókuszt - és most is ugyanúgy imádjuk!

