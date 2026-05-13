Ezt az apró szokást udvariasságnak hisszük az étteremben, a pszichológusok szerint valójában sokkal többet árul el rólunk

A Harvard egyik friss kutatása szerint elsőre kedves gesztusnak tűnhet, amikor segítünk a pincéreknek leszedni az asztalt, a pszichológusok azonban úgy vélik, hogy ez a viselkedés ennél sokkal mélyebb jelentéssel bír.

Te is automatikusan egymásra pakolod a tányérokat az étteremben? Akkor nemcsak figyelmes vagy: a pszichológia szerint ez a kedves gesztus meglepő személyiségjegyeket is elárulhat rólad.

Ezt az apró szokást udvariasságnak hiszik az étteremben

A vacsora lassan véget ér, a beszélgetés még javában tart, amikor a pincér közeledni kezd, valaki pedig villámgyorsan egymásra pakolja a tányérokat, összeszedi az evőeszközöket, és a poharakat is az asztal szélére rendezi. Az alapötlet egyszerű: egy kis segítséget adni a pincérnek. Elsőre ez csak udvarias gesztusnak tűnik, a viselkedéskutatók szerint azonban sokat elárul rólunk. Az éttermi viselkedés ugyanis nemcsak a munkához való hozzáállásunkat, hanem a bennünk lévő szorongásokat is megmutathatja.

Őszinte empátia vagy a megítéléstől való félelem?

Másokon önzetlenül segíteni nemes dolog. Francisco Tabernero pszichológus közelebbről is megvizsgálta ezt a rendkívül gyakori szokást, és szerinte jóval többről van szó, mint egyszerű udvariasságról:

Az, hogy valaki ellenszolgáltatás nélkül segít a pincérnek, erős empátiára utal. Arra a természetes késztetésre, hogy pusztán önzetlenségből segítsünk másoknak.

A pszichológusok ezt nevezik proszociális viselkedésnek. Egyszerűbben fogalmazva: úgy teszel jót másokkal, hogy közben sem elismerést, sem viszonzást nem vársz érte. Egy, a proszociális viselkedés fejlődését vizsgáló kutatás szerint ez a hozzáállás gyakran a neveltetésből fakad, és azt mutatja, hogy valóban képes vagy beleérezni magad mások helyzetébe és erőfeszítéseibe.

A valóság A kedves gesztus mögött néha önbizalomhiány is állhat: a szakértők szerint sokan azért túl segítőkészek, mert tartanak mások véleményétől.

„Néha ez nem csupán önzetlen segítségnyújtás, hanem annak az igénye, hogy megfeleljünk és elkerüljük a negatív megítélést. Az a vágy hajtja az embert, hogy jó színben tűnjön fel mások előtt.”

Önbizalomhiányról (is) árulkodhat, ha segítesz a pincérnek leszedni az asztalt

Más szóval sokan azért pakolják egymásra a tányérokat, nehogy udvariatlannak tűnjenek, miközben valójában attól tartanak, hogyan ítélik meg őket az idegenek vagy akár a saját barátaik. Ez egyfajta passzív módja annak, hogy társas megerősítést és elfogadást keressenek.

A személyiségtípus, amit a cégek szinte vadásznak

Elsőre talán viccesnek tűnik ez a tányérpakoló szokás, a HR-esek viszont másként látják. Szerintük az, hogy valaki önként segít egy nem hozzá tartozó feladatban, jó példája a csapatszellemnek, ez pedig ma már kifejezetten értékes soft skill a jövőbeni munkavállalóra nézve.

A számok is alátámasztják ezt az elméletet. A Journal of Applied Psychology egyik nagy metaanalízise szerint a proszociális viselkedésű dolgozók javítják a csapat teljesítményét és nyugodtabb légkört teremtenek a munkahelyen.

Ezek az emberek jelentősen csökkentik a belső konfliktusokat, természetes módon építik a kapcsolatokat, ezért szinte minden vezető számára igazi kincset jelentenek egy csapatban.

A témában a rangos amerikai Harvard Business School kutatói is hasonló következtetésre jutottak.

Kutatási eredmény: egy átfogó vizsgálatuk szerint azokban a csapatokban, ahol több olyan ember dolgozik, aki spontán módon is hajlandó tenni a közösségért, akár 16 százalékkal magasabb lehet a produktivitás. Sőt, ezeknél a csapatoknál a belső összetartás szintje is 12 százalékkal erősebbnek bizonyult.

Van azonban egy árnyoldala is a dolognak

Francisco Tabernero pszichológus szerint a tányérok rendezgetése nem mindig segítőkészségből fakad. Sokszor inkább a rendetlenség vagy a káosz zavar valakit, ezért gyorsan elpakolná az asztalon lévő kupit, nem feltétlenül a pincér munkáját akarja megkönnyíteni.

