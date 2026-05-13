Megtévesztően hasonlít a petrezselyemre, de az egyik legsúlyosabban mérgező növény

Első pillantásra sokan vadpetrezselyemnek vagy vadmuroknak nézik, pedig a foltos bürök az egyik legveszélyesebb mérgező növény hazánkban. Az utóbbi években egyre több helyen bukkan fel Magyarországon: utak mentén, árokpartokon, erdőszéleken, sőt akár kertekben is megjelenhet.

A probléma különösen tavasszal és kora nyáron válik aktuálissá, amikor sokan indulnak ehető vadnövényeket gyűjteni. A medvehagyma, a csalán vagy a bodza mellett egyre népszerűbbek a különféle vadon termő zöldek, ám a szakemberek szerint ilyenkor fokozott óvatosságra van szükség.

Megtévesztően hasonlít a petrezselyemre a foltos bürök, de erősen mérgező

A foltos bürök ugyanis könnyen összetéveszthető több ismert és fogyasztható növénnyel, pedig nehezen kiirtható gazként tartjuk számon, és nagyon erősen mérgező!

A foltos bürök megtévesztően hasonlít a petrezselyemre

A növény levelei erősen szeldeltek, emiatt sokaknak a petrezselyem vagy a kapor jut róla eszébe. Ez teszi igazán veszélyessé, különösen azok számára, akik rutinból gyűjtenek vadnövényeket.

Az egyik legveszélyesebb mérgező növény hazánkban

A foltos bürök több jellegzetes ismertetőjeggyel rendelkezik:

akár 1,5–2 méter magasra is megnőhet,

szára üreges és hengeres,

az alsó szárrészen lilás-barnás foltok jelenhetnek meg,

levelei finoman szeldeltek és élénkzöldek.

Érdekesség: a növénynek erős, kellemetlen szaga is van, amit sokan egérvizelethez hasonlítanak, de a szakértők szerint erre nem szabad azonosításként hagyatkozni.

Már az érintése is veszélyes lehet

A foltos bürök minden része mérgező. Fő hatóanyaga a koniin nevű idegméreg, amely nemcsak lenyelve, hanem a bőrön keresztül is felszívódhat.

TIPP: a szakemberek azt tanácsolják, hogy lehetőleg hozzá se érjünk!

A mérgezés tünetei gyorsan kialakulhatnak, melyek a következők:

szédülés,

hányinger,

verejtékezés,

izomgyengeség.

Már az ókorban is ismert méreg volt a foltos bürök

Az ókorban kivégzésekhez is használták

A foltos bürök nemcsak ma számít veszélyes növénynek: már az ókorban is ismert méreg volt.

A legismertebb történelmi eset szerint Szókratészt is bürökből készült méreggel végezték ki.

A szakértők szerint a legfontosabb szabály egyszerű:

csak olyan növényt szabad leszedni és elfogyasztani, amelyet teljes bizonyossággal felismerünk. Ha pedig bármilyen kétség merül fel, inkább hagyjuk érintetlenül a növényt.

