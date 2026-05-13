Megtévesztően hasonlít a petrezselyemre, de az egyik legsúlyosabban mérgező növény

A probléma különösen tavasszal és kora nyáron válik aktuálissá, amikor sokan indulnak ehető vadnövényeket gyűjteni. A medvehagyma, a csalán vagy a bodza mellett egyre népszerűbbek a különféle vadon termő zöldek, ám a szakemberek szerint ilyenkor fokozott óvatosságra van szükség.
A foltos bürök ugyanis könnyen összetéveszthető több ismert és fogyasztható növénnyel, pedig nehezen kiirtható gazként tartjuk számon, és nagyon erősen mérgező!
A foltos bürök megtévesztően hasonlít a petrezselyemre
A növény levelei erősen szeldeltek, emiatt sokaknak a petrezselyem vagy a kapor jut róla eszébe. Ez teszi igazán veszélyessé, különösen azok számára, akik rutinból gyűjtenek vadnövényeket.
A foltos bürök több jellegzetes ismertetőjeggyel rendelkezik:
- akár 1,5–2 méter magasra is megnőhet,
- szára üreges és hengeres,
- az alsó szárrészen lilás-barnás foltok jelenhetnek meg,
- levelei finoman szeldeltek és élénkzöldek.
Érdekesség:
Már az érintése is veszélyes lehet
A foltos bürök minden része mérgező. Fő hatóanyaga a koniin nevű idegméreg, amely nemcsak lenyelve, hanem a bőrön keresztül is felszívódhat.
TIPP: a szakemberek azt tanácsolják, hogy lehetőleg hozzá se érjünk!
A mérgezés tünetei gyorsan kialakulhatnak, melyek a következők:
- szédülés,
- hányinger,
- verejtékezés,
- izomgyengeség.
Az ókorban kivégzésekhez is használták
A foltos bürök nemcsak ma számít veszélyes növénynek: már az ókorban is ismert méreg volt.
A legismertebb történelmi eset szerint Szókratészt is bürökből készült méreggel végezték ki.
A szakértők szerint a legfontosabb szabály egyszerű:
csak olyan növényt szabad leszedni és elfogyasztani, amelyet teljes bizonyossággal felismerünk. Ha pedig bármilyen kétség merül fel, inkább hagyjuk érintetlenül a növényt.