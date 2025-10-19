Gasztro

2025.10.19.

Heti Menü: a legősziesebb krémlevesek és tepsis főételek hete, omlós kekszekkel

Nosalty profilképe Nosalty

Közeleg az óraátállítás, a hideg és sötét téli időszak, melynek ugyanúgy megvan a maga varázsa, főleg, ha az otthon töltött idő egy részét melengető ételek elkészítésére fordítjuk. Ezúttal őszies krémlevesek és tepsis ételek hada vár rátok, ropogósan omlós kekszekkel!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sült zöldség

Közel-keleties sült sütőtök

Nálunk az ősz eddigi slágerreceptje eddig ez a fűszeres sült sütőtök, amit a tahini és a dukkah fűszerkeverék varázsol egzotikussá. Kreáltunk mellé egy gyors édeskömény-salátát ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept