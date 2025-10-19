Heti Menü: a legősziesebb krémlevesek és tepsis főételek hete, omlós kekszekkel

-
Leves
Lila zöldségkrémlevesadagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű402Kalória7.7gFehérje26gSzénhidrát30.2gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű257Kalória6.5gFehérje38.3gSzénhidrát4.7gZsír
Desszert
TejbegrízkekszadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű243Kalória3.2gFehérje34.7gSzénhidrát10.6gZsír
hétfő
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű31284Kalória252.4gFehérje554.6gSzénhidrát3203.8gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű742Kalória26.2gFehérje31.6gSzénhidrát57.7gZsír
Desszert
Cukormentes duplacsokis kekszadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű678Kalória11gFehérje67.1gSzénhidrát40.2gZsír
kedd
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű330Kalória9.1gFehérje46.9gSzénhidrát12.4gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű397Kalória14.8gFehérje36.3gSzénhidrát22.7gZsír
Desszert
Ciniminis kekszadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű491Kalória5.7gFehérje67.9gSzénhidrát22.4gZsír
szerda
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű252Kalória5.2gFehérje8.1gSzénhidrát21.6gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű780Kalória29.1gFehérje49.4gSzénhidrát50gZsír
Desszert
Tejkaramellával töltött kekszadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű515Kalória5.6gFehérje75.8gSzénhidrát21.2gZsír
csütörtök
Leves
Sültcékla-levesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű438Kalória13.3gFehérje19.6gSzénhidrát32.9gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű643Kalória30gFehérje55.3gSzénhidrát33gZsír
Desszert
Duplafügés-diós kekszadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű474Kalória4.8gFehérje56.7gSzénhidrát26.2gZsír
péntek
Leves
Selymes zellerkrémlevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű142Kalória1.8gFehérje17.2gSzénhidrát7.6gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1108Kalória50.4gFehérje37.8gSzénhidrát84.3gZsír
Desszert
Házi Pilóta kekszadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű575Kalória6.3gFehérje58.6gSzénhidrát36.9gZsír
szombat
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű257Kalória5.7gFehérje26.6gSzénhidrát16.3gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű627Kalória24.4gFehérje66.1gSzénhidrát31.9gZsír
Desszert
Narancsos-vaníliás kekszadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű363Kalória4.1gFehérje36.8gSzénhidrát22.5gZsír
vasárnap
Heti Menü: a legősziesebb krémlevesek és tepsis főételek hete, omlós kekszekkel
Közeleg az óraátállítás, a hideg és sötét téli időszak, melynek ugyanúgy megvan a maga varázsa, főleg, ha az otthon töltött idő egy részét melengető ételek elkészítésére fordítjuk. Ezúttal őszies krémlevesek és tepsis ételek hada vár rátok, ropogósan omlós kekszekkel!