Heti Menü: lélekmelengető, gyors, szezonális ételek + krémes édességek hete

adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű170Kalória4.1gFehérje9.8gSzénhidrát12.1gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű907Kalória30.1gFehérje85.4gSzénhidrát48gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű660Kalória13.9gFehérje87.3gSzénhidrát29.6gZsír
hétfő
Leves
FradilevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű345Kalória18.2gFehérje42.1gSzénhidrát9.8gZsír
Főétel
Hentestokány gombábóladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű142Kalória5.3gFehérje16.5gSzénhidrát6.6gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes470Kalória7.1gFehérje43.6gSzénhidrát30.3gZsír
kedd
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű289Kalória5.7gFehérje23.4gSzénhidrát19.5gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű482Kalória16gFehérje46gSzénhidrát26.9gZsír
Desszert
Kinder tejszelet házilagadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű357Kalória5.8gFehérje35.4gSzénhidrát22.4gZsír
szerda
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes365Kalória10.7gFehérje28.2gSzénhidrát25.1gZsír
Főétel
Tortillapizza 15 perc alattadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű456Kalória24.1gFehérje29.5gSzénhidrát27gZsír
Desszert
Sütőtökös tiramisuadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű454Kalória10.1gFehérje63.3gSzénhidrát17.4gZsír
csütörtök
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű373Kalória24.1gFehérje49.4gSzénhidrát9.5gZsír
Főétel
Szuperkrémes spenótfőzelékadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű281Kalória11.5gFehérje28.4gSzénhidrát12gZsír
Desszert
Legszaftosabb brownieadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű917Kalória9.9gFehérje104.9gSzénhidrát53.7gZsír
péntek
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű410Kalória14.6gFehérje25.5gSzénhidrát28.5gZsír
Főétel
Retró milánói makaróniadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes170Kalória9.8gFehérje16.7gSzénhidrát7.8gZsír
Desszert
Vaníliás banánpudingadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű422Kalória6.2gFehérje61.1gSzénhidrát16.9gZsír
szombat
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes525Kalória44.1gFehérje8.5gSzénhidrát34.1gZsír
Desszert
Kárpátok-krémesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes510Kalória8.8gFehérje42.6gSzénhidrát33.8gZsír
vasárnap
Heti Menü: lélekmelengető, gyors, szezonális ételek + krémes édességek hete
Mostantól tavaszig a melengető receptekre és fogásokra koncentrálunk, hiszen az időjárás megkívánja, sőt, megköveteli, hogy így tegyünk. Gyors levesek és egészen gyors főételek, valamint krémesen édes desszertek hete következik.