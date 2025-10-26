Életmód

2025.10.26.

Heti Menü: lélekmelengető, gyors, szezonális ételek + krémes édességek hete

Mostantól tavaszig a melengető receptekre és fogásokra koncentrálunk, hiszen az időjárás megkívánja, sőt, megköveteli, hogy így tegyünk. Gyors levesek és egészen gyors főételek, valamint krémesen édes desszertek hete következik.

rizottó

Sütőtökös rizottó kacsamellel

Ősszel egyértelműen a sütőtök a sláger, így ezt most egy amúgyis lélekmelengető ételbe csempésztük. Kacsamellett sütöttünk hozzá, de egyébként magában is vagy egy kis baconnel is ...

fahéjas csiga

Fahéjas csiga sütőtökkel

A cinnamon roll egy igazán lélekmelengető süti, ami az USA-ban nagyon népszerű. Már Magyarországon is van pár üzlet, ami ilyen csigákat árusít. Mi most egy igazi hűvös időre ...

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

