2025.09.07.

Heti Menü – Ropogós fasírtok és zöldséggombócok főzelékkel vagy körettel

Gurigassunk húsos vagy zöldséges golyókat, lapítsunk lepényeket, süssük ki, majd fogyasszuk őket főzelékekkel, salátákkal, magukban, mártogatóssal! És persze süteményeket is hozunk, minden napra egyet.

Sütőben sült egyedényes gyoza

Pár hónapja hatalmasat ment a közösségi médiában ez az egyedényes villámrecept, ami természetesen nekünk is nagy kedvencünk lett, olyannyira, hogy azonnal bekerült a rendszeresen ...

Madártej

Az egyik legfinomabb és legegyszerűbb desszertünk a madártej, amit talán nem készítünk olyan gyakran, mint érdemes lenne. Hiszen nincs is jobb, mint a hűvös, nagyon vaníliás, híg ...

Póréhagymás vegyes savanyúság

Póréhagymát is termesztek a kertben. Sokrétű a felhasználása, nagyon sok étel készíthető belőle, és nem utolsó sorban, nyersen egy reggelihez is kiváló!!! Üzletben is meg lehet ...

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

