Heti Menü – Ropogós fasírtok és zöldséggombócok főzelékkel vagy körettel

-
-
Feltét
Vegán cukkinitócsniadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű263Kalória6.9gFehérje33.3gSzénhidrát12.2gZsír
-
Főétel
Cukkinis tökfőzelékadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű184Kalória7.5gFehérje21.9gSzénhidrát9.3gZsír
-
Desszert
Álomkönnyű citromos-mákos sütiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű314Kalória4gFehérje55.9gSzénhidrát8.8gZsír
hétfő
-
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű803Kalória39.4gFehérje54.2gSzénhidrát47.8gZsír
-
Főétel
Krémes avokádós csirkesalátaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1785Kalória343.9gFehérje7.8gSzénhidrát43.4gZsír
-
Desszert
BlondiesadagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes894Kalória14.2gFehérje100.7gSzénhidrát50gZsír
kedd
-
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű144Kalória3.7gFehérje16gSzénhidrát7.5gZsír
-
Főétel
Vegán "húsgolyós" spagettiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1374Kalória61.2gFehérje206.8gSzénhidrát38.2gZsír
-
Desszert
Szilvás crumble tejmentesenadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű297Kalória4.4gFehérje42.6gSzénhidrát13gZsír
szerda
-
-
-
Feltét
Paradicsomos padlizsánfasírtadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1801Kalória22.7gFehérje94.7gSzénhidrát150.8gZsír
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1320Kalória55.5gFehérje197.1gSzénhidrát36.2gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1430Kalória37.6gFehérje113.8gSzénhidrát97.3gZsír
csütörtök
-
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű589Kalória52.7gFehérje13.2gSzénhidrát34.9gZsír
-
Köret
Krémes burgonyapüréadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű265Kalória3.1gFehérje22.4gSzénhidrát18.8gZsír
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű179Kalória6gFehérje9gSzénhidrát14.1gZsír
péntek
-
-
-
Saláta
Vietnami üvegtészta-salátaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű298Kalória5.3gFehérje63.2gSzénhidrát4.3gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségnehéz2760Kalória144.3gFehérje315.2gSzénhidrát104.3gZsír
-
Desszert
Sticky toffee puddingadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű374Kalória4.6gFehérje55.9gSzénhidrát15.6gZsír
szombat
-
-
-
Leves
Krémes burgonyakrémlevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű247Kalória6.9gFehérje42gSzénhidrát5gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű638Kalória38.1gFehérje56.5gSzénhidrát24.9gZsír
-
Desszert
Fahéjas-kardamomos kanebullaradagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes933Kalória17.5gFehérje122.1gSzénhidrát41.3gZsír
vasárnap
-
Heti Menü – Ropogós fasírtok és zöldséggombócok főzelékkel vagy körettel
Gurigassunk húsos vagy zöldséges golyókat, lapítsunk lepényeket, süssük ki, majd fogyasszuk őket főzelékekkel, salátákkal, magukban, mártogatóssal! És persze süteményeket is hozunk, minden napra egyet.