Heti Menü – 7 napig darált hússal sütünk és főzünk, szuper változatosan

Leves
Égetett cukkinikrémlevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű132Kalória3.5gFehérje10.9gSzénhidrát9.3gZsír
Főétel
Rakott cukkini darált hússaladagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű460Kalória32.3gFehérje7.9gSzénhidrát33.3gZsír
Desszert
Lisztmentes citromos-mákos sütiadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű521Kalória10.4gFehérje45.2gSzénhidrát33.6gZsír
hétfő
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű176Kalória6.9gFehérje26gSzénhidrát4.9gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű604Kalória35.7gFehérje63.4gSzénhidrát23.4gZsír
Desszert
Szuperegyszerű túrós sütiadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű411Kalória17gFehérje26.6gSzénhidrát26.1gZsír
kedd
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű244Kalória3.4gFehérje28gSzénhidrát12.3gZsír
Főétel
Gnocchi sütőben besütveadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű536Kalória34.9gFehérje50.3gSzénhidrát18.1gZsír
Desszert
Karamelles-zabpelyhes sütiadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes422Kalória2.4gFehérje61.8gSzénhidrát19.4gZsír
szerda
Leves
Görög gyümölcslevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű204Kalória2.8gFehérje35.6gSzénhidrát7.2gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű468Kalória34.2gFehérje51.2gSzénhidrát15.5gZsír
Desszert
Francia joghurtos sütiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű531Kalória7.3gFehérje69.3gSzénhidrát27.1gZsír
csütörtök
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű215Kalória15.2gFehérje23.4gSzénhidrát7.8gZsír
Főétel
Paradicsomos húsgombócadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű523Kalória33.8gFehérje54.5gSzénhidrát19.3gZsír
Desszert
Süppedős barackos sütiadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű362Kalória6.6gFehérje44.1gSzénhidrát18.4gZsír
péntek
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű209Kalória6.5gFehérje16.4gSzénhidrát14.6gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű498Kalória45.5gFehérje21.9gSzénhidrát26.1gZsír
Desszert
Darasüti a Közel-Keletről (Basbousa)adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű340Kalória5.9gFehérje56.1gSzénhidrát10.7gZsír
szombat
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű319Kalória12.9gFehérje39.7gSzénhidrát9.7gZsír
Főétel
Eredeti lasagne al fornoadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes751Kalória42.6gFehérje73.6gSzénhidrát28gZsír
Desszert
TiramisujégkrémadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű286Kalória4.8gFehérje21.4gSzénhidrát20.1gZsír
vasárnap
Heti Menü – 7 napig darált hússal sütünk és főzünk, szuper változatosan
Rakottas, fasírt, húsgolyó, gnocchi, de lasagne is készül a héten, passzoló levesekkel, desszertekkel, süteményekkel kiegészülve. Ugye, milyen változatosan lehet főzőcskézni egy-két adag darált hússal?