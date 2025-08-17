Gasztro

Heti Menü – 7 napig darált hússal sütünk és főzünk, szuper változatosan

Rakottas, fasírt, húsgolyó, gnocchi, de lasagne is készül a héten, passzoló levesekkel, desszertekkel, süteményekkel kiegészülve. Ugye, milyen változatosan lehet főzőcskézni egy-két adag darált hússal?

ázsiai levesek

Korean Army Soup (Budae Jjigae)

Ez a tartalmas koreai raguleves villámgyorsan elkészül és remek felhasználási módja a hűtőben található maradék alapanyagoknak. A Korean Army Soup magyarul nagyjából annyi tesz, mint ...

morzsás süti

Szilvás crumble tejmentesen

A crumble mindig egy jó választás, hiszen ízlés szerinti gyümölccsel el lehet készíteni, és pikk-pakk elkészül. Mi most egy őszre hangolódó fahéjas-szilvásat készítettünk ...

pirított magok

Magvas kréker

Egy ilyen magkréker magában is mennyei ropogtatnivaló, de ha készítünk mellé például egy kencét, akkor abba is tudjuk mártogatni. Nyugodtan lehet változtatni azon, hogy milyen magokat ...

Életmód

A szívsebész minden héten ezeket eszi az egészségéért: a húst...

Dr. Stephen Gundry szívsebész egyébként sem volt soha nagy húsrajongó, ma meg már szinte egyáltalán nem is fogyaszt hústerméket. Több mint két évtizedes mikrobiom kutatása után pedig bizton állítja, hogy nem kell húst enni ahhoz, hogy fedezni tudd a napi fehérjeszükségleted. Lássuk, milyen ételek azok, melyeket heti rendszerességgel fogyaszt!

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

szaftos-brassoi-apropecsenye
brassói

Szaftos brassói aprópecsenye

A brassóiról rengeteg legenda kering - hogy a brassói gyorsvonaton készült először, mások szerint Brassóban találták ki. A helyzet az, hogy már a XIX. századi szakácskönyvekben is ...

