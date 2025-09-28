Heti Menü: melengető csirkés levesek és pörköltek, házias süteményekkel

-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű412Kalória22.3gFehérje26.4gSzénhidrát24.9gZsír
-
Főétel
Tejfölös gombapaprikásadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű295Kalória8.8gFehérje25.6gSzénhidrát20.6gZsír
-
Desszert
Lusta puncstortaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű554Kalória4.1gFehérje133.5gSzénhidrát1.9gZsír
hétfő
-
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű674Kalória48.1gFehérje45.7gSzénhidrát32.1gZsír
-
Főétel
Csirkés aprópecsenyeadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű886Kalória18.2gFehérje24.5gSzénhidrát80.6gZsír
-
Desszert
Vargabéles Panda konyhájábóladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű616Kalória23.7gFehérje66.4gSzénhidrát27.8gZsír
kedd
-
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű560Kalória16.1gFehérje28.7gSzénhidrát43.3gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes681Kalória35.7gFehérje27.4gSzénhidrát48.7gZsír
-
Desszert
Felemás süteményadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű363Kalória4.2gFehérje43.6gSzénhidrát20gZsír
szerda
-
-
-
Leves
Magyaros karfiollevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű79Kalória2.2gFehérje11gSzénhidrát3.6gZsír
-
Főétel
Klasszikus csirkepörköltadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű649Kalória48.6gFehérje7.3gSzénhidrát46.3gZsír
-
Desszert
Bécsi almás rétesadagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes741Kalória12.4gFehérje107.1gSzénhidrát31.2gZsír
csütörtök
-
-
-
Leves
Sültcsirkeszárny-levesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes738Kalória61.8gFehérje21.3gSzénhidrát44.7gZsír
-
Főétel
Gyors cukkinicurryadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű134Kalória2.3gFehérje7.9gSzénhidrát11.5gZsír
-
Desszert
Kókuszos korongadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű287Kalória3.9gFehérje29gSzénhidrát17.8gZsír
péntek
-
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű319Kalória12.9gFehérje39.7gSzénhidrát9.7gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű891Kalória37.4gFehérje104.2gSzénhidrát35.2gZsír
-
Desszert
Tejes piteadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű278Kalória12.4gFehérje36.9gSzénhidrát7.3gZsír
szombat
-
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű181Kalória15gFehérje20.8gSzénhidrát4.3gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes995Kalória86.6gFehérje6.3gSzénhidrát67.1gZsír
-
Desszert
Német szilvás lepényadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű224Kalória4.4gFehérje36.7gSzénhidrát7gZsír
vasárnap
-
Heti Menü: melengető csirkés levesek és pörköltek, házias süteményekkel
Csodás, melengető, a korai őszhöz illő, kicsit pepecselős, házias menüsort alkottunk nektek hét napra: csirkés levesek, krémlevesek, pörköltek, csirkepaprikások, házias sütemények, rétesek, piték várnak rátok!