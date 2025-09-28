Család

Heti Menü: melengető csirkés levesek és pörköltek, házias süteményekkel

Csodás, melengető, a korai őszhöz illő, kicsit pepecselős, házias menüsort alkottunk nektek hét napra: csirkés levesek, krémlevesek, pörköltek, csirkepaprikások, házias sütemények, rétesek, piték várnak rátok!

száradó ruhák
Család

5 trükk, amivel a nyirkos őszi időben is megszárad a...

Ősszel, miután elmúlt a száraz, forró nyár, de még nincs itt a fűtésszezon, a frissen mosott ruhák bizony napokig száradnak a lakásban - jobb esteben pedig elkerüljük, hogy befülledjenek, és büdösen szedjük le őket a szárítóról. Otthon Tippünk segít, hogy hatékonyabb legyen a ruhaszárítás, ősszel is.

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

