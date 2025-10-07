A legegészségesebb sajtféle, amiről sokan nem is tudják, hogy sajt

Finom, krémes, hófehér, és átmenetet képez a sajtkrém meg a rögös túró között. És kimagasló a fehérjetartalma!

A tejtermékek, azon belül is a sajtok a legnépszerűbbek a vásárlók körében, ezt nehéz lenne tagadni. Na de vajon egészségesek? Nem feltétlen ez jut róluk eszünkbe elsőre. Van azonban egy nem tipikus sajtféle, ami tápértékét tekintve kimagasló. Egy amerikai kutatás dietetikusokat kérdezett, akik egyöntetűen vágták rá: a cottage cheese a legegészségesebb sajtféle. A nálunk is igen népszerű termék a túróhoz hasonlít, mégis sajtnak minősül: apró rögös, folyékony, friss, zsírszegény készítmény, mely szendvicsekre kenve, de akár zöldségmártogatósként is igen kelendő. Sőt, kedvünkre fűszerezhetjük is.

Cottage cheese

Cottage cheese évek óta kapható nálunk is az élelmiszerboltok tejtermékespultjában, általában kerek tégelyben: érdekessége és legfőbb élettani előnye, hogy azonnal készítés után, frissen kerül a boltokba, tehát nem érlelik, így tele van tápanyaggal meg fehérjével.

Tele van fehérjével

100 gramm cottage cheese-ben 11 gramm fehérje van, ugyanannyi, mint két tojásban, ezért kiválóan alkalmas a nap első étkezése gyanánt.

A cottage cheese olyan, magas proteintartalmú tejtermék, amely sokáig eltelít, így az étkezések közötti nassolási vágyat is csökkenti.

További pozitív élettani hatásai:

teljes értékű fehérjeforrás

mind a kilenc esszenciális aminosavat tartalmazza (hisztidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofán és valin)

tartalmazza (hisztidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofán és valin) laktató: a szervezet több kalóriát éget el emésztése során, mint a szénhidrátok és zsírok emésztése közben

Receptek cottage cheese-zel:

Mire használhatod a cottage cheese-t?

szendvicsekbe kenhetjük

túrókrémek, kencék alapja lehet, csak úgy, mint a rögös túró

salátákhoz adhatjuk fehérje gyanánt

akár mártásokhoz, húsételekhez, de túrótortákhoz is használhatjuk

Forrásunk volt.