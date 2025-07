A magnézium vagy a melatonin a jobb választás, ha nem tudunk aludni?

A két legnépszerűbb alvássegítőnk, azaz a magnézium és a melatonin természetükben és funkciójukban is eltérőek, de van egy közös céljuk: a pihenés elősegítése és az idegrendszer védelme. De melyiket válasszuk?

A TOI Lifestyle Desk elemzése a The Times of India című lapban jelent meg, és a fenti kérdésre kereste a választ, mely nem is annyira meglepő:

minden a beteg egészségi állapotától, életmódbeli szokásaitól és különösen az enyhíteni kívánt tünetek eredetétől függ.

Aki szorongás miatt nem tud aludni, annak a magnézium lehet a jobb választás

A magnéziumról

A magnézium egy esszenciális ásványi anyag. Jelenléte olyan funkciókhoz létfontosságú, mint:

az izom-összehúzódás és -ellazulás

és -ellazulás az idegrendszer aktivitása

aktivitása a fehérjetermelés és a vércukorszint szabályozása

a magnéziumhiány számos tünetet okozhat, az izomgörcsöktől, a krónikus fáradtságtól és ingerlékenységtől kezdve a szívritmuszavarokig

Hogyan segít a magnézium az alvásban?

Az alvás kapcsán a magnézium elsősorban izomlazító és elmenyugtató, továbbá segíthet csökkenteni a kortizol, azaz a stresszhormon szintjét, amely gyakran zavarja a mély alvást.

Így a magnézium különösen hasznos azok számára, akik krónikus stresszel, enyhe szorongással vagy állandó fizikai feszültséggel küzdenek.

A melatoninról

A melatonin ezzel szemben egy természetes hormon, amelyet a szervezet a tobozmirigyben termel, válaszul a sötétedésre.

Funkciója:

az alvás-ébrenlét ciklusának, más néven a cirkadiánritmusnak a szabályozása

a szabályozása amikor leszáll az éj, a melatoninszint megemelkedik, jelezve a szervezetnek, hogy itt az ideje aludni

Mi a jobb választás?

Az álmatlanság okától függ:

„Ha az alvási nehézséget cirkadián ritmuszavarok okozzák – például a váltott műszakok vagy jetlag – , a melatonin lehet a leghatékonyabb megoldás.”

„Ha azonban a probléma a mindennapi stresszhez, izomfeszültséghez vagy szorongáshoz kapcsolódik, a magnézium nagyobb előnyökkel járhat” - állítja a TOI Lifestyle Desk csapata.

Forrásunk volt.

