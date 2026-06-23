Ültesd ezt a gyógynövényt a kertbe! A szúnyogok gyűlölik, te pedig imádni fogod egy hűsítő italban

A citromfű nemcsak finom teák és szörpök alapanyaga, hanem a méhek egyik kedvenc növénye is. Mutatjuk, hogyan termesztheted, és mire használhatod a konyhában.

Illatos, könnyen nevelhető, a méhek egyik kedvence, ráadásul a nyári limonádékat és teákat is feldobja, mi lehet az? Ez bizony a közönséges citromfű, ami sokkal többet tud, mint elsőre gondolnánk. A leginkább mentára hasonlító évelő gyógynövény nemcsak a kert hasznos lakója lehet, hanem a konyhában és a házipatikában is gyakran előkerül.

A méhek imádják, a szúnyogok viszont kerülik: ezért érdemes citromfüvet ültetni a kertbe

A citromfű (Melissa officinalis) Európából és a Földközi-tenger térségéből származik, ma pedig Magyarországon is az egyik legnépszerűbb gyógynövénynek számít.

Friss, citrusos illatáról könnyű felismerni, ráadásul rendkívül hálás növény: kevés gondozással is szépen fejlődik, gyorsan bokrosodik, és akár évekig ugyanazon a helyen maradhat.

Miért szeretik annyira a méhek a citromfüvet?

A citromfű latin neve, a Melissa nem véletlenül utal a méhekre: a szó görög eredetű, jelentése méh. Virágzáskor a növény rengeteg nektárt termel, amely vonzza a méheket, poszméheket és más beporzó rovarokat. Különösen hasznos lehet azok számára, akik veteményest vagy gyümölcsfákat nevelnek a kertben. A beporzók jelenléte ugyanis hozzájárulhat számos növény, például a paradicsom, az uborka, a cukkini vagy a gyümölcsfák sikeres terméshozásához.

Tudtad? A beporzók szerepe ma fontosabb, mint valaha. Számos kutatás szerint a méhek és más beporzó rovarok nélkül jelentősen csökkenne a gyümölcsök és zöldségek terméshozama.

A citromfű hagyományosan a nyugalom gyógynövénye

A citromfű legismertebb felhasználási területe nyugtató hatásához kapcsolódik. A belőle készült tea évszázadok óta népszerű azok körében, akik stresszesebb időszakot élnek meg, vagy nehezebben alszanak el. A gyógynövény hagyományos alkalmazása régóta összefügg az idegesség, a feszültség és az enyhébb alvási problémák enyhítésével.

Mit mondanak a kutatások?

Egy tudományos áttekintés szerint a citromfűben található bioaktív vegyületek hozzájárulhatnak a nyugalomérzet támogatásához, ugyanakkor további kutatások szükségesek a pontos hatások feltérképezéséhez.

Emésztési panaszok esetén is gyakran alkalmazzák

A népi gyógyászatban a citromfüvet hagyományosan puffadás, gyomorfeszülés és egyes emésztési panaszok enyhítésére is használták. Illóolajai és aromás vegyületei miatt ma is gyakori összetevője különféle gyógynövényteáknak, amelyek étkezés után kellemes kiegészítői lehetnek a napnak.

A méhek imádják, a szúnyogok viszont kerülik: ezért érdemes citromfüvet ültetni a kertbe

A citromfű a konyhában is sokoldalú alapanyag

A citromfű egyik legnagyobb előnye, hogy rendkívül sokoldalúan felhasználható. A mentával ellentétben nem mentolos, hanem lágy, citrusos aromát ad az ételeknek és italoknak. Ezért különösen jól működik nyári receptekben. Frissen felhasználva a legaromásabb, mivel szárítás során az illóolajok egy része elillanhat.

Kiválóan illik:

limonádékba,

jeges teákba,

gyümölcssalátákba,

házi szörpökbe,

smoothie-kba,

joghurtos desszertekbe,

könnyű hal- és csirkeételekhez.

A citromfű remekül párosítható eperrel, citrommal, őszibarackkal vagy akár bodzával is.

Házi citromfűszörp: a nyár egyik legjobb frissítője A citromfűből készült szörp évek óta népszerű a házi italok kedvelői körében.

A klasszikus változat általában friss citromfűlevélből, vízből, citromból és cukorból készül. Jól behűtve, szódával vagy ásványvízzel felöntve különösen üdítő lehet a nyári hőségben.

Valóban távol tartja a szúnyogokat?

A citromfű intenzív illata miatt sokan természetes szúnyogriasztóként is számon tartják. Az illóolajokban található vegyületek egy része valóban kellemetlen lehet bizonyos rovarok számára. Ezért sok kertész teraszok, pihenősarkok vagy ablakok közelébe ülteti. Fontos azonban tudni, hogy a citromfű önmagában nem helyettesíti a szúnyogriasztó készítményeket, különösen olyan területeken, ahol sok a rovar.

Így neveld sikeresen a citromfüvet

A citromfű az egyik legkönnyebben nevelhető gyógynövény. Napfényes vagy félárnyékos helyen érzi magát a legjobban, és a jó vízelvezetésű, mérsékelten nedves talajt kedveli.

Magvetéssel és tőosztással egyaránt szaporítható. Ha egyszer megtelepszik a kertben, hosszú éveken át örömet okozhat.

Arra azonban érdemes figyelni, hogy a mentához hasonlóan hajlamos gyorsan terjeszkedni, így, ha a nem szeretnénk, hogy túlságosan elszaporodjon, célszerű rendszeresen visszavágni vagy nagyobb dézsában nevelni.

Mikor érdemes szüretelni?

A szakértők szerint a citromfű leveleit közvetlenül virágzás előtt érdemes betakarítani. Ebben az időszakban a legmagasabb az illóolajtartalma, így ilyenkor a legintenzívebb az aromája is. A friss levelekből tea, szörp vagy limonádé készülhet, de le is fagyaszthatók, ha szeretnénk egész évben élvezni az ízüket.

A citromfű intenzív illata miatt sokan természetes szúnyogriasztóként is számon tartják

Összegzés

A citromfű nem véletlenül az egyik legkedveltebb gyógynövény Magyarországon. Illatos, könnyen nevelhető, vonzza a beporzókat, miközben a konyhában is számos módon felhasználható. Legyen szó egy csésze esti teáról, egy hűsítő nyári limonádéról vagy egy méhbarát kertről, a citromfű szinte mindenhol megállja a helyét.

Fontos! Bár a citromfüvet hagyományosan nyugtató és emésztést támogató gyógynövényként tartják számon, nem helyettesíti az orvosi diagnózist vagy kezelést. Tartós alvászavar, szorongás, emésztőrendszeri panasz vagy egyéb egészségügyi probléma esetén fordulj orvoshoz vagy megfelelő szakemberhez.

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