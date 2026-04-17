2026.04.17.

Bezár Balatonboglár ikonikus, gyerekkorunk óta ismert borászata

Balatonboglár ikonikus borászata, a BB, 2026. június 30-án végleg bezár.

A BB borászat nemcsak egy volt a sok balatoni borászat közül, hanem valóban egy olyan ikonikus márka, melyhez sokak tudtak kötődni. 1956-ban kezdte pályafutását, viszont 70 év után úgy néz ki, hogy véglegesen búcsúzik.

BB borokkal koccintás
Bezár Balatonboglár ikonikus borászata
Miért zár be a BB borászat?

Balatonboglár polgármestere a bejelentés kapcsán így nyilatkozott:

... köszönet mindenkinek akik 1956-tól 2026-ig itt alkottak, dolgoztak, és feltették Boglárt a világ bor és pezsgőtérképére! Úgy érzem ezzel Boglárból is meghalt valami. Az életünk része volt.

A bezárás mögött több gazdasági és piaci tényező áll:

  • az elmúlt években folyamatosan csökkent a szőlő mennyisége,
  • a szőlészeti és borászati környezet átalakult
  • az üzem kapacitásának jelentős részét már nem tudták kihasználni.

Az üzembezárás huszonhat munkavállalót érint. Vállalatunk számára kiemelt fontosságú, hogy az érintett kollégákkal szemben tisztességesen és méltányosan járjunk el

– mpndta ki az ügyvezető igazgató.

Az érvényben lévő szerződések feltételeit teljesítik, valamint továbbra is jó kapcsolatot ápolnak a beszállítókkal. A BB márka nem tűnik el a piacról, a borok és pezsgők gyártása más telephelyen folytatódik tovább.

Címlapkép: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Forrásunk volt.

