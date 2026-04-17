Bezár Balatonboglár ikonikus, gyerekkorunk óta ismert borászata

A BB borászat nemcsak egy volt a sok balatoni borászat közül, hanem valóban egy olyan ikonikus márka, melyhez sokak tudtak kötődni. 1956-ban kezdte pályafutását, viszont 70 év után úgy néz ki, hogy véglegesen búcsúzik.

Miért zár be a BB borászat?

Balatonboglár polgármestere a bejelentés kapcsán így nyilatkozott:

... köszönet mindenkinek akik 1956-tól 2026-ig itt alkottak, dolgoztak, és feltették Boglárt a világ bor és pezsgőtérképére! Úgy érzem ezzel Boglárból is meghalt valami. Az életünk része volt.

A bezárás mögött több gazdasági és piaci tényező áll:

az elmúlt években folyamatosan csökkent a szőlő mennyisége,

a szőlészeti és borászati környezet átalakult

az üzem kapacitásának jelentős részét már nem tudták kihasználni.

Az üzembezárás huszonhat munkavállalót érint. Vállalatunk számára kiemelt fontosságú, hogy az érintett kollégákkal szemben tisztességesen és méltányosan járjunk el – mpndta ki az ügyvezető igazgató.

Az érvényben lévő szerződések feltételeit teljesítik, valamint továbbra is jó kapcsolatot ápolnak a beszállítókkal. A BB márka nem tűnik el a piacról, a borok és pezsgők gyártása más telephelyen folytatódik tovább.

Forrásunk volt.