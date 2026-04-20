Az alma és a narancs is azon gyümölcsök közé tartozik, amit könnyedén magunkkal vihetünk napközben is, és a legtöbben szívesen is fogyasztjuk őket. Mindkettőnek megvannak a maga előnyei, de vajon melyikük jobb választás, ha fontos a vércukorszintünk?

Alma vagy narancs? Nehéz megmondani, melyik előnyösebb, ha vércukorszintünknek nem akarunk ártani. Hiszen mindkét gyümölcsben bőven vannak szénhidrátok, amiről tudjuk, hogy a vércukorszint legfőbb hintáztatója.

Alma vagy narancs? Ezt válaszd, ha fontos a vércukrod

Hogyan hat az alma a vércukorszintre?

Egy közepes méretű alma (kb. 180 gramm) 25 gramm szénhidrátot, amiből 19 gramm cukrot és 4,5 gramm rostot tartalmaz, illetve valamivel kevesebb mint fél gramm fehérjét és zsírt.

Mivel nagyrészt szénhidrátokból áll, ezért nem meglepő, hogy megemeli a vércukorszintet, azonban rosttartalma lassítja a cukor véráramba jutását, amivel egyenletesebbé teszi a vércukorszint emelkedését.

Nagyobb emelkedésre számíthatsz, ha meghámozod az almát, hiszen a héja oldható rostokat tartalmaz.

Tipp: Egészítsd ki az almát jó zsírokkal és fehérjével, ezzel lassítva a szénhidrátok felszívódását. Például edd egy kis mogyoróvajjal vagy sajttal az almaszeleteket.

Az alma rostjai lassítják a szénhidrát felszívódását

Hogyan hat a narancs a vércukorszintre?

Egy narancs (kb. 184 gramm) 21 gramm szénhidrátot, 4,5 gramm rostot, és a napi C-vitamin bevitel 109 százalékát fedezi.

A narancsban 17 gramm természetes cukor van, azonban a rostok ez esetben is lassítják a felszívódást.

Ha zsírral vagy fehérjével párosítjuk, mérsékelhető a vércukorszint megugrása egy narancs elfogyasztása után.

És bár a narancsnak magas a C-vitamin és polifenol tartalma, ez nem befolyásolja jelentősen a vércukorszintet, de hosszútávon javíthatja a glükózanyagcserét.

Sőt, kutatások kimutatták, hogy a citrusfélék fogyasztása idővel összefüggésbe hozható az éhomi vércukorszint és az inzulinrezisztencia markereinek javulásával. Mindezek pedig az oxidatív stressz való reagálással és a bélmikrobiom változásaival is összefüggésbe hozhatóak.

Melyik a jobb, ha vércukorszintünk a tét?

A jó hír, hogy egyikről sem kell lemondanod, hiszen bármelyiket is választod, egészben fogyasztva a szénhidrát mellett rostot is fogyasztasz, ami segíti lassítani a vércukorszint emelkedését. Az nem mindegy, hogyan és mivel, illetve milyen mennyiségben fogyasztjuk őket.

Forrásunk volt.