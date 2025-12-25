Még egy ok, hogy odafigyelj, mennyi C-vitamint viszel be a szervezetedbe

Mikrométeres részecskeméretükre utalva PM2,5 néven ismertek azok a szennyezőanyagok, amelyeket olyan betegségekkel hozták összefüggésbe, mint az asztma és a tüdőrák. A Sydney-i Műszaki Egyetem (UTS) kutatói hím egereken és laboratóriumban tenyésztett emberi szöveteken végeztek kísérleteket, hogy megvizsgálják, milyen hatással van a C-vitamin ezeknek a finom részecskéknek kitett szövetekre. Az eredményeik alapján úgy tűnik, a C-vitamin védelmet nyújthat a légszennyezés által a tüdőben okozott sejtkárosodás ellen - számolt be róla a ScienceAlert.
A C-vitamin hatása elsősorban abban volt megfigyelhető, hogy csökkentette a sejtek mitokondriális „erőműveinek” veszteségét, valamint a gyulladásokat, és megakadályozta, hogy a sejtek oxidatív stressz hatása miatt károsodjanak.
Az antioxidáns C-vitamin-bevitel hatékonyan enyhítette az alacsony szintű PM2,5-expozíció káros hatásait, ezért magas kockázatú személyek számára ajánlható– olvasható a kutatók által publikált cikkben.
A tanulmány eredményei biztatóak, de további kutatásokra van szükség annak megállapításához, hogy a vitamin milyen mennyiség esetén képes megvédeni az élő embereket, és nem csak a laboratóriumban tenyésztett szöveteket és egérmodelleket. A szennyezés szintjét és a C-vitamin adagját a laboratóriumban gondosan kalibrálták, így nem feltétlenül tükrözik a való életet.
Ez a tanulmány arra utal, hogy a legmagasabb megengedett C-vitamin adag bevitele potenciálisan segíthet- nyilatkozta Brian Oliver molekuláris biológus, az UTS munkatársa.
A PM2,5 szennyező anyagok általában a gépkocsiforgalom, a bozóttüzek és a porviharok hatására keletkeznek. A C-vitaminra vonatkozó felfedezések mellett ez a tanulmány arra is rávilágított, hogy még az alacsony szintű légszennyezés is drámai károsodást okozhat a sejtek szintjén.
A cél persze az lenne, hogy javuljon a levegő minősége, azonban ez nem rajtunk múlik. Amit azonban meg tudunk tenni az egészségünkért, ha odafigyelünk az elfogyasztott C-vitamin mennyiségére.