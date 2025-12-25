Advent

2025.12.25.

Még egy ok, hogy odafigyelj, mennyi C-vitamint viszel be a szervezetedbe

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

Tényleg érdemes odafigyelni, mennyi C-vitamint fogyasztunk, ugyanis egy új kutatás szerint C-vitamin magas dózisban bizonyos mértékű védelmet nyújthat a tüdőnknek a levegőben található finom részecskék káros hatásaival szemben.

Mikrométeres részecskeméretükre utalva PM2,5 néven ismertek azok a szennyezőanyagok, amelyeket olyan betegségekkel hozták összefüggésbe, mint az asztma és a tüdőrák. A Sydney-i Műszaki Egyetem (UTS) kutatói hím egereken és laboratóriumban tenyésztett emberi szöveteken végeztek kísérleteket, hogy megvizsgálják, milyen hatással van a C-vitamin ezeknek a finom részecskéknek kitett szövetekre. Az eredményeik alapján úgy tűnik, a C-vitamin védelmet nyújthat a légszennyezés által a tüdőben okozott sejtkárosodás ellen - számolt be róla a ScienceAlert.

Konyhapulton egy ember citromokat facsar egy facsaróval
A C-vitamin akár a légszennyezés káros egészségügyi hatásait is enyhítheti

A C-vitamin hatása elsősorban abban volt megfigyelhető, hogy csökkentette a sejtek mitokondriális „erőműveinek” veszteségét, valamint a gyulladásokat, és megakadályozta, hogy a sejtek oxidatív stressz hatása miatt károsodjanak.

Az antioxidáns C-vitamin-bevitel hatékonyan enyhítette az alacsony szintű PM2,5-expozíció káros hatásait, ezért magas kockázatú személyek számára ajánlható

– olvasható a kutatók által publikált cikkben.

A tanulmány eredményei biztatóak, de további kutatásokra van szükség annak megállapításához, hogy a vitamin milyen mennyiség esetén képes megvédeni az élő embereket, és nem csak a laboratóriumban tenyésztett szöveteket és egérmodelleket. A szennyezés szintjét és a C-vitamin adagját a laboratóriumban gondosan kalibrálták, így nem feltétlenül tükrözik a való életet.

Ez a tanulmány arra utal, hogy a legmagasabb megengedett C-vitamin adag bevitele potenciálisan segíthet

- nyilatkozta Brian Oliver molekuláris biológus, az UTS munkatársa.

A PM2,5 szennyező anyagok általában a gépkocsiforgalom, a bozóttüzek és a porviharok hatására keletkeznek. A C-vitaminra vonatkozó felfedezések mellett ez a tanulmány arra is rávilágított, hogy még az alacsony szintű légszennyezés is drámai károsodást okozhat a sejtek szintjén.

A cél persze az lenne, hogy javuljon a levegő minősége, azonban ez nem rajtunk múlik. Amit azonban meg tudunk tenni az egészségünkért, ha odafigyelünk az elfogyasztott C-vitamin mennyiségére.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

lencsefőzelék

Lencsefőzelék tejmentesen

A Szilveszter vagy az Újév elmaradhatatlan étele a lencsefőzelék. Tálalhatjuk sült hússal is és ér az év többi részében is lencsét enni, hiszen finom és egészséges!

kekszsüti

Csokiszalámi

A csokiszalámi több szempontból is jó választás. Mindenki szokta szeretni, könnyen elkészül és sütni sem kell. Sőt, általában otthon megtalálható az összes alapanyag is. Ízlés ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

parolt-lila-kaposzta
párolt káposzta

Párolt lila káposzta

A párolt lila káposzta remek kísérője a különféle sült húsoknak, például a kacsa elképzelhetetlen nélküle. Ezzel a recepttel könnyedén elkészítheted Te is otthon, bár tény, hogy ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept