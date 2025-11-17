6 étel, amely természetesen csökkenti az LDL-koleszterinszintet

Az alábbi alapanyagok finoman, de hatékonyan támogatják a szervezetet, rendszeresen fogyasztva pedig a koleszterinünkre is pozitívan hatnak.

Amikor a koleszterinszint magasra szökik, sokan automatikusan gyógyszerekre gondolnak, pedig az étrend önmagában is komoly változásokat hozhat. A Harvard Health ajánlása szerint vannak olyan ételek, amelyek szinte észrevétlenül segítenek csökkenteni az LDL koleszterinszintet: megkötik a felesleges zsírt, javítják az érfalak állapotát, és támogatják a szív megfelelő működését.

A legnagyobb szereplő itt az oldható rost, amely a bélben úgy viselkedik, mint egy puha kis szivacs: megköti a koleszterint, és nem engedi visszakerülni a véráramba.

Már egy tál zabkása reggelire is megteszi az első lépést a szebb vérkép felé.

A hüvelyesek és egyes zöldségek lassan, de biztosan fejtik ki a hatásukat, a diófélék és a növényi olajok fogyasztása pedig szintén olyan apró, mindennapi döntés lehet, mely a szív egészségét támogatja. A gyümölcsökben található pektin, a növényi szterolok és akár a szója is hozzájárulhat ahhoz, hogy az LDL-szint stabilabbá váljon.

