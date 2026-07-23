Termékvisszahívás! Népszerű sajtfélét hívtak vissza, mert romlásra utaló jeleket mutatott

A Real Nature Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
• Termék megnevezése: Bert C'Mon Bert – bio, kesudió alapú nemespenésszel érlelt camembert jellegű készítmény
• Kiszerelés: 145g
• Tételszám (LOT): 1160714
• Minőségmegőrzési idő: 2026.08.28.
• EAN-kód: 5940763120087
• Gyártó: Biotrio TM S.R.L. (Románia)
• Forgalmazó/nagykereskedő: Real Nature Kft.
Termékvisszahívás oka: Érzékszervi eltérés.
Amennyiben a fent megnevezett termékből vásároltál, és a termék még a birtokodban van, ne fogyaszd el!