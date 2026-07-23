A Real Nature Kft. kezdeményezte a Bert C'Mon Bert márkanév alatt forgalmazott bio, kesudió alapú, nemespenésszel érlelt, camembert jellegű készítmény (145 g) fogyasztói visszahívását. Az intézkedésre azért került sor, mert a vállalkozás önellenőrzése során végzett vizsgálatok a termék esetében érzékszervi eltérést, a romlásra utaló jeleket tártak fel.

A Real Nature Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Termékvisszahívás! Népszerű sajtfélét hívtak vissza, mert romlásra utaló jeleket mutatott forrás

Az érintett termék adatai az alábbiak:

• Termék megnevezése: Bert C'Mon Bert – bio, kesudió alapú nemespenésszel érlelt camembert jellegű készítmény

• Kiszerelés: 145g

• Tételszám (LOT): 1160714

• Minőségmegőrzési idő: 2026.08.28.

• EAN-kód: 5940763120087

• Gyártó: Biotrio TM S.R.L. (Románia)

• Forgalmazó/nagykereskedő: Real Nature Kft.

Termékvisszahívás oka: Érzékszervi eltérés.

Amennyiben a fent megnevezett termékből vásároltál, és a termék még a birtokodban van, ne fogyaszd el!

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