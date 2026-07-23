Újabb akcióval érkezünk, egészen pontosan a jövő hét elejére, így időben lecsaphattok a Lidlben a vegán Nutellára. Lássuk, mennyibe kerül!

Ha nem eheted a sima Nutellát akár laktózérzékenységed miatt vagy akár azért, mert nem fogyasztasz állati eredetű élelmiszereket, akkor itt az ideje, hogy megkóstold a Nutella vegán változatát. A Lidlben július 27-től igen olcsón juthatsz hozzá!

Laktózérzékenyek, figyelem! Most érdemes a Lidlbe rohannotok a kedvenc mogyorókrémetekért

A Nutella világszerte ismert és kedvelt kenhető édesség, olyannyira, hogy 160 országban elérhető már. Sokaknak azonban szívfájdalmuk lehetett, hogy tejes mivolta miatt nem tudták fogyasztani. 2025. szeptemberében megérkezett hazánkba is a vegán változata, így a laktózérzékenyeknek sem kell már önmegtartóztatást gyakorolni. Szerkesztőségünk korábban már tesztelte is, így ha érdekel miben tér el az eredeti változattól, olvasd el.

Július 27-től pedig a készlet erejéig ti is beszerezhetitek a Nutella vegán mogyorókrémet 1999 forintért.

A termék 350 grammos, így kilós ára 5712 forint.

A Nutella vegán változata elérhető a Lidlben forrás

A vegán Nutelláról

A vegán Nutella egyre népszerűbb választás azok körében, akik szeretnének növényi alapú étrendet követni, ugyanakkor nem akarnak lemondani a mogyorókrém gazdag, csokoládés ízéről.

A hagyományos változattal szemben nem tartalmaz tejport vagy más állati eredetű összetevőt, mégis krémes állagú és intenzív ízvilágú. Az elmúlt években számos gyártó jelent meg a piacon saját vegán mogyorókrémével, így ma már a választék szélesebb és elérhetőbb, mint valaha.

Receptajánló:

A vegán Nutella nemcsak a vegánok számára lehet kiváló alternatíva. Tejallergiában vagy laktózérzékenységben szenvedők is bátran fogyaszthatják, amennyiben a termék megfelel az egyéni étrendi igényeknek. Emellett azoknak is jó választás lehet, akik szeretnék csökkenteni az állati eredetű élelmiszerek fogyasztását, vagy tudatosabban vásárolnak környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok alapján.

Az ár korábban sokakat visszatartott a vegán termékektől, azonban ma már egyre több kedvező árú alternatíva érhető el.

A diszkontláncok saját márkás termékei és az akciók révén a vegán Nutella már nem számít luxuscikknek, így akár a hagyományos mogyorókrémekkel is versenyképes áron beszerezhető.

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