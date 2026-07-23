Szeptember 1-jétől megszűnik az áfa a vényköteles gyógyszereken, jelentette be csütörtök reggel Magyar Péter Facebook-oldalán. A miniszterelnök szerint a döntés a kormány egyik fontos vállalásának teljesítése, amelyet már a kampány során is ígértek.

A bejelentés szerint az áfamentesség kizárólag az orvosi receptre felírt gyógyszereket érinti. Ez azért vált vitatémává, mert korábban több politikai szereplő azt kifogásolta, hogy a vény nélkül kapható készítmények esetében továbbra is megmarad az 5 százalékos áfakulcs.

Óriási bejelentés érkezett: így változik a vényköteles gyógyszerek ára

A kérdésben a volt egészségügyi államtitkár is megszólalt, aki szerint minden gyógyszer esetében indokolt lenne az áfa eltörlése. A kormány álláspontja ugyanakkor az, hogy a kampányígéret mindig is a receptköteles gyógyszerekre vonatkozott.

Bár az intézkedés sok beteg számára kedvező hír lehet, szakértők szerint a tényleges pénzügyi előny várhatóan mérsékelt lesz.

Ennek oka, hogy a legtöbb támogatott vényköteles gyógyszer árának jelentős részét eddig is a társadalombiztosítás finanszírozta, így a betegek által fizetett összeg csak kisebb mértékben csökkenhet.

Egyes elemzések szerint az érintett háztartások havi megtakarítása jellemzően néhány száz forint lehet.

A részletszabályok várhatóan a következő napokban derülnek ki, de a jelenlegi tájékoztatás alapján az új szabályozás szeptember 1-jén léphet hatályba.

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