Milliókat érint: Meglepő, de a székletátültetés még ezen az egészségügyi problémán (is) segíthet

Egy randomizált klinikai vizsgálat szerint javult az alvásminősége azoknak az inszomniában (azaz álmatlanságban) szenvedő alanyoknak, akik egészséges donoroktól származó, kapszulás székletmikrobákat kaptak - írja a Telex a Medical Express nyomán.
Mi is az a székletátültetés?
A szóban forgó tanulmány a Journal if Internal Medicine című lapban jelent meg, és érdekes összefüggéseket tárt fel az alvás és a bélrendszer között:
- egy hónapnyi kezelés után a kísérletben résztvevők alvásának hatékonysága szignifikánsan növekedett
- az éjszakai poliszomnográfiás mérések azt mutatták, hogy az elalvás után csökkent az ébrenlét hossza és gyakorisága
A páciensek a kezelések után kérdőíveket töltöttek ki, melyek alapján elmondható, hogy az alvásminőségi pontszámok két-hat hónap alatt javultak a placebocsoporthoz képest.
A bél-agy tengely tehát az alvást is szabályozza
Eredményeink klinikai bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a bélmikrobióta célba vétele ígéretes új terápiás stratégiát kínálhat a krónikus álmatlansági zavar kezelésére- magyarázza Yanping Bao, a pekingi egyetem munkatársa, a tanulmány egyik társszerzője.
A bélmikrobiom jelentősége
Az elmúlt években az emberek egyre tudatosabbá váltak a bélrendszerük mikrobiomjával kapcsolatban, másról sem hallunk, mint a bélflóráról, probiotikumokról. A mikrobiom az emberi szervezetben (főként a bélrendszerben) élő mikroorganizmusok – baktériumok, vírusok és gombák – összessége.
4 jel, hogy felborult a bélflórád egyensúlya
Ha nem megfelelően működik a bélflóránk, az szinte mindenre hatással van a testünkben. Ezért is nagyon fontos, hogy odafigyeljünk szervezetünk különböző jelzéseire!Liptai Lilla
Ételek, melyek nagyon sokat tesznek a bélrendszerünkért
Az elmúlt években az emberek egyre tudatossabbá váltak a bélrendszerük mikrobiómájával kapcsolatban, így egyre fontosabbá vált annak egészségének megőrzése is. Most kiderült, hogy ebben nagyon sokat segíthet bizonyos élelmiszerek gyakoribb fogyasztása.Szabó Anna
Ezért érdemes gyakran fermentált ételeket fogyasztani
Egyre népszerűbb a fermentálás, ami nemcsak egy szuper konyhai művelet, de nagyon jót tesz egészségednek is, ha ilyen folyamattal készült, magyarán erjesztett ételeket fogyasztasz.Liptai Lilla
Az egészséges mikrobiom a modern kutatások alapján, úgy tűnik, gyakorlatilag mindenre hatással van szervezetünkben:
- alapvetően befolyásolja az emésztést, az immunrendszert és az idegrendszer működését
- a bél-agy tengely: a bélflóra közvetlen összeköttetésben áll az aggyal, és hatással van a hangulatra, a mentális állapotra, a depresszióra, a stressz-szintre
- a prebiotikumok (rostok) elengedhetetlenek a mikrobiom egészségéhez: a jótékony baktériumok fő táplálékai (pl. hüvelyesek, zab, zöldségek)
- a probiotikumok azok az élőflórás élelmiszerek (pl. kefir, savanyú káposzta, kimchi) vagy célzott étrend-kiegészítők, melyek szintén elengedhetetlenek, ha egészséges bélflóra a vágyunk