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2026.07.22.

Milliókat érint: Meglepő, de a székletátültetés még ezen az egészségügyi problémán (is) segíthet

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Elképesztő, de a bélrendszerünk állapota az alvásunkért is felel.

Egy randomizált klinikai vizsgálat szerint javult az alvásminősége azoknak az inszomniában (azaz álmatlanságban) szenvedő alanyoknak, akik egészséges donoroktól származó, kapszulás székletmikrobákat kaptak - írja a Telex a Medical Express nyomán.

Mi is az a székletátültetés?

A széklettranszplantáció (székletmikrobióta-transzplantáció, FMT) egy orvosi eljárás, amely során egy egészséges donor mikrobákban gazdag széklet-preparátumát juttatják be a beteg bélrendszerébe a károsodott bélflóra (mikrobiom) helyreállítása céljából.

A szóban forgó tanulmány a Journal if Internal Medicine című lapban jelent meg, és érdekes összefüggéseket tárt fel az alvás és a bélrendszer között:

  • egy hónapnyi kezelés után a kísérletben résztvevők alvásának hatékonysága szignifikánsan növekedett
  • az éjszakai poliszomnográfiás mérések azt mutatták, hogy az elalvás után csökkent az ébrenlét hossza és gyakorisága

A páciensek a kezelések után kérdőíveket töltöttek ki, melyek alapján elmondható, hogy az alvásminőségi pontszámok két-hat hónap alatt javultak a placebocsoporthoz képest.

inszomniás nő ül az ágyon
A székletátültetés még az álmatlanságban szenvedőkön is segít

A bél-agy tengely tehát az alvást is szabályozza

Eredményeink klinikai bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a bélmikrobióta célba vétele ígéretes új terápiás stratégiát kínálhat a krónikus álmatlansági zavar kezelésére

- magyarázza Yanping Bao, a pekingi egyetem munkatársa, a tanulmány egyik társszerzője.

A bélmikrobiom jelentősége

Az elmúlt években az emberek egyre tudatosabbá váltak a bélrendszerük mikrobiomjával kapcsolatban, másról sem hallunk, mint a bélflóráról, probiotikumokról.  A mikrobiom az emberi szervezetben (főként a bélrendszerben) élő mikroorganizmusok – baktériumok, vírusok és gombák – összessége.

Az egészséges mikrobiom a modern kutatások alapján, úgy tűnik, gyakorlatilag mindenre hatással van szervezetünkben:

  • alapvetően befolyásolja az emésztést, az immunrendszert és az idegrendszer működését
  • a bél-agy tengely: a bélflóra közvetlen összeköttetésben áll az aggyal, és hatással van a hangulatra, a mentális állapotra, a depresszióra, a stressz-szintre
  • a prebiotikumok (rostok) elengedhetetlenek a mikrobiom egészségéhez: a jótékony baktériumok fő táplálékai (pl. hüvelyesek, zab, zöldségek)
  • a probiotikumok azok az élőflórás élelmiszerek (pl. kefir, savanyú káposzta, kimchi) vagy célzott étrend-kiegészítők, melyek szintén elengedhetetlenek, ha egészséges bélflóra a vágyunk

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