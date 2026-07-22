Milliókat érint: Meglepő, de a székletátültetés még ezen az egészségügyi problémán (is) segíthet

Elképesztő, de a bélrendszerünk állapota az alvásunkért is felel.

Egy randomizált klinikai vizsgálat szerint javult az alvásminősége azoknak az inszomniában (azaz álmatlanságban) szenvedő alanyoknak, akik egészséges donoroktól származó, kapszulás székletmikrobákat kaptak - írja a Telex a Medical Express nyomán.

Mi is az a székletátültetés? A széklettranszplantáció (székletmikrobióta-transzplantáció, FMT) egy orvosi eljárás, amely során egy egészséges donor mikrobákban gazdag széklet-preparátumát juttatják be a beteg bélrendszerébe a károsodott bélflóra (mikrobiom) helyreállítása céljából.

A szóban forgó tanulmány a Journal if Internal Medicine című lapban jelent meg, és érdekes összefüggéseket tárt fel az alvás és a bélrendszer között:

egy hónapnyi kezelés után a kísérletben résztvevők alvásának hatékonysága szignifikánsan növekedett

az éjszakai poliszomnográfiás mérések azt mutatták, hogy az elalvás után csökkent az ébrenlét hossza és gyakorisága

A páciensek a kezelések után kérdőíveket töltöttek ki, melyek alapján elmondható, hogy az alvásminőségi pontszámok két-hat hónap alatt javultak a placebocsoporthoz képest.

A székletátültetés még az álmatlanságban szenvedőkön is segít

A bél-agy tengely tehát az alvást is szabályozza

Eredményeink klinikai bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a bélmikrobióta célba vétele ígéretes új terápiás stratégiát kínálhat a krónikus álmatlansági zavar kezelésére - magyarázza Yanping Bao, a pekingi egyetem munkatársa, a tanulmány egyik társszerzője.

A bélmikrobiom jelentősége

Az elmúlt években az emberek egyre tudatosabbá váltak a bélrendszerük mikrobiomjával kapcsolatban, másról sem hallunk, mint a bélflóráról, probiotikumokról. A mikrobiom az emberi szervezetben (főként a bélrendszerben) élő mikroorganizmusok – baktériumok, vírusok és gombák – összessége.

Az egészséges mikrobiom a modern kutatások alapján, úgy tűnik, gyakorlatilag mindenre hatással van szervezetünkben:

alapvetően befolyásolja az emésztést, az immunrendszert és az idegrendszer működését

a bél-agy tengely: a bélflóra közvetlen összeköttetésben áll az aggyal, és hatással van a hangulatra, a mentális állapotra, a depresszióra, a stressz-szintre

a prebiotikumok (rostok) elengedhetetlenek a mikrobiom egészségéhez: a jótékony baktériumok fő táplálékai (pl. hüvelyesek, zab, zöldségek)

(rostok) elengedhetetlenek a mikrobiom egészségéhez: a jótékony baktériumok fő táplálékai (pl. hüvelyesek, zab, zöldségek) a probiotikumok azok az élőflórás élelmiszerek (pl. kefir, savanyú káposzta, kimchi) vagy célzott étrend-kiegészítők, melyek szintén elengedhetetlenek, ha egészséges bélflóra a vágyunk

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