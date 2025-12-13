5 pékség és kávézó, ahol mindig jó ár-érték arányú, isteni kávét + péksütit kapsz

A reggeli a nap legfontosabb étkezése, de mind tudjuk, hogy nincs mindig időnk leülni a terített asztalhoz, és ráérősen falatozni. Azoknak, akik ennek ellenére nem szeretnének lemondani egy ízletes napkezdésről, mutatunk öt pékséget és kávézót, ahol isteni kávéval és finom péksütivel készülnek azok kedvéért, akik korán kezdik a napot.

Chez Matild

Azért veszélyes dolog, ha a Chez Matild útba esik a reggeli kutyasétáltatás során, mert kivételes önfegyelem nélkül lehetetlen megállni, hogy a napot ne az isteni péksütijeikkel és kávéjukkal kezdjem. És hát kinek van kivételes önfegyelme épp csak egy szemvillanással ébredés után? Mindenesetre, ha valaki itt szeretné reggeli étvágyát csillapítani, a tökéletes, vajas, ropogós, helyben készült croissant 650 Ft-ba kerül, hozzá egy cappuccino 1200 Ft. Helyben is lehet fogyasztani, de elvitelre is kérhető, akár sietős a reggeled, akár ráérős, érdemes betérni hozzájuk.

Chez Matild

Budapest, Ménesi út 82.

Nyitvatartás: kedd-péntek 7.30-18.00, szombat 8.00-12.00

Kelet Kávézó és Galéria

Maradunk a környéken! Sokunk kedvence a Kelet, ahol baráti beszélgetések, randik, dolgos délelőttök sora telt már el, mióta megnyitottak. Megannyi dolog változott az évek során, de egy biztos, a Kelet hangulatát, a péksütik minőségét, a kedves kiszolgálást és az isteni kávét most is szeretjük, és bőven jut is belőlük szerencsére. Nagyon kellemes dolog az egyik ablaknál lévő asztal mellett üldögélni és bámészkodni, de arra az esetre, ha nem érnétek rá, az elviteles kávé és croissant páros ára 2000 Ft körül van, és biztosak lehettek benne, hogy nem a tömeggyártott, mirelit péksütit kell majszolgatnotok.

Kelet Kávézó és Galéria

Budapest, Bartók Béla út 29.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 7.30-23.00, szombat 9.00-23.00, vasárnap 9.00-22.00

Coffee Stand Dob utca

A Coffe Stand Dob utcai nyitásában az volt a legjobb, hogy hozzájuk pizsamában is leugorhattam életmentő kávéért, ha reggel jöttem rá, hogy nem töltöttem fel az otthoni készleteimet. Annak, aki nagyon megéhezett, javaslom, hogy válasszon bagelt a kávé mellé, aki egy kis klasszikus, francia hangulatra vágyik, az pedig kérjen tejeskávét croissant-nal kevesebb, mint 2000 Ft-ért. Kicsi asztaloknál üldögélni is lehet, de aki belvárosi sétát tenne, az választhatja az elviteles opciót.

Coffee Stand Dob utca

Budapest, Dob utca 11.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 7.30-17.00, szombat-vasárnap 8.30-18.00

JóKenyér Astoria

Ha most lennék egyetemista, nagyon hálás lennék a JóKenyér nyitásáért az Astorián, annál is inkább, mert helyben fogyasztásra kétféle reggeli ajánlatuk is van. Cappucino + túrós batyu vagy tejeskávé + croissant szerepel a csomagban, mindez 990 Ft-ért, ami figyelembe véve, milyen finomak a péksütik itt, nagyon kedvező ár. A croissant-t még nem kóstoltam, de a túrós batyut igen, és nem tudok rá rosszat mondani, tészta és töltelék aránya egészen tökéletes, ráadásul én olyat ettem, amiben nem volt mazsola. Hogy ez véletlen vagy sem, nem tudom, de akik ezzel a megosztó gyümölccsel hadilábon állnak, azoknak is mondom, hogy érdemes itt próbálkozni. De természetesen a többi JóKenyér egységben is!

JóKenyér Astoria

Budapest, Károly körút 1.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 6.30-19.30, szombat 8.00-18.30, vasárnap 8.00-15.00

Breadpit

Nem véletlenül lett Zugló egyik kedvence a Breadpit névre keresztelt kézműves pékség. Nomen est omen, mi lehetne egy hely ilyen névvel, ha nem közönségkedvenc? A helyben készült kenyerek és péksütemények közül nehéz választani, mert gusztusosak, frissek, finomak, már az illatok csábítanak, ha arra jár az ember. Többször kipróbált croissant-juk még sosem okozott csalódást, bármelyik francia kollégájával bátran versenyezhetne, és ha ehhez még valamilyen tejeskávét is kértek, kicsivel több, mint kétezer forintból megvan a reggelitek. Én azt mondom, üljetek le, és élvezzétek a kedves kiszolgálást meg a remek hangulatot, nyáron a terasz olyan hangulatos, hogy nehéz továbbmenni.

Breadpit

Budapest, Szugló utca 160/a

Nyitvatartás: kedd-péntek 7.30-18.00, szombat-vasárnap 8.00-14.00

