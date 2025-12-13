Mentes

2025.12.13.

7 szokás, amitől a hűtődnek kellemetlen szaga lehet

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

Szerencsére nem ördöngösség tenni a rossz szagok ellen, csak ismerned kell hozzá, hogy milyen szokásokat érdemes kerülni. Mai Otthon Tippünkben megmutatjuk!

A hűtő az egyik legforgalmasabb pont a lakásban: naponta többször nyitogatod, bepakolod a bevásárlást, előveszed a maradékot, kiveszel egy üdítőt. A sűrű használat pedig együtt jár azzal, hogy szagok keletkeznek a hűtőben, sőt akár az étel is „hűtőízűvé” válhat. A jó hír viszont az, hogy legtöbbször néhány rossz szokás miatt alakul ki a kellemetlen szag, és ezeket egyszerűen megszüntetheted egy kis odafigyeléssel.

Kattints a képre, és nézd meg, miért lehet büdös a hűtőd!

7 fotó

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

cukormentes bonbon

Cukormentes bonbonok

A méz helyett is használhatunk folyékony édesítőt, vagy eritritet, negyedannyi édesítőt is. Ha nagyobb a család dupla, tripla adagban is érdemes elkészíteni.

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Chez Matild, briós, kávé
Mentes

5 pékség és kávézó, ahol mindig jó ár-érték arányú, isteni...

A reggeli a nap legfontosabb étkezése, de mind tudjuk, hogy nincs mindig időnk leülni a terített asztalhoz, és ráérősen falatozni. Azoknak, akik ennek ellenére nem szeretnének lemondani egy ízletes napkezdésről, mutatunk öt pékséget és kávézót, ahol isteni kávéval és finom péksütivel készülnek azok kedvéért, akik korán kezdik a napot.

Kormos Lili

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept