Életmód

2025.12.13.

5 szobanövény, amit kerülj, ha allergiától szenvedsz

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

Könnyen lehet, hogy az olyan allergiás tüneteid, mint a tüsszögés vagy az orrfolyás, romlani fognak, ha hazaviszel egy-egy ilyen növényt.

Ha környezeti allergiával küzdesz, valószínűleg pontosan tudod, mennyire meg tudnak viselni az átmeneti évszakok. Igen, tavasszal csodás nézni, ahogy minden kizöldül, ősszel pedig ahogy aranysárgába, tűzpirosba és narancsba fordulnak a fák, ám a pollenek és a parlagfű miatt sokszor inkább bezárkóznál a lakásba.

Igenám, de attól még, hogy bent maradsz, nem biztos, hogy megúszod a tüneteket. Bizonyos szobanövények ugyanis meglepően sok allergént hordoznak – spórát, port, pollent –, ami ugyanúgy irritálhat, mint a kültéri allergének. Nézzük, melyek azok a növények, amelyeket jobb, ha elkerülsz allergiásként.

Kattints a képre, és nézd meg, melyek ezek a növények!

5 fotó

Minden, ami virágzik

Ha tavasszal mindig erősebben jelentkeznek a tüneteid, akkor valószínűleg a pollennel van gondod – és ez otthon sem lesz másképp. A legtöbb virágzó növény pollenben gazdag, így érdemes átgondolnod, mit viszel haza. Lehet ugyan a kinyíló virágfejet időben eltávolítani, de ezzel pont azt veszed el, amiért a növény szép. Az egyik kivétel az orchidea: ez alig termel pollent, és az sem száll a levegőben.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

cukormentes bonbon

Cukormentes bonbonok

A méz helyett is használhatunk folyékony édesítőt, vagy eritritet, negyedannyi édesítőt is. Ha nagyobb a család dupla, tripla adagban is érdemes elkészíteni.

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Chez Matild, briós, kávé
Mentes

5 pékség és kávézó, ahol mindig jó ár-érték arányú, isteni...

A reggeli a nap legfontosabb étkezése, de mind tudjuk, hogy nincs mindig időnk leülni a terített asztalhoz, és ráérősen falatozni. Azoknak, akik ennek ellenére nem szeretnének lemondani egy ízletes napkezdésről, mutatunk öt pékséget és kávézót, ahol isteni kávéval és finom péksütivel készülnek azok kedvéért, akik korán kezdik a napot.

Kormos Lili

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept