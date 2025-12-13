5 szobanövény, amit kerülj, ha allergiától szenvedsz

Könnyen lehet, hogy az olyan allergiás tüneteid, mint a tüsszögés vagy az orrfolyás, romlani fognak, ha hazaviszel egy-egy ilyen növényt.

Ha környezeti allergiával küzdesz, valószínűleg pontosan tudod, mennyire meg tudnak viselni az átmeneti évszakok. Igen, tavasszal csodás nézni, ahogy minden kizöldül, ősszel pedig ahogy aranysárgába, tűzpirosba és narancsba fordulnak a fák, ám a pollenek és a parlagfű miatt sokszor inkább bezárkóznál a lakásba.

Igenám, de attól még, hogy bent maradsz, nem biztos, hogy megúszod a tüneteket. Bizonyos szobanövények ugyanis meglepően sok allergént hordoznak – spórát, port, pollent –, ami ugyanúgy irritálhat, mint a kültéri allergének. Nézzük, melyek azok a növények, amelyeket jobb, ha elkerülsz allergiásként.

Kattints a képre, és nézd meg, melyek ezek a növények!

5 fotó

Minden, ami virágzik

Ha tavasszal mindig erősebben jelentkeznek a tüneteid, akkor valószínűleg a pollennel van gondod – és ez otthon sem lesz másképp. A legtöbb virágzó növény pollenben gazdag, így érdemes átgondolnod, mit viszel haza. Lehet ugyan a kinyíló virágfejet időben eltávolítani, de ezzel pont azt veszed el, amiért a növény szép. Az egyik kivétel az orchidea: ez alig termel pollent, és az sem száll a levegőben.

Forrásunk volt.