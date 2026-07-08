Felmerült annak lehetősége, hogy a Tesco megválik közép- és kelet-európai érdekeltségeitől. A Financial Times értesülései szerint a brit kiskereskedelmi óriás jelenleg pénzügyi tanácsadók bevonásával vizsgálja a magyar, cseh és szlovák üzletág jövőjét, valamint az ezekkel kapcsolatos stratégiai alternatívákat.

Az esetleges értékesítés jelentős hatással lenne a térségre, hiszen a három országban működő üzletág összesen több mint 22 ezer munkavállalót foglalkoztat.

Végérvényesen kivonulhat a Tesco hazánkból

Ha a tranzakció megvalósul, azzal végleg lezárulhat a Tesco Egyesült Királyságon és Írországon kívüli terjeszkedési időszaka.

A vállalat korábban több nemzetközi piacon is jelen volt, sőt egy időben az amerikai piacon is próbált saját szupermarket-hálózatot kiépíteni.

A Tesco 1995-ben jelent meg Magyarországon, és az elmúlt években fokozatosan értékesítette külföldi érdekeltségeinek nagy részét. Ennek eredményeként mára a magyar, cseh és szlovák piac jelenti a vállalat legjelentősebb nemzetközi jelenlétét az Egyesült Királyságon és Írországon kívül.

A Financial Times megkeresésére a Tesco nem erősítette meg az értesüléseket. A társaság közölte, hogy piaci találgatásokat és sajtóértesüléseket nem kíván kommentálni.

Romló eredmények a régióban

A vállalat jelenleg összesen 561 üzletet működtet Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában.

A legutóbbi pénzügyi évben a közép-európai üzletág 4,5 milliárd angol fontos árbevételt termelt, ugyanakkor a Tesco 3,2 milliárd fontos korrigált üzemi eredményéhez csupán 115 millió fonttal járult hozzá.

A cég éves beszámolója szerint a régiós üzletág jövedelmezősége visszaesett, amit elsősorban a szlovák piacon kiéleződő verseny, valamint az egyre szigorodó szabályozási környezet okozott. Nem először merül fel az értékesítés gondolata: a Tesco már több mint tíz évvel ezelőtt is fontolóra vette a divízió eladását, amikor különböző eszközértékesítésekkel próbálta megerősíteni pénzügyi helyzetét.

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