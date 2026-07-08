Nem sikerül a pizzád vagy a grillhúsod? Lehet, a sütődben van a hiba: ezeket figyeld vásárláskor

A nyári szezonban sokan vásárolnak grillsütőt vagy pizzasütőt. Egy jól megválasztott készülék hosszú évekre meghatározhatja a kerti sütögetések élményét. A laboratóriumi tesztek azt mutatják, hogy a készülékek között nagy különbségek lehetnek a használhatóságban, a felfűtési időben és a sütési teljesítményben.

Az, hogy melyik típus a legjobb, attól függ, milyen gyakran sütsz pizzát, hol használod a sütőt

Pizzasütők

Ha minden perc számít

A pizzasütők vizsgálata során több mint 200 pizzát sütöttek 45 készülékben, amelyek közül 18 modell Magyarországon is elérhető. Azonos receptet, azonos tésztát és azonos feltéteket használtak, így a különbségek kizárólag a sütők teljesítményéből adódtak.

Volt olyan készülék, amely 13 perc alatt elérte a megfelelő hőmérsékletet, másnak ehhez több mint fél órára volt szüksége.

A szakértők azt is vizsgálták, mennyi idő alatt melegszik vissza a sütő két pizza között, ez 2-10 perc között mozgott. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy míg az egyik készülékkel egymás után gond nélkül megsüthetünk több pizzát egy kerti partin, addig egy másiknál minden pizza között hosszú perceket kell várni az újramelegedésre.

Azt is értékelték, mennyire egyenletes a hőeloszlás a sütőkövön. Ezen múlik ugyanis, hogy egyenletesen sül-e meg a pizza vagy valahol már égett, míg máshol nyers.

Milyen tüzelőanyagú pizzasütő való neked?

Nincs mindenki számára tökéletes választás. Az, hogy melyik típus a legjobb, attól függ, milyen gyakran sütsz pizzát, hol használod a sütőt, és mennyire fontos számodra a hagyományos fatüzelés élménye.

A gázüzemű jó választás lehet, ha az egyszerű használat számodra a legfontosabb szempont.

Fatüzelésűt válassz, ha hagyományos pizzasütés élményére vágysz és készen állsz cserébe egy kis extra energiabefektetésre, ha az előkészületekről és a végén a takarításról van szó.

Elektromos pizzasütők között érdemes nézelődnöd, ha beltéren vagy beltéren is szeretnéd használni.

A vegyestüzelésű típusok pedig rugalmasságot biztosítanak, hogy éppen úgy használd a sütőt, ahogy időd, energiád és kedved engedi.

Az egyes típusok előnyei és hátrányai ennél árnyaltabbak, ráadásul egy-egy típuson belül is tapasztaltak különbségeket a tesztelők. Például a használhatósági szempontok szerint:

A teszt során értékelték, mennyire egyszerű a begyújtás, a hőmérséklet követése és szabályozása, valamint, hogy milyen könnyű a pizzákat behelyezni, forgatni és kivenni. A legjobb készülékeknél ezek a műveletek gyorsan és kényelmesen végezhetők voltak.

A kültéri sütők nem olcsó beruházások, ezért jó, ha sikerül hosszú évekre választani őket.

10 gázüzemű, 4 elektromos, 3 vegyestüzelésű és 1 fatüzelésű modellt értékeltek 7 márkától: DeliVita, Gozney, Ninja, Ooni, Sage, Tefal, Witt. A tesztelt pizzasütők átlagára a teszt publikálásakor 108 900 – 399 000 Ft között mozgott. A teszt tapasztalatai alapján már az alsó árkategóriában is találhatunk jól teljesítő termékeket.

Grillsütők

A grillsütőknél a teszt során értékelték: - a grillezési teljesítményt,

- a könnyű használhatóságot,

- a kivitelezés minőségét,

- az összeszerelés egyszerűségét,

- a mozgathatóságot és a stabilitást.

6 márka – G21, Ikea, Jamestown Grill, Napoleon, Riwall, Weber – 10 termékét vizsgálták. Faszenes és gázüzemű típusokat.

A faszenes grill legnagyobb előnye a jellegzetes füstös aroma és a hagyományos grillezési élmény. Cserébe több előkészületet igényel, nehezebb pontosan szabályozni a hőmérsékletet, és a használat is több takarítással jár.

A gázgrill gyorsan üzemkész, egyszerűen kezelhető, és a hőmérséklet is könnyen szabályozható. Különösen azok számára lehet jó választás, akik rendszeresen, akár hetente többször is grilleznek. Hátránya általában a magasabb vételár, valamint a gázpalack használata és tárolása.

A tesztelt termékek átlagára 52 000 – 650 000 Ft között mozgott a teszt publikálásakor. Összességében jól teljesítő terméket találtak a faszenes és gázüzemű grillek között is 100 000 Ft-os átlagár alatt.

A kültéri sütők nem olcsó beruházások, ezért jó, ha sikerül hosszú évekre választani őket. Egy jól megválasztott készülék hosszú éveken át örömöt okozhat. Egy rosszul megválasztott viszont könnyen a kert egyik sarkában végezheti. A részletes terméktesztek abban segítenek, hogy még a vásárlás előtt kiderüljön, melyik modell illik leginkább a saját igényeinkhez.

A teszteredmények hozzáféréssel megtekinthetőek itt!

MIÉRT FIZETŐS AZ EREDMÉNY?

Az International Consumer Research & Testing (ICRT) 1990-ben létrehozott, egységes sztenderdeket követő termékteszteléssel foglalkozó szervezet. A célja az, hogy megalapozott információkkal segítse a vásárlókat. A hálózat fogyasztóvédelmi szervezeteket fog össze Európából és a világ minden tájáról. Minden tagja reklámmentesen, gyártóktól, kereskedőktől és politikai pártoktól függetlenül működik. A tesztek részletes eredményeit kizárólag az ICRT-hez tartozó szervezetek publikálhatják saját, erre a célra kialakított felületükön. A hálózat magyarországi tagja a Tudatos Vásárlók Egyesülete, amely a www.tesztek.tudatosvasarlo.hu weboldalon teszi közzé magyarul a nemzetközi vizsgálatokban megszerzett részletes, fogyasztói szempontok mentén rendszerezett eredményeit, valamint a nálunk is kapható termékek – teszt publikálásának időpontjában aktuális – átlagos fogyasztói árát. A TVE tesztjei olyan vizsgálatokra alapoznak, melyekben nemcsak műszeres méréseket végeznek, hanem ki is próbálják, felhasználói oldalról is értékelik az adott árucikkeket.