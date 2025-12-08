Ne hidd, hogy a karácsonyi menüsor kőbe van vésve, mert igenis lehetsz hagyományőrző úgy is, hogy kicsit elrugaszkodsz a jól bejáratott receptúráktól, családi szokásoktól: idén főzz halászlé helyett tejszínes hallevest tőkehalból, ránts omlós húsú süllőfilét, és süss ízletes aranydurbincsot, méghozzá egészben!

Közhely, de nem tudjuk elégszer mondani: mi, magyarok, nem eszünk elég halat, és ha igen, azt is főleg karácsonykor, pedig a pontyon, az (afrikai) harcsán és a lazacon túl is annyi opció van, ami finom, nem megfizethetetlen, és még karácsonykor is tökéletesen megállja a helyét! Gondoljuk át az idei ünnepi menüsort, és készítsük el a hagyományos halas ételeket kicsit másképp, de legfőképp: különlegesebb, izgalmasabb halakkal!

Idén ne harcsát vagy pontyot válassz: készítsd így a klasszikus karácsonyi halas fogásokat

Adunk pár tippet és ötletet, milyen halakat válassz idén karácsonyra - készíts ezekből rendhagyó hallevest, különleges rántott halat vagy süsd egészben, a sütőben!

Ha hal, akkor METRO: a METRO áruházai naponta több mint 40-féle friss hallal és csakis a legszélesebb, minőségi halkínálattal várják a vásárlókat. A megfizethető árú tengeri és édesvízi halak mindig frissek, megbízható forrásból származnak, tárolásuk pedig a szabványoknak megfelelően történik.



Norvég halleves atlanti tőkehalfiléből

Az idei magyaros, paprikás bajai/szegedi halászlé helyett (vagy akár mellett), idén főzz északi hallevest tejszínnel, kaporral vagy petrezselyemmel és citrommal. Míg a legtöbb változat lazacot használ eme receptben, mi most az atlanti tőkehalfilét ajánljuk, azon belül is a vadon fogott, ízgazdag, fehér húsú atlanti tőkehalat, hiszen ez számít a legjobb minőségűnek.

Az atlanti tőkehalfilé igen sokoldalú hal: jól illik krémes, vajmártásos vagy citromos ünnepi fogásokhoz, ez az eredeti fish and chips alapanyaga, de az északi hallevesben is kiválóan megállja a helyét.

Rántott, bundázott hal süllőfiléből

A legtöbb családban a hal legkedveltebb elkészítési formája, ha finom, aranybarnára sütött bundában kerül tányérra, majonézes salátával. Idén a harcsa és a ponty helyett válaszd a süllőfilét, mely olajban kirántva, de sütve, ropogósra pirítva vagy bőrös filéként is kiváló halféle, és a család minden tagjának ízleni fog.

Tipp: a rántott süllőfiléhez köretként bécsi burgonyasalátát, színes, citrusos-diós radicchio-salátát vagy egyszerű franciasalátát ajánlunk!

Tudtad? A METRO elnyerte az Év Halkereskedője díjat, sőt, náluk akár magánszemélyként is vásárolhatsz Gourmet kártyával

Egészben sült hal a sütőből, aranydurbincsból vagy farkassügérből

Az egészben sült hal műfaja nem ördöngösség! Amellett, hogy a bő olajban rántott pontyon túl is van élet, jóval egészségtudatosabb, elegánsabb és különlegesebb ízvilágot varázsolhatsz az ünnepi asztalra, ha a sütőben sütöd/grillezed a halat, neked tetsző fűszerezéssel, vele sült zöldségekkel.

Míg az aranydurbincs enyhén édeskés, tiszta ízével kifejezetten mutatós egészben sütve, legfőképp citrusokkal társítva, a farkassügér letisztult, elegáns ízvilága inkább fine dining stílusú ünnepi fogásokhoz illik, filéként, de egészben is.

Tipp: köretként sütőtökpürét vagy birssel sült batátát ajánlunk hozzájuk!

Receptajánlónk:

+ 1. Tipp: elegáns vendégváró, főként szilveszterre

Osztriga

Az osztriga minősége függ a víz sótartalmától, az árapály mozgásától, az érlelési körülményektől és a hústartalmától is.

A francia osztrigák híresek kiegyensúlyozott, enyhén sós ízükről és magas minőségükről.

híresek kiegyensúlyozott, enyhén sós ízükről és magas minőségükről. Az ír osztrigák testességükről, krémesebb állagukról és karakteresebb ízükről ismertek.

testességükről, krémesebb állagukról és karakteresebb ízükről ismertek. Ünnepi alkalmakra mindkét típus tökéletes: aperitifhez, pezsgő és prosecco mellé vagy hideg előételként fogyasszuk.

Tipp: a METRO kínálatban többféle osztriga is található, francia és ír forrásból egyaránt!

Rendeld elő a mindig friss és minőségi halakat az ünnepekre a METRO-ból!