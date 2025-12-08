Gasztro

Idén ne harcsát vagy pontyot válassz: készítsd így a klasszikus karácsonyi halas fogásokat

Ne hidd, hogy a karácsonyi menüsor kőbe van vésve, mert igenis lehetsz hagyományőrző úgy is, hogy kicsit elrugaszkodsz a jól bejáratott receptúráktól, családi szokásoktól: idén főzz halászlé helyett tejszínes hallevest tőkehalból, ránts omlós húsú süllőfilét, és süss ízletes aranydurbincsot, méghozzá egészben!

Közhely, de nem tudjuk elégszer mondani: mi, magyarok, nem eszünk elég halat, és ha igen, azt is főleg karácsonykor, pedig a pontyon, az (afrikai) harcsán és a lazacon túl is annyi opció van, ami finom, nem megfizethetetlen, és még karácsonykor is tökéletesen megállja a helyét! Gondoljuk át az idei ünnepi menüsort, és készítsük el a hagyományos halas ételeket kicsit másképp, de legfőképp: különlegesebb, izgalmasabb halakkal!

Adunk pár tippet és ötletet, milyen halakat válassz idén karácsonyra - készíts ezekből rendhagyó hallevest, különleges rántott halat vagy süsd egészben, a sütőben!

Norvég halleves atlanti tőkehalfiléből

Az idei magyaros, paprikás bajai/szegedi halászlé helyett (vagy akár mellett), idén főzz északi hallevest tejszínnel, kaporral vagy petrezselyemmel és citrommal. Míg a legtöbb változat lazacot használ eme receptben, mi most az atlanti tőkehalfilét ajánljuk, azon belül is a vadon fogott, ízgazdag, fehér húsú atlanti tőkehalat, hiszen ez számít a legjobb minőségűnek.

Az atlanti tőkehalfilé igen sokoldalú hal: jól illik krémes, vajmártásos vagy citromos ünnepi fogásokhoz, ez az eredeti fish and chips alapanyaga, de az északi hallevesben is kiválóan megállja a helyét.

Rántott, bundázott hal süllőfiléből

A legtöbb családban a hal legkedveltebb elkészítési formája, ha finom, aranybarnára sütött bundában kerül tányérra, majonézes salátával. Idén a harcsa és a ponty helyett válaszd a süllőfilét, mely olajban kirántva, de sütve, ropogósra pirítva vagy bőrös filéként is kiváló halféle, és a család minden tagjának ízleni fog.

Tipp: a rántott süllőfiléhez köretként bécsi burgonyasalátát, színes, citrusos-diós radicchio-salátát vagy egyszerű franciasalátát ajánlunk!

Tudtad?

A METRO elnyerte az Év Halkereskedője díjat, sőt, náluk akár magánszemélyként is vásárolhatsz Gourmet kártyával!

Egészben sült hal a sütőből, aranydurbincsból vagy farkassügérből

Az egészben sült hal műfaja nem ördöngösség! Amellett, hogy a bő olajban rántott pontyon túl is van élet, jóval egészségtudatosabb, elegánsabb és különlegesebb ízvilágot varázsolhatsz az ünnepi asztalra, ha a sütőben sütöd/grillezed a halat, neked tetsző fűszerezéssel, vele sült zöldségekkel.

Míg az aranydurbincs enyhén édeskés, tiszta ízével kifejezetten mutatós egészben sütve, legfőképp citrusokkal társítva, a farkassügér letisztult, elegáns ízvilága inkább fine dining stílusú ünnepi fogásokhoz illik, filéként, de egészben is.

Tipp: köretként sütőtökpürét vagy birssel sült batátát ajánlunk hozzájuk!

Receptajánlónk:

+ 1. Tipp: elegáns vendégváró, főként szilveszterre

Osztriga

  • Az osztriga minősége függ a víz sótartalmától, az árapály mozgásától, az érlelési körülményektől és a hústartalmától is.
  • francia osztrigák híresek kiegyensúlyozott, enyhén sós ízükről és magas minőségükről.
  • Az ír osztrigák testességükről, krémesebb állagukról és karakteresebb ízükről ismertek.
  • Ünnepi alkalmakra mindkét típus tökéletes: aperitifhez, pezsgő és prosecco mellé vagy hideg előételként fogyasszuk.

Tipp: a METRO kínálatban többféle osztriga is található, francia és ír forrásból egyaránt!

