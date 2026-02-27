2 főzési tipp dietetikusoktól, hogyan csökkentsük a koleszterinszintünket

Dietetikusok 2 olyan főzési tippet osztottak meg, melyek hasznunkra lehetnek ebben a feladatban. Míg a gyógyszerek segíthetnek a koleszterinszint szabályozásában, addig az étrend és a főzési szokások megváltoztatásával jelentős eredményeket érhetünk el. Nézzük, milyen főzési tippjei vannak a dietetikusoknak!
További tippek a szívbarát konyhához:
- egyél kevesebb finomított szénhidrátot, hiszen ezek gyorsan megemelik a vércukrot, ami negatívan befolyásolhatja a koleszterinszintet is;
- válaszd a szívbarát nasikat, úgy mint az almát mogyoróvajjal, a pörkölt magkeverékeket és a teljes kiőrlésű kekszet avokádóval.