Mit főzzek hétvégén? Máj a levesbe és az előételbe, húsos és húsmentes pörköltök és habos édességek napjai következnek

Van otthon egy kis máj? Krémbe és levesbe vele! Ne legyünk restek a legfinomabb pörkölteket készíteni a hétvégén, borsóval még a húsmenteseknek is kedvezünk. Finn palacsinta, mese habbal és a trópusokra repítő pavlova is a konyhánkban!

túrógombóc

Túrógombóc hagyományosan

A főzés közben a fazékban gőzölgő tészta illata, a pirított morzsa sercegése, a kész gombócot keresztülhasító villa siklása - ez mind-mind a tökéletes túrógombóc ismérve. Mert ...

halsaláta

Tavaszidéző tonhalsaláta

Ha a nagyböjt alatt nem akarsz unalmas ételeket fogyasztani, akkor ez a tökéletes recept: friss, ropogós zöldségek, szaftos tonhal és a jóllakottságérzet kedvéért egy adag puha lencse. ...

töltött tészta

Manti - török tésztabatyuk

Ha valaki járt már Törökországban, biztosan találkozott ezzel a tradicionális török tésztaétellel, a manti-val. Az apró tésztabatyukat fűszeres marhahússal vagy bárányhússal ...

