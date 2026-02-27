Mit főzzek hétvégén? Máj a levesbe és az előételbe, húsos és húsmentes pörköltök és habos édességek napjai következnek

Klasszikus ízek és kifizetődő csavarok:
SZOMBAT
Előétel
Ízletes házi májkrém
Főétel
Az eredeti pincepörkölt
Desszert
Vegán trópusi pavlova
VASÁRNAP
Van otthon egy kis máj? Krémbe és levesbe vele! Ne legyünk restek a legfinomabb pörkölteket készíteni a hétvégén, borsóval még a húsmenteseknek is kedvezünk. Finn palacsinta, mese habbal és a trópusokra repítő pavlova is a konyhánkban!
A főzés közben a fazékban gőzölgő tészta illata, a pirított morzsa sercegése, a kész gombócot keresztülhasító villa siklása - ez mind-mind a tökéletes túrógombóc ismérve. Mert ...
Ha a nagyböjt alatt nem akarsz unalmas ételeket fogyasztani, akkor ez a tökéletes recept: friss, ropogós zöldségek, szaftos tonhal és a jóllakottságérzet kedvéért egy adag puha lencse. ...
Ha valaki járt már Törökországban, biztosan találkozott ezzel a tradicionális török tésztaétellel, a manti-val. Az apró tésztabatyukat fűszeres marhahússal vagy bárányhússal ...
Van otthon egy kis máj? Krémbe és levesbe vele! Ne legyünk restek a legfinomabb pörkölteket készíteni a hétvégén, borsóval még a húsmenteseknek is kedvezünk. Finn palacsinta, mese habbal és a trópusokra repítő pavlova is a konyhánkban!
A magas koleszterinszint sok ember számára nem ismeretlen fogalom, hiszen egyre több embert érintő népbetegségről van szó. Ez a jelenség hosszútávon növeli a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, ezért fontos, hogy felismerjük ennek fontosságát, és időben tegyünk egészségünkért.Nosalty
Sokan odafigyelnek rá, mit és mennyit esznek vacsorára, az viszont már kevésbé szempont, hogy mikor ülnek asztalhoz. Sokszor csak a munka, bevásárlás és a gyerekek altatása után jut idő egy gyors falatozásra, pedig a kutatások szerint nemcsak az számít, mi kerül a tányérra, hanem az is, hogy mikor.Macsuga Viktória
Mai Napi Tippünkben megosztjuk veletek a séf tippjét, amivel igazán ízletes rizst készíthettek, ha valami újdonságra vágytok.
Ha eddig ötlet híján voltál a mai menüt illetően, akkor készíts gyors sajtos pogit, lecsókrémlevest, akár a nyáron eltett alapanyagokból, és almás linzerpitét.
Ahogy azt megszokhattátok, érkeznek a hét (szerintünk) legjobb akciói, ezúttal a Lidlből. Szerencsére az időjárás is nekünk kedvez, szóval legyünk minél többet a szabadban, és veselkedjünk neki a kerti munkálatoknak!
Mindig szeretek új desszerteket kipróbálni. Annyira különleges, gusztusos a kinézete, hogy egyből nekiláttunk falatozni. Én egy napot vártam vele a biztos zselatinkötés miatt, de nem volt ...
Pogácsával bárkit levehetünk a lábáról, főleg egy langyosra hűlt, ropogós töpörtyűs pogácsával. Nálunk a nagymama receptje alapján készül, télen babgulyás vagy gulyásleves ...