Mit főzzek hétvégén? Máj a levesbe és az előételbe, húsos és húsmentes pörköltök és habos édességek napjai következnek

Sokan odafigyelnek rá, mit és mennyit esznek vacsorára, az viszont már kevésbé szempont, hogy mikor ülnek asztalhoz. Sokszor csak a munka, bevásárlás és a gyerekek altatása után jut idő egy gyors falatozásra, pedig a kutatások szerint nemcsak az számít, mi kerül a tányérra, hanem az is, hogy mikor.