Ebédszünet – 7 étterem, ahol kiváló ebédmenüt kínálnak Budapesten

A szeptember a gyerekeknek a közétkeztetés világába való visszatérést jelenti, a felnőtteknek pedig azt, hogy újraindul a menüzős időszak, tehát azok, akik otthonról viszik magukkal az ebédet az irodába, körülbelül reggel tíztől hallgathatják, hogy a menzázós kollégák azt találgatják, hol egyenek aznap. Annak érdekében, hogy hamar dűlőre jussanak, és ne zavarják soká' a többieket, ajánlunk hét budapesti éttermet, ahol szuper ebédmenüvel várják az éhes dolgozókat.

Csiga Café

Rákóczi téri régi kedvencünk a Csiga Café, amit valahogy (szerencsére) nem tudtunk kinőni. Egyetem alatt is jó volt beugrani egy kávéra, vizsga utáni limonádéra, esti fröccsre, és most is jó náluk kezdeni, esetleg zárni a napot. A Csiga étlapjában mindig az volt a pláne, hogy miközben nem akar túlnőni a bisztrós vonalon, a műfaj keretein belül mindig izgalmas, változatos fogásokat válogatnak az étlapra. A menüjük is úgy lett összeállítva, hogy mindenki megtalálja a kedvére való kombinációkat.

Végig lehet enni a teljes sort levestől desszertig, de aki tényleg csak egy gyors-könnyű ebédre tud időt szakítani, az egy tartalmas melegszendvicset is választhat magának.

Háromféle levesből lehet válogatni, kis és nagy kiszerelésben, a főételek fele általában húsmentes, így a vegáknak sem kell kényszerülnek rá, hogy egy ételből válasszanak, és akkor a desszertekről még nem is beszéltünk. Ameddig még tartanak a napos, őszi délutánok (menü 12.00-16.00 között), érdemes a teraszukon ebédelni.

Csiga Café forrás

Csiga Café

Budapest, Vásár utca 2.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 9.00-0.00

Jedermann Café

Vannak helyek Budapesten, amik az évek/évtizedek során, szép csendben az életünk meghatározó helyszíneivé váltak. Ilyen a Ráday utca Boráros tér felőli végén található Jedermann is. Délelőtti kávé és tanulás, egy gyors ebéd, esti koncert, randi, baráti beszélgetés, gyakorlatilag nincs olyan esemény, amit a hely falai ne láttak volna már. Hétfőtől péntekig ebédelni is lehet náluk, a leves naponta változik, arról mindig érdemes helyben érdeklődni, főfogásból pedig mindig két opció van, egy húsos és egy húsmentes.

A menü ára levessel együtt 3000 Ft alatt van, tökéletes opció a belvárosban meleg ebédet hajkurászóknak, akik nem szeretnének műanyag dobozból jóllakni.

Jedermann Café

Budapest, Ráday utca 58.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 8.00-0.00, péntek 8.00-1.00, szombat 9.00-1.00, vasárnap 9.00-0.00

Grand Slam Bistro & Deli

Viszonylag új belépő a Kapolcs utcai Grand Slam Bistro, ami, nomen est omen, egy tenisz parkban található. Üzembiztos étlappal dolgoznak, bár a főételek között elegánsan megbújó töltött káposzta olyan váratlan meglepetés volt, aminek igazán tudtam örülni. A Grand Slam keddtől péntekig kínál levesből és főételből álló ebédmenüt, szintén 3000 Ft alatt.

Rendszerint házias, otthonos ízeket kombinálnak, amikor ezt a cikket írom húsleves, rakott kelkáposzta és Dubary karaj is szerepel a heti ajánlatban, de a nyár utolsó pillanatait is megünneplik egy isteni meggylevessel.

Szerintem a menüzés közben jól fel lehet mérni, hogy mit tud egy hely, és ha kedvező az elbírálás, máskor is vissza lehet térni. Teszteljétek a Grand Slamet, szerva itt, menü ott.

Grand Slam Bistro & Deli forrás

Grand Slam Bistro & Deli

Budapest, Kapolcs utca 2/A

Nyitvatartás: kedd-vasárnap 12.00-22.00

Mama’s Canteen

Az irodai létezés egyik alapvetése, hogy az ebéd megtervezése tulajdonképpen kitölti a délelőttöt, és nagyjából a napindító értekezlettől lehet gondolkodni rajta, hogy hol és mit egyen a kollektíva. Egyszer külön cikket írok majd erről a rítusról, de addig is, járuljunk a Mama’s Canteen ajtaja elé, ami a XIII. kerületre nyílik. A koncepció: naponta változó, háromfogásos menü, leves, főétel, desszert összeállításban.

A „leves+második” 2490 Ft-ba kerül, ha desszertet is kérünk, az akkor az plusz 1090 Ft. Az ízek háziasak, pont mint a mamánál, de a körítés letisztult és modern, nélkülözi a menzai horrorokat, miközben olyan klasszikusokat is beemel a kínálatba, mint a napközis piskóta.

Aki nem szeretné az öt munkanapot azzal tölteni, hogy a kínai kifőzde, és a környék kebabosai között vacillál, de két értekezlet között szívesen nyugtatná testét-lelkét az otthon ízeivel, az térjen be ide, és élvezze az ebédszünetet.

Mama’s Canteen forrás

Mama’s Canteen

Budapest, Bessenyei utca 8.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 10.00-17.00

Kelet Kávézó és Galéria

A Bartók Béla út egyik kedvenc kávézója, ahol a randizók, a laptop előtt görnyedők, a teraszon magukban olvasók egyaránt menedékre lelnek, ahogy azok is, akik reggel jöttek rá, hogy otthon elfogyott a kávé. Kevesebb szó esik róla, de a Keletben tök jókat lehet enni. Egyszer a lencselevesük mentett meg attól, hogy a mezei megfázásom halálos náthává nője ki magát.

Ebédmenüt is kínálnak, 12.00-15.00 között, amit kimondottan azoknak ajánlok, akik jót szeretnének enni, de nincs idejük egy koradélutáni kajakómára. Tápláló, jóízű leves mellé lehet kérni vagy főételt vagy grill szendvicset vagy salátát.

Tökéletes arra, hogy feltöltsön energiával, de ne nehezítsen el, ráadásul a Kelet konyhája tényleg nagyon rendben van. Könnyű bisztróebéd és egy kis nézelődés a Bartók Béla úti nyüzsgésben. Tökéletes ebédszünet, nem?

Kelet Kávézó és Galéria forrás

Kelet Kávézó és Galéria

Budapest, Bartók Béla út 29.

Nyitvatartás: hétfő-szerda 7.30-22.00, csütörtök-péntek 7.30-23.00, szombat 9.00-23.00, vasárnap 9.00-22.00

The Planteen

Ahhoz képest, hogy akár a vega, akár a vegán étkező közönség milyen jelentős méreteket kezd ölteni, a menüs helyeken sokszor még mindig nincs húsmentes opció, vagy ha van, akkor egyféle, ami a semminél persze több, de nem sokra mennek vele az érintettek, ha aznap épp nem grillezett gomolyára vágynak. Épp ezért hálásak minden vega/vegán koncepciót képviselő étteremnek, ahol ebédmenüt is kínálnak. A Planteen ugyan kicsit kívül esik Budapest központi nyüzsgésén, de még így is megéri ellátogatni hozzájuk. Menüt hétfőtől péntekig kínálnak, és mindig beemelnek egy-egy fogást a különböző nemzetek gasztronómiájából.

A cikk születésének pillanatában török, indonéz, thai és olasz ételek is akadnak a választható opciók között, és hát egy thai zöldséges curry, vagy egy isteni minestrone leves még engem is el tudna csábítani bármikor.

Egészséges, tápláló, ízletes, és nem ugyanabból a 7-10 húsmentes fogásból kell válogatni.

The Planteen forrás

The Planteen

Budapest, IBS Épület, alagsor, Záhony utca 7.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8.00-17.00

Ménesi Borbár

Egy borbár izgalmas kínálattal, jól válogatott borokkal, meglehetősen jó lokációval, ahol még ebédelni is lehet? Ez a Ménesi Borbár, ahol 11.30 és 15.00 között, illetve a készlet erejéig lehet menüt kérni.

A leves és a főétel együtt 2790 Ft, de lehet csak az egyiket, vagy csak a másikat kérni, ha épp olyan napunk van.

Jellemzően magyaros, házias fogásokkal találkozhatunk, egyféle ajánlat érhető el, úgyhogy érdemes figyelni a Facebook-oldalukat, hogy mindig napra készek legyünk az aktuális menüvel. Korrekt adagok, teljesen jó az ár-érték arány, és nagyon kedves a kiszolgálás. Ha egy nyugodt helyen szeretnétek élvezni, egy asztalnál, nyugodtan elköltött ebédet, ez a hely tökéletes lesz számotokra.

Ménesi Borbár

Budapest, Ménesi út 1.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 11.00-23.00, szombat 16.00-23.00

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