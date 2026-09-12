A mosogatógép sótartálya sokak számára okoz bizonytalanságot. Mikor kell újra feltölteni? Mi történik, ha hónapokig nem nyúlunk hozzá? És talán a leggyakoribb kérdés: baj-e, ha a sótartályban víz áll?

Baj-e, ha áll a víz a mosogatógép sótartályában? A válasz sokak számára meglepő lehet

A sótartály nem egyszerűen egy száraz tárolóedény, hanem a mosogatógép vízlágyító rendszerének része, így ha lecsavarod a kis kupakot, és áll benne a víz, nem kell megijedni. A só a vízzel együtt működik, és segít eltávolítani a kemény vízben található ásványi anyagokat, amelyek vízkövet okozhatnak.

Nem kell minden hónapban automatikusan sót tölteni

Nincs olyan általános szabály, hogy a mosogatógépbe például havonta egyszer kötelező sót tölteni.

A szükséges mennyiséget elsősorban három dolog befolyásolja:

milyen kemény a vezetékes víz,

milyen keménységi fokozatra van beállítva a mosogatógép,

milyen gyakran használjuk a készüléket.

Minél keményebb a víz, annál több regeneráló sót használhat fel a gép. A szakértő szerint megfelelő beállítás mellett előfordulhat, hogy a sótartályt csak több hónap után kell újra feltölteni.

A legegyszerűbb megoldás ezért az, ha nem próbáljuk naptár szerint kiszámolni a sófogyást, hanem figyeljük a mosogatógép só-utántöltésre figyelmeztető jelzését. Amikor ez kigyullad, eljött az idő a pótlásra.

Ugyanakkor érdemes a só szintjét nagyjából havonta egyszer ellenőrizni, így nem érhet váratlanul, ha kifogyóban van. Azonban ez nem azt jelenti, hogy minden hónapban újra kell tölteni.

Miért van víz a sótartályban?

Ha lecsavarjuk a mosogatógép alján található sótartály kupakját, könnyen előfordulhat, hogy vizet látunk benne. Ettől nem kell megijedni.

A víz a rendszer normális működésének része. A regeneráló só ebben a vízben oldódik fel, és az így létrejövő sóoldat segíti a mosogatógép vízlágyítójának regenerálását. Egyes mosogatógép gyártók például kifejezetten leírják, hogy az első feltöltéskor vizet kell tölteni a tartályba, későbbi sóutántöltéskor azonban erre már nincs szükség, mert a tartályban eleve jelen lehet a víz.

Az útmutatók szintén azt írják, hogy a só betöltésekor a víz egy része kiszorulhat a tartályból és kifolyhat. Ez normális jelenség.

Vagyis: ne próbáljuk kiszárítani a tartályt!

Ha sótöltéskor vizet látunk a tartályban, nem szükséges kiszivattyúzni vagy kitörölni. Egyszerűen töltsük bele a megfelelő, kifejezetten mosogatógéphez való regeneráló sót.

A só a vízbe kerül, a víz pedig szükséges a vízlágyító működéséhez.

Mikor lehet mégis gond a vízzel?

Önmagában az, hogy víz áll a sótartályban, nem probléma. Más a helyzet, ha például:

a tartály környékén folyamatosan szivárog a víz,

a kupak nem zár megfelelően,

só betöltése után rendszeresen sós víz kerül a mosogatótérbe,

a gép sóhiányt jelez annak ellenére, hogy a tartály tele van,

vagy a mosogatógépben egyre több vízkő és fehér lerakódás jelenik meg.

Ilyenkor érdemes ellenőrizni a készülék használati útmutatóját, illetve a vízkeménység megfelelő beállítását.

Önmagában az, hogy víz áll a sótartályban, nem probléma

A só akkor is kellhet, ha sót tartalmazó tablettát használunk

Az „all in one” vagy „3 az 1-ben” tabletták miatt sokan azt gondolják, hogy külön sóra már nincs szükség. Ez nem minden esetben igaz.

A Bosch szerint kemény víz esetén a külön mosogatógép-só továbbra is fontos lehet, még akkor is, ha a tabletta tartalmaz sókomponenst. Mérsékelten lágy vagy lágy víznél viszont előfordulhat, hogy a kombinált tabletta önmagában elegendő. A pontos választ a készülék beállítása és a helyi vízkeménység határozza meg.

Ezért nem érdemes vakon elhagyni a sót csak azért, mert a tablettán az szerepel, hogy „all in one”.

Ne konyhasót töltsünk bele!

A mosogatógéphez speciális, nagy szemcséjű regeneráló sót kell használni. Bár kémiailag a mosogatógép-só és a konyhasó fő összetevője egyaránt nátrium-klorid, a szemcseméret és az alkalmazás módja eltérő. A finom szemcséjű konyhasó eltömítheti a sótartályt vagy a vízlágyító rendszerét a gépnek.

Források: 1., 2.