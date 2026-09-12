Baj-e, ha áll a víz a mosogatógép sótartályában? A válasz sokak számára meglepő lehet

Nem kell minden hónapban automatikusan sót tölteni
Nincs olyan általános szabály, hogy a mosogatógépbe például havonta egyszer kötelező sót tölteni.
A szükséges mennyiséget elsősorban három dolog befolyásolja:
- milyen kemény a vezetékes víz,
- milyen keménységi fokozatra van beállítva a mosogatógép,
- milyen gyakran használjuk a készüléket.
Minél keményebb a víz, annál több regeneráló sót használhat fel a gép. A szakértő szerint megfelelő beállítás mellett előfordulhat, hogy a sótartályt csak több hónap után kell újra feltölteni.
A legegyszerűbb megoldás ezért az, ha nem próbáljuk naptár szerint kiszámolni a sófogyást, hanem figyeljük a mosogatógép só-utántöltésre figyelmeztető jelzését. Amikor ez kigyullad, eljött az idő a pótlásra.
Ugyanakkor érdemes a só szintjét nagyjából havonta egyszer ellenőrizni, így nem érhet váratlanul, ha kifogyóban van. Azonban ez nem azt jelenti, hogy minden hónapban újra kell tölteni.
Miért van víz a sótartályban?
Ha lecsavarjuk a mosogatógép alján található sótartály kupakját, könnyen előfordulhat, hogy vizet látunk benne. Ettől nem kell megijedni.
A víz a rendszer normális működésének része. A regeneráló só ebben a vízben oldódik fel, és az így létrejövő sóoldat segíti a mosogatógép vízlágyítójának regenerálását. Egyes mosogatógép gyártók például kifejezetten leírják, hogy az első feltöltéskor vizet kell tölteni a tartályba, későbbi sóutántöltéskor azonban erre már nincs szükség, mert a tartályban eleve jelen lehet a víz.
Az útmutatók szintén azt írják, hogy a só betöltésekor a víz egy része kiszorulhat a tartályból és kifolyhat. Ez normális jelenség.
Vagyis: ne próbáljuk kiszárítani a tartályt!
Ha sótöltéskor vizet látunk a tartályban, nem szükséges kiszivattyúzni vagy kitörölni. Egyszerűen töltsük bele a megfelelő, kifejezetten mosogatógéphez való regeneráló sót.
A só a vízbe kerül, a víz pedig szükséges a vízlágyító működéséhez.
Mikor lehet mégis gond a vízzel?
Önmagában az, hogy víz áll a sótartályban, nem probléma. Más a helyzet, ha például:
- a tartály környékén folyamatosan szivárog a víz,
- a kupak nem zár megfelelően,
- só betöltése után rendszeresen sós víz kerül a mosogatótérbe,
- a gép sóhiányt jelez annak ellenére, hogy a tartály tele van,
- vagy a mosogatógépben egyre több vízkő és fehér lerakódás jelenik meg.
Ilyenkor érdemes ellenőrizni a készülék használati útmutatóját, illetve a vízkeménység megfelelő beállítását.
A só akkor is kellhet, ha sót tartalmazó tablettát használunk
Az „all in one” vagy „3 az 1-ben” tabletták miatt sokan azt gondolják, hogy külön sóra már nincs szükség. Ez nem minden esetben igaz.
A Bosch szerint kemény víz esetén a külön mosogatógép-só továbbra is fontos lehet, még akkor is, ha a tabletta tartalmaz sókomponenst. Mérsékelten lágy vagy lágy víznél viszont előfordulhat, hogy a kombinált tabletta önmagában elegendő. A pontos választ a készülék beállítása és a helyi vízkeménység határozza meg.
Ezért nem érdemes vakon elhagyni a sót csak azért, mert a tablettán az szerepel, hogy „all in one”.
Ne konyhasót töltsünk bele!
A mosogatógéphez speciális, nagy szemcséjű regeneráló sót kell használni. Bár kémiailag a mosogatógép-só és a konyhasó fő összetevője egyaránt nátrium-klorid, a szemcseméret és az alkalmazás módja eltérő. A finom szemcséjű konyhasó eltömítheti a sótartályt vagy a vízlágyító rendszerét a gépnek.