Ezért beszélünk magunkhoz takarítás közben a pszichológusok szerint

Magadban beszélsz takarítás közben? A hangos gondolkodás segíthet a koncentrációban, a feladatok rendszerezésében és a stressz kezelésében.

Lehet, hogy te is észrevetted már: miközben pakolsz, főzöl vagy éppen felporszívózod a lakást, hangosan kimondod, mit kell még megcsinálnod. Bár kívülről ez kissé furcsának tűnhet, önmagában egyáltalán nem szokatlan viselkedés. Sőt, a magunkhoz intézett hangos mondatok bizonyos helyzetekben abban is segíthetnek, hogy összeszedettebben haladjunk a feladatainkkal.

A pszichológusok szerint ezért beszélünk magunkhoz takarítás közben

Miért beszélünk magunkhoz házimunka közben?

A pszichológiában privát beszédnek (private speech) nevezik azt, amikor valaki hangosan kimondja a saját gondolatait úgy, hogy valójában nem egy másik emberhez beszél, ez a gyerekek fejlődésében különösen jól megfigyelhető, de felnőttként sem tűnik el teljesen.

Gondolj csak arra, amikor takarítás közben azt mondod magadnak:

először ezt elpakolom, aztán letörlöm a pultot,

vagy amikor hangosan emlékezteted magad valamire, amit még el kell intézned. Ilyenkor tulajdonképpen szavakba öntöd és rendszerezed a teendőidet.

Tudtad? Ez egyfajta mentális kapaszkodó lehet: a kimondott instrukció segíthet abban, hogy egy feladat lépéseit követni tudd, és kevésbé kalandozzon el a figyelmed.

A hangos gondolkodás segíthet rendszerezni a teendőket

A házimunka sokszor automatikusnak tűnik, mégis rengeteg apró döntéssel jár. Mit pakoljunk el először? Mit kell még letörölni? Elindítsuk közben a mosást? Ne felejtsük el kivinni a szemetet?

Amikor ezeket hangosan megfogalmazod, a gondolatmeneted kézzelfoghatóbbá válik. Ahelyett, hogy egyszerre próbálnál fejben több feladatra figyelni, szavakba rendezheted, mi következik, ez különösen akkor lehet hasznos, amikor összetettebb vagy több lépésből álló feladatot végzel. A hangos öninstrukció tulajdonképpen egy egyszerű vezetőfonal a figyelem számára.

A hangos gondolkodás segíthet a koncentrációban és a stressz kezelésében is

Nem csak a koncentrációról szól

Az önmagunkhoz beszélésnek nem feltétlenül az a célja, hogy jobban teljesítsünk. Az érzelmeink szabályozásában is szerepet kaphat.

Előfordulhat például, hogy egy hosszú nap után takarítás közben hangosan végigmondjuk, mi történt velünk, vagy egyszerűen csak biztatjuk magunkat: „ezt még megcsinálom, aztán pihenek”. A gondolatok kimondása ilyenkor segíthet abban, hogy kicsit eltávolodjunk tőlük, és rendezettebbé váljanak.

A pozitív öninstrukció pedig motiváló is lehet: egy unalmas vagy kellemetlen feladatot könnyebbnek érezhetünk, ha lépéseire bontjuk, és közben folyamatosan irányítjuk magunkat.

Takarítás közben különösen könnyű észrevenni

A házimunka azért is kedvezhet ennek a szokásnak, mert sok feladatot szinte automatikusan végzünk.

Amíg például mosogatunk vagy port törlünk, a figyelmünk egy része felszabadulhat, így könnyebben elkalandozhatunk a saját gondolataink között.

Tudtad? A hangos öninstrukció nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki „magában beszél”: sokszor egyszerűen a gondolkodás és a feladatmegoldás része, amikor a fejünkben lévő tervet szavakkal is megfogalmazzuk.

Mikor lehet különösen hasznos?

Nem kell tehát aggódnod, ha időnként hangosan kommentálod, amit éppen csinálsz. Sőt, bizonyos helyzetekben tudatosan is használhatod ezt a módszert.

Sok apró teendőd van?

Próbáld meg hangosan, egymás után felsorolni a lépéseket. Ahelyett, hogy fejben tartanád az egész feladatot, mondd ki, mi következik, ez segíthet abban, hogy átláthatóbbá váljon a folyamat, és kevésbé vessz el a részletekben.

A lényeg tehát nem az, hogy mostantól minden házimunkát hangos kommentárral kell végezned, ha viszont már amúgy is szoktál magadhoz beszélni takarítás vagy főzés közben, nincs okod kínosan érezni magad miatta.

Ezt jelenti a pszichológia szerint, ha magadban beszélsz: ráadásul pozitív következménye lehet!

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