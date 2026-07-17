Nem készülnek többé ebben a gyárban Nestlé csokinyuszik és csokimikulások

A Nestlé év végén leállítja az üreges csokoládéfigurák gyártását diósgyőri üzemében. Mutatjuk, mi áll a döntés hátterében, és mi lesz a csokinyuszik és csokimikulások sorsa.

Év végén leáll az üreges csokoládéfigurák gyártása a Nestlé diósgyőri üzemében. A döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a szezonális édességek, például a húsvéti csokinyuszik és a karácsonyi csokimikulások iránti kereslet, ezért az üzem termelése is visszaesett.

Leáll a termelés a Nestlé diósgyőri gyárában

A diósgyőri gyár kizárólag üreges csokoládéfigurákat állít elő, amelyek nemcsak a hazai piacra, hanem számos országba is eljutnak.

A vállalat tájékoztatása szerint az üzem ugyanakkor a Nestlé magyarországi gyártásának csak kis részét adja.

Új tulajdonost keresnek a gyárnak

A termelés megszüntetésével párhuzamosan a Nestlé megkezdte a tárgyalásokat az üzem értékesítéséről. A cél olyan befektető megtalálása, aki tovább folytatná az édességgyártást, így a lehető legtöbb munkavállaló számára megmaradhatna a foglalkoztatás lehetősége.

Eltűnnek a boltokból a csokifigurák? A Nestlé szerint a vásárlóknak emiatt nem kell lemondaniuk a megszokott szezonális édességekről. A csokinyuszikat, csokimikulásokat és más üreges csokoládéfigurákat a jövőben is gyártják majd, azonban már nem a diósgyőri üzemben készülnek.

A többi hazai Nestlé-gyárat nem érinti a döntés

A mostani változás kizárólag a diósgyőri üzemet érinti. A Nestlé hangsúlyozta, hogy a szerencsi és a büki gyáregységek továbbra is működnek, és fejlesztéseik is folytatódnak.

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