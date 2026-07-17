Sokáig azt gondoltuk, hogy a fogyás kulcsa kizárólag az étrend és a mozgás. Egyre több kutatás állítja azonban, hogy egy másik tényezőt sem érdemes alábecsülni: azt, hogy mennyit alszunk.

Amikor életmódváltásba kezdünk, általában három dologra figyelünk: mit eszünk, mennyit mozgunk, és hány kalóriát viszünk be. Az alvás gyakran háttérbe szorul, pedig egyre több kutatás utal arra, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés legalább olyan fontos része az egészséges testsúly fenntartásának.

Új kutatás: szó szerint súlyos következménye lehet, ha 80 perccel kevesebbet alszol

A kutatás témája: miért hízunk az alváshiánytól?

A Columbia Egyetem kutatói most arra keresték a választ, miért lehet az, hogy egy viszonylag kis mértékű, de tartós alváshiány is befolyásolhatja-e a testsúlyt.

Az eredmény meglepő volt: a résztvevők átlagosan kevesebb mint másfél órával aludtak kevesebbet éjszakánként, mégis mérhető változás történt a testsúlyukban és a napi aktivitásukban.

Hogyan zajlott a kutatás?

A vizsgálat különlegessége, hogy nem laboratóriumi körülmények között történt, hanem a résztvevők saját otthonukban, a kutatásban pedig 95, 20 év feletti felnőtt vett részt.

A résztvevőket két külön időszakban vizsgálták:

az egyik szakaszban megtartották megszokott alvási idejüket (éjszakánként körülbelül 7–9 óra),

a másik szakaszban körülbelül 90 perccel később feküdtek le a megszokottnál.

Mindkét időszak hat hétig vizsgálták, miközben a kutatók figyelték többek között az alvásukat, aktivitásukat, testsúlyukat, derékbőségüket és testösszetételüket.

Meglepő eredmény született

A résztvevők az alváskorlátozott időszakban átlagosan körülbelül 80 perccel kevesebbet aludtak éjszakánként. A hat hét végére átlagosan körülbelül fél kilogramm súlygyarapodást tapasztaltak, emellett több időt töltöttek mozgásszegény tevékenységekkel, mint amikor elegendő alvást kaptak.

Mit jelent ez? A kutatók szerint ez arra utalhat, hogy még egy kisebb, de rendszeresen ismétlődő alváshiány is összeadódhat hosszabb távon, és hatással lehet a testsúlyra.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a kutatásnak vannak korlátai: kevés résztvevővel készült, viszonylag rövid ideig tartott, és nem vizsgálta külön a férfiak és nők közötti eltéréseket.

A kutatók szerint már 80 perccel kevesebb alvás súlygyarapodást okozhat

Miért befolyásolhatja az alvás a testsúlyt?

A megfelelő alvás nem csak azt jelenti, hogy kevésbé vagyunk fáradtak. Az alváshiány több olyan folyamatra is hatással lehet a szervezetben, amelyek szerepet játszanak az étvágy, az anyagcsere és a hormonális egyensúly szabályozásában.

A kevés vagy rossz minőségű alvás összefüggésbe hozható többek között a fokozott gyulladásos folyamatokkal is. A krónikus gyulladás pedig számos olyan állapottal kapcsolatba hozható, amely a testsúly szabályozását is nehezítheti.

Hány óra alvásra van szükségünk? A szakértők szerint a legtöbb felnőtt számára az ideális alvásmennyiség éjszakánként 7–9 óra. Nemcsak az órák száma számít: a folyamatos, pihentető alvás ugyanolyan fontos, ha valaki rendszeresen eleget alszik, mégis kimerülten ébred, napközben álmos, vagy gyakran felébred éjszaka, érdemes utánajárni az okoknak.

Hogyan támogathatod az egészséges testsúlyt?

Az alvás természetesen nem az egyetlen tényező, a kiegyensúlyozott étrend legalább olyan fontos, a rendszeres mozgás és a stressz kezelése együtt segítheti a hosszú távú eredményeket.

Érdemes a rostban gazdag ételekre, megfelelő mennyiségű fehérjére, egészséges zsiradékokra és minél több természetes alapanyagra építeni az étrendet.

A mozgás szintén fontos: a séta, a kerékpározás, az erősítő edzés vagy bármilyen rendszeres aktivitás hozzájárulhat az egészséges testsúly fenntartásához.

próbálj nagyjából azonos időben lefeküdni és felkelni;

este csökkentsd a képernyőhasználatot;

kerüld a nehéz ételeket és az alkoholt közvetlenül lefekvés előtt;

alakíts ki nyugodt esti rutint;

legyen a hálószoba hűvös, sötét és csendes.

Miket fogyassz, hogy jobban aludj?

Az alvás és a stressz szorosan összefüggnek: a stresszes időszakok gyakran rontják az alvás minőségét, a kialvatlanság pedig tovább növelheti a feszültséget.

Ez egy ördögi kör lehet, amely hosszabb távon az energiaszintre, az étkezési szokásokra és a közérzetre is hatással lehet.

Összegzés

Az új kutatás nem azt jelenti, hogy néhány rosszabbul sikerült éjszaka miatt automatikusan hízni fogunk. Inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy az alvás a testsúly szabályozásának fontos, gyakran elfelejtett része, ezért, ha fogyni szeretnél vagy egyszerűen egészségesebb életmódra törekszel, ne csak az étrendedre és a mozgásra figyelj: a rendszeres, pihentető alvás ugyanúgy része lehet a sikernek.

Ez történik a testeddel, ha közvetlen lefekvés előtt vacsorázol

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