Szakértők szerint ez a 4 legjobb tészta, ha figyelsz a vércukrodra

A tészta a fogyókúrázók és diétázók talán legnagyobb mumusa: mindenki imádja, de gyors felszívódású szénhidrát lévén a legtöbben szomorúan lemondanak róla... viszlát, carbonara, bolognai és túrós csusza! Vagy mégsem?
Válasszunk magas rostartalmú, alacsony glikémiás indexű tésztáka!
Pedig manapság ez már korántsem kell, hogy így történjen: a tudatosan étkezők bizonyára tudják, de érdemes hangsúlyozni, hogy sok-sok tésztaféle létezik, ami nem gyors felszívódású, azaz nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet, rostgazdag, fokozatosan lakat jól, sőt, kielégítően, hosszú időre eltelít, így egy kiegyensúlyozott étrendbe simán beilleszthető.
Lássuk, mely tészták azok, amiket a szakértő dietetikusok is ajánlanak, ha figyelünk a vércukorszintünkre!
Tudtad, hogy az olasz tészták is lassabb felszívódásúak?
Receptajánlónk: