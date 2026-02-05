Otthon

2026.02.05.

Szakértők szerint ez a 4 legjobb tészta, ha figyelsz a vércukrodra

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Aki egészségtudatosan étkezik, és figyel a szénhidrátbevitelre illetve a felszívódásra, annak nem feltétlen lesz újdonság, hogy bizony a tészták között is van olyan, ami nem dobja meg a vércukorszintet. Lássuk, melyek ezek!

A tészta a fogyókúrázók és diétázók talán legnagyobb mumusa: mindenki imádja, de gyors felszívódású szénhidrát lévén a legtöbben szomorúan lemondanak róla... viszlát, carbonara, bolognai és túrós csusza! Vagy mégsem?

olasz fusillitészta paradicsomma, sonkával
Az olasz durumtészta is jobb választás, mint a fehérlisztes-tojásos tészták, mert lassabb felszívódású

Válasszunk magas rostartalmú, alacsony glikémiás indexű tésztáka!

Pedig manapság ez már korántsem kell, hogy így történjen: a tudatosan étkezők bizonyára tudják, de érdemes hangsúlyozni, hogy sok-sok tésztaféle létezik, ami nem gyors felszívódású, azaz nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet, rostgazdag, fokozatosan lakat jól, sőt, kielégítően, hosszú időre eltelít, így egy kiegyensúlyozott étrendbe simán beilleszthető.

Lássuk, mely tészták azok, amiket a szakértő dietetikusok is ajánlanak, ha figyelünk a vércukorszintünkre!

4 fotó

Tudtad, hogy az olasz tészták is lassabb felszívódásúak?

A durumtészta, vagyis a durumbúzából készült tészta magasabb fehérje- és rosttartalma miatt laktatóbb, alacsonyabb glikémiás indexe (54) révén pedig lassabban emeli a vércukorszintet, így ideális diétázók és cukorbetegek számára. A jó hír, hogy a legtöbb olasz tésztafajta (spagetti, penne, fusilli, farfalle stb.) durumtészta, és gyakran tojás nélkül készül.

Receptajánlónk:

Ajánlott videó

Legújabb receptek

csokis süti

Villámgyors láva cake

A láva cake, más néven csokiszuflé vagy láva süti kevés alapanyagból készül, percek alatt összedobható, mégis olyan hatást kelt, mintha órákig szenvedtél volna vele. A titka az ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept