Szakértők szerint ez a 4 legjobb tészta, ha figyelsz a vércukrodra

Aki egészségtudatosan étkezik, és figyel a szénhidrátbevitelre illetve a felszívódásra, annak nem feltétlen lesz újdonság, hogy bizony a tészták között is van olyan, ami nem dobja meg a vércukorszintet. Lássuk, melyek ezek!

A tészta a fogyókúrázók és diétázók talán legnagyobb mumusa: mindenki imádja, de gyors felszívódású szénhidrát lévén a legtöbben szomorúan lemondanak róla... viszlát, carbonara, bolognai és túrós csusza! Vagy mégsem?

Az olasz durumtészta is jobb választás, mint a fehérlisztes-tojásos tészták, mert lassabb felszívódású

Válasszunk magas rostartalmú, alacsony glikémiás indexű tésztáka!

Pedig manapság ez már korántsem kell, hogy így történjen: a tudatosan étkezők bizonyára tudják, de érdemes hangsúlyozni, hogy sok-sok tésztaféle létezik, ami nem gyors felszívódású, azaz nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet, rostgazdag, fokozatosan lakat jól, sőt, kielégítően, hosszú időre eltelít, így egy kiegyensúlyozott étrendbe simán beilleszthető.

Lássuk, mely tészták azok, amiket a szakértő dietetikusok is ajánlanak, ha figyelünk a vércukorszintünkre!

Tudtad, hogy az olasz tészták is lassabb felszívódásúak? durumtészta , vagyis a durumbúzából készült tészta magasabb fehérje- és rosttartalma miatt laktatóbb, alacsonyabb glikémiás indexe (54) révén pedig lassabban emeli a vércukorszintet, így ideális diétázók és cukorbetegek számára. A jó hír, hogy a legtöbb olasz tésztafajta (spagetti, penne, fusilli, farfalle stb.) durumtészta, és gyakran tojás nélkül készül.

