Ennyit számít a sütő – 47 beépíthető modellt teszteltek, nagy különbségek derültek ki

Felül megég, alul nyers marad, pedig mindent ugyanúgy csináltál? A Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb, beépíthetősütő-tesztje szerint egyáltalán nem mindegy, milyen készülékben sütünk: egyes modellek akár több mint 20 fokkal is eltérhetnek a beállított hőmérséklettől.

Ugyanaz a recept, ugyanaz a hőfok, mégsem sikerül kétszer ugyanúgy. Az egyik adag jó, a másik nem. Felül megkapja, alul alig sül. A Tudatos Vásárlók Egyesületének friss beépíthető sütők terméktesztjéből kiderült, lehet, hogy nem magunkat kell hibáztatni. S nem is a receptet. Hanem a sütőt. A teszteredmények ugyanis azt mutatják, hogy óriási különbségek vannak abban, hogy a sütők mennyire sütnek egyenletesen, vagy éppen mennyire megbízhatóan melegítenek a beállított hőfokra.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 13 márka 47 beépíthető sütőjét tesztelte

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 13 márka – Aeg, Beko, Bosch, Candy, Electrolux, Gorenje, Ikea, LG, Miele, Mora, Samsung, Smeg, Whirlpool – 47 beépíthető sütőjét vizsgálta nemzetközi együttműködésben.

A tesztek során vizsgálták és pontozták:

a sütési teljesítményt,

az energiafogyasztást,

a használat és tisztítás egyszerűségét vagy éppen kihívásait,

a készülékek zajszintjét,

és azt is, hogy megfelelnek-e a biztonsági előírásoknak.

Néhány érdekesség a teszteredményekből:

A leggyengébb modellek hőmérséklete akár 23˚C-kal is eltért a beállított értéktől.

Ilyen volt például az Ikea SPJUTBO 506.002.50 beépíthető sütője. Az elért hőmérsékletet aztán stabilan tartotta. Viszont a pontatlan beállítás az aprósütemények sütése esetében különösen hátrányosnak bizonyult.

A tapasztalatok szerint mindegyik sütési feladatnak más készülék lett a bajnoka, ezért vásárlás előtt érdemes átgondolni, milyen típusú ételeket készítünk leggyakrabban a sütőben.

Aprósütemények, habcsók és piskótatészta készítését is tesztelték, a grillfunkciót pedig kenyérpirítással és grillcsirke sütéssel. A gőzfunkcióval rendelkező modelleket lazac és zöldség, brokkoli, puding és kenyér sütésével tették próbára. A legjobb grillcsirkét például az LG WS7D7632WB sütője produkálta.

Amit érdemes észben tartani, hogy készenléti (stand-by) üzemmódban is fogyasztanak energiát a készülékek.

Csupán három termék emelkedett ki a mezőnyből ilyen értelemben a 0 W stand-by fogyasztásával. Ilyen például az IKEA Matälskare sütője.

Több esetben is tapasztalták, hogy a sütő üvege, külső felülete vagy irányító panelja/gombjai 60-70°C-ra is felmelegednek.

A legextrémebb tapasztalat, hogy a Mora VT 522 CX1 sütő üvege a sütéstesztek során 70,8°C-ra melegedett.

Tudtad? A tesztelt termékek átlagára a teszt publikálásakor 76 000 Ft és 1 310 000 Ft között mozgott. Összesítésben a legjobb eredménnyel végzett sütők az elérhető pontok 75%-át tudták elérni, míg a leggyengébb eredmény 48% lett. Az első 5 helyen Bosch, Miele és Whirlpool sütők végeztek. Közülük a legkedvezőbb áron elérhető termék 186 000 Ft.

Ha hiteles forrásból tájékozódunk vásárlás előtt, kedvező áron vásárolhatunk kiválóan teljesítő termékeket. Egyáltalán nem szükséges egy vagyont elköltenünk, vagy csak a jól hangzó márkák felé venni az irányt a boltban – foglalta össze Füves Eszter a terméktesztek projekt vezetője.

A teljes teszt hozzáféréssel megtekinthető ITT!

MIÉRT FIZETŐS AZ EREDMÉNY?

Az International Consumer Research & Testing (ICRT) 1990-ben létrehozott, egységes sztenderdeket követő termékteszteléssel foglalkozó szervezet. A célja az, hogy megalapozott információkkal segítse a vásárlókat. A hálózat fogyasztóvédelmi szervezeteket fog össze Európából és a világ minden tájáról. Minden tagja reklámmentesen, gyártóktól, kereskedőktől és politikai pártoktól függetlenül működik. A tesztek részletes eredményeit kizárólag az ICRT-hez tartozó szervezetek publikálhatják saját, erre a célra kialakított felületükön. A hálózat magyarországi tagja a Tudatos Vásárlók Egyesülete, amely a www.tesztek.tudatosvasarlo.hu weboldalon teszi közzé magyarul a nemzetközi vizsgálatokban megszerzett részletes, fogyasztói szempontok mentén rendszerezett eredményeit, valamint a nálunk is kapható termékek – teszt publikálásának időpontjában aktuális – átlagos fogyasztói árát. A TVE tesztjei olyan vizsgálatokra alapoznak, melyekben nemcsak műszeres méréseket végeznek, hanem ki is próbálják, felhasználói oldalról is értékelik az adott árucikkeket.