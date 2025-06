Ne költs rá sok-sok pénzt, fillérekből készíthetsz otthon izotóniás italt

A nyári melegben vagy intenzív testmozgás közben nemcsak vizet, hanem számos létfontosságú ásványi anyagot is veszít a szervezetünk. Ha nem pótoljuk ezeket időben, az nemcsak fáradtsághoz, hanem akár komolyabb kellemetlenségekhez is vezethet.

Ne költs rá több száz forintot, fillérekből készíthetsz otthon izotóniás italt Getty Images

Amikor izzadunk, nemcsak folyadékot veszítünk, hanem olyan elektrolitokat is, mint a nátrium, kálium, magnézium és kalcium – ezek nélkülözhetetlenek az izmok, az idegrendszer és a szív megfelelő működéséhez. Az izzadással együtt a glükózszint is csökkenhet, ami pedig a szervezet egyik legfőbb energiaforrása. Ha ezeket nem pótoljuk megfelelően, akkor a folyadékfogyasztás sem fogja enyhíteni a szomjat, ráadásul fejfájás, szédülés, izomgörcsök, fáradtság, gyenge koncentráció, vagy akár émelygés is jelentkezhet.

Sokan drága, boltban kapható izotóniás italokat választanak, de ezek gyakran mesterséges színezékekkel, adalékanyagokkal és borsos árral járnak. Szerencsére van egyszerűbb és pénztárcabarátabb megoldás is: készítsd el saját magadnak a sportitalt, természetes hozzávalókból!

Az egyszerű és olcsó házi izotóniás ital receptje:

500 ml víz – hidratál, és segíti az ásványi anyagok felszívódását.

– hidratál, és segíti az ásványi anyagok felszívódását. 1 evőkanál frissen facsart citromlé – gazdag C-vitaminban és káliumban, savanykás íze üdítő hatású.

– gazdag C-vitaminban és káliumban, savanykás íze üdítő hatású. 1 evőkanál narancslé – természetes cukortartalma gyors energiát ad, emellett káliumban és C-vitaminban is bővelkedik.

– természetes cukortartalma gyors energiát ad, emellett káliumban és C-vitaminban is bővelkedik. 1 teáskanál méz vagy juharszirup – gyors szénhidrátforrás az izmok számára, a méz emellett értékes ásványi anyagokat is tartalmaz.

– gyors szénhidrátforrás az izmok számára, a méz emellett értékes ásványi anyagokat is tartalmaz. 1 csipet tengeri vagy himalája só – visszapótolja az izzadással elveszített nátriumot.

– visszapótolja az izzadással elveszített nátriumot. (Opcionális) 1 csipet kálium-klorid – ez a „káliumsó” néven is ismert por gyógyszertárban kapható, és segít az elektrolit-egyensúly fenntartásában.

Keverd össze az összetevőket egy palackban, jól rázd össze, és fogyasztás előtt hűtsd le. Ha szeretnél, dobhatsz bele néhány mentalevelet, uborkaszeletet vagy bogyós gyümölcsöt is – ezek nemcsak ízletesebbé, de még frissítőbbé is teszik az italt.

Forrásunk volt.

