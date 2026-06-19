Életmód

2026.06.19.

Az orvos meglepő véleménye szerint ez a legjobb ital, ha beüt a kánikula

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Tudtad, hogy egyes orvosok szerint nem a víz a leghatékonyabb, ha kánikula idején szomjas vagy? Dr. Natasha Fernando, a Medichecks orvosigazgatója nem mást ajánl, mint a tejet illetve szójatejet, többek közt. Hogy miért?

A nyári hőségben sokan azonnal a vizet választják a hidratálásra, ami abszolút jó döntés, de vannak, akik szerint egyes italok még hatékonyabbak lehetnek...

Dr. Natasha Fernando brit orvosigazgató szerint például a tej és a szójatej is segíthet hosszabb ideig fenntartani a szervezet hidratáltságát a nagy hőségben.

nő kanapén ülve pohárból iszik, nyáron

Miért nem mindig a víz a legjobb választás?

A víz alapvetően a legfontosabb a hidratáltság fenntartásában, de a tej különösen előnyös lehet, mert tartalmaz:

  • cukrot, fehérjét és zsírt, amelyek lassítják a folyadék kiürülését a gyomorból
  • nátriumot, ami segít a víz megtartásában

Ez azt jelenti, hogy a tej hosszabb ideig biztosítja a hidratációt, különösen akkor, ha a hőségben több órán át tartó aktivitásra készülünk.

Itt még nincs vége a sornak, ugyanis az orvos nem csupán a tejet ajánlja kánikula idejére...

Kattints a képre a galériáért, ha érdekel, mit ajánl a doktornő a vízen és a sima tejen kívül hidratálásra!

szójatej
kókuszvíz pohárban
uborkás víz
görögdinnyés víz pohárban
4 fotó

Finom hidratáló italok:

Ami még nagyon fontos, főleg nyáron: figyeld a kiszáradás jeleit!

  • szomjúság
  • ritkább vizelési inger
  • szédülés
  • fáradtság
  • száraz száj, ajkak, nyelv
  • beesett szemek
  • sötét vagy erősebb szagú vizelet
Ha a fenti tünetek jelentkeznek, fontos a folyadékbevitel növelése, ami sose koffeines ital vagy cukros, szénsavas üdítő legyen!

Mit tegyél vészhelyzetben?

Ha a következő extrém tüneteket tapasztalod, akkor hívj segítséget vagy fordulj orvoshoz:

  • szokatlan álmosság vagy zavartság
  • állandó szédülés
  • gyors pulzus
  • kisgyermekeknél vagy csecsemőknél beesett fejtető
lány pohár vízzel a ventilátor előtt áll
Nyári hőségben ne csak vizet igyál, hanem próbáld ki az uborkás vizet vagy a kókuszvizet

A legfontosabb tippek egy csokorban:

  • Nyári hőségben ne csak vizet igyál, hanem próbáld ki az uborkás vizet vagy a kókuszvizet, hogy hosszabb ideig hidratált maradj.
  • A friss gyümölcsök és zöldségek fogyasztása extra folyadékot biztosít!
  • Figyelj a kiszáradás jeleire, és szükség esetén növeld a folyadékbevitelt kis adagokban!

Tudtad?

  • A tej és a szójatej lassítja a folyadék kiürülését a gyomorból, így hosszabb ideig hidratál.
  • A kókuszvíz és uborkalé elektrolitokat biztosít, ami segíti a szervezet hidratáltságát.
  • A friss gyümölcsök és zöldségek nemcsak hidratálnak, de vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdagok, ami támogatja a szervezet működését hőségben.

Cikkajánló:

Egy új kutatás szerint mégsem napi 2 liter vizet kellene innunk

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sárgabaracklekvár

Cukormentes baracklekvár

A baracklekvár sokaknak a nyár egyik legjobb emléke: üvegbe zárt, napérlelte gyümölcs, ami télen is visszahozza a forró, ragacsos délutánokat. De miért ne készülhetne úgy, hogy ...

töltött paprika

Töltött paprika egyszerűen

Bár az év minden szakában szokás főzni töltött paprikát, nyáron elmaradhatatlan, hiszen nincs is finomabb verzió, mint a szezon harsanósan friss tv-paprikáival készülő. Elsőre kicsit ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

sült céklás saláta
Életmód

Vashiányos vérszegénység: a dietetikusok ezeket az ételeket választják vashiányra

A vashiányos vérszegénység kezelése elsősorban a vasban gazdag ételek fogyasztásával kezdődik. A sovány húsok és tengeri ételek mellett a növényi alapú vasforrások és a C-vitaminban gazdag ételek segítik a vas felszívódását és a vörösvértestek termelődését. Dietetikusok szerint ezek az ételek támogatják az egészséget és a vérszegénység enyhítését.

Még több cikk

Top Receptek

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

legegyszerubb-meggyes-kevert
bögrés süti

Legegyszerűbb meggyes kevert

Amikor gyors és finom sütire vágyunk, tökéletes választás. Nem csak meggyel, hanem bármilyen gyümölccsel, de akár csokival vagy magokkal, illetve ezek keverésével is elkészíthető.

edesmama-meggyes-piteje
meggyes pite

Édesmama meggyes pitéje

Ebben nem ismerek megalkuvást. Nem, ez lehet, hogy nem klasszikus pitetészta. Mi több, egy egészen más sütinek a tésztája, de amióta édesmama kitalálta, hogy így süti, rá kellett ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept