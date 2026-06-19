Az orvos meglepő véleménye szerint ez a legjobb ital, ha beüt a kánikula

A nyári hőségben sokan azonnal a vizet választják a hidratálásra, ami abszolút jó döntés, de vannak, akik szerint egyes italok még hatékonyabbak lehetnek...
Dr. Natasha Fernando brit orvosigazgató szerint például a tej és a szójatej is segíthet hosszabb ideig fenntartani a szervezet hidratáltságát a nagy hőségben.
Miért nem mindig a víz a legjobb választás?
A víz alapvetően a legfontosabb a hidratáltság fenntartásában, de a tej különösen előnyös lehet, mert tartalmaz:
- cukrot, fehérjét és zsírt, amelyek lassítják a folyadék kiürülését a gyomorból
- nátriumot, ami segít a víz megtartásában
Ez azt jelenti, hogy a tej hosszabb ideig biztosítja a hidratációt, különösen akkor, ha a hőségben több órán át tartó aktivitásra készülünk.
Itt még nincs vége a sornak, ugyanis az orvos nem csupán a tejet ajánlja kánikula idejére...
Kattints a képre a galériáért, ha érdekel, mit ajánl a doktornő a vízen és a sima tejen kívül hidratálásra!
Finom hidratáló italok:
Ami még nagyon fontos, főleg nyáron: figyeld a kiszáradás jeleit!
- szomjúság
- ritkább vizelési inger
- szédülés
- fáradtság
- száraz száj, ajkak, nyelv
- beesett szemek
- sötét vagy erősebb szagú vizelet
Mit tegyél vészhelyzetben?
Ha a következő extrém tüneteket tapasztalod, akkor hívj segítséget vagy fordulj orvoshoz:
- szokatlan álmosság vagy zavartság
- állandó szédülés
- gyors pulzus
- kisgyermekeknél vagy csecsemőknél beesett fejtető
A legfontosabb tippek egy csokorban:
- Nyári hőségben ne csak vizet igyál, hanem próbáld ki az uborkás vizet vagy a kókuszvizet, hogy hosszabb ideig hidratált maradj.
- A friss gyümölcsök és zöldségek fogyasztása extra folyadékot biztosít!
- Figyelj a kiszáradás jeleire, és szükség esetén növeld a folyadékbevitelt kis adagokban!
Tudtad?
- A tej és a szójatej lassítja a folyadék kiürülését a gyomorból, így hosszabb ideig hidratál.
- A kókuszvíz és uborkalé elektrolitokat biztosít, ami segíti a szervezet hidratáltságát.
- A friss gyümölcsök és zöldségek nemcsak hidratálnak, de vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdagok, ami támogatja a szervezet működését hőségben.
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