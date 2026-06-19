Az orvos meglepő véleménye szerint ez a legjobb ital, ha beüt a kánikula

Tudtad, hogy egyes orvosok szerint nem a víz a leghatékonyabb, ha kánikula idején szomjas vagy? Dr. Natasha Fernando, a Medichecks orvosigazgatója nem mást ajánl, mint a tejet illetve szójatejet, többek közt. Hogy miért?

A nyári hőségben sokan azonnal a vizet választják a hidratálásra, ami abszolút jó döntés, de vannak, akik szerint egyes italok még hatékonyabbak lehetnek...

Dr. Natasha Fernando brit orvosigazgató szerint például a tej és a szójatej is segíthet hosszabb ideig fenntartani a szervezet hidratáltságát a nagy hőségben.

Miért nem mindig a víz a legjobb választás?

A víz alapvetően a legfontosabb a hidratáltság fenntartásában, de a tej különösen előnyös lehet, mert tartalmaz:

cukrot, fehérjét és zsírt , amelyek lassítják a folyadék kiürülését a gyomorból

, amelyek lassítják a folyadék kiürülését a gyomorból nátriumot, ami segít a víz megtartásában

Ez azt jelenti, hogy a tej hosszabb ideig biztosítja a hidratációt, különösen akkor, ha a hőségben több órán át tartó aktivitásra készülünk.

Itt még nincs vége a sornak, ugyanis az orvos nem csupán a tejet ajánlja kánikula idejére...

Kattints a képre a galériáért, ha érdekel, mit ajánl a doktornő a vízen és a sima tejen kívül hidratálásra!

4 fotó

Finom hidratáló italok:

Ami még nagyon fontos, főleg nyáron: figyeld a kiszáradás jeleit!

szomjúság

ritkább vizelési inger

szédülés

fáradtság

száraz száj, ajkak, nyelv

beesett szemek

sötét vagy erősebb szagú vizelet

Ha a fenti tünetek jelentkeznek, fontos a folyadékbevitel növelése, ami sose koffeines ital vagy cukros, szénsavas üdítő legyen!

Mit tegyél vészhelyzetben?

Ha a következő extrém tüneteket tapasztalod, akkor hívj segítséget vagy fordulj orvoshoz:

szokatlan álmosság vagy zavartság

állandó szédülés

gyors pulzus

kisgyermekeknél vagy csecsemőknél beesett fejtető

Nyári hőségben ne csak vizet igyál, hanem próbáld ki az uborkás vizet vagy a kókuszvizet

A legfontosabb tippek egy csokorban:

Nyári hőségben ne csak vizet igyál, hanem próbáld ki az uborkás vizet vagy a kókuszvizet , hogy hosszabb ideig hidratált maradj.

, hogy hosszabb ideig hidratált maradj. A friss gyümölcsök és zöldségek fogyasztása extra folyadékot biztosít!

Figyelj a kiszáradás jeleire, és szükség esetén növeld a folyadékbevitelt kis adagokban!

Tudtad?

A tej és a szójatej lassítja a folyadék kiürülését a gyomorból , így hosszabb ideig hidratál.

, így hosszabb ideig hidratál. A kókuszvíz és uborkalé elektrolitokat biztosít , ami segíti a szervezet hidratáltságát.

, ami segíti a szervezet hidratáltságát. A friss gyümölcsök és zöldségek nemcsak hidratálnak, de vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdagok, ami támogatja a szervezet működését hőségben.

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