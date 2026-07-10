Ettől a hétköznapi alapanyagtól kap új erőre az uborka: kertészek esküsznek erre a trükkre

Egy sokszor és sokféleképpen használt konyhai anyagról van szó, ami szinte minden téren megsegít minket, legyen szó főzésről, takarításról vagy éppen kertészkedésről. Most megmutatjuk, hogyan tudod jól használni az uborkatermesztés kapcsán.

A nyári, párás időszakban különösen jól jön egy kis segítség az uborkának a gombás fertőzésekkel szemben. Ehhez adunk most egy tippet: ezt a hétköznapi, konyhai alapanyagot érdemes a tövébe szórni.

Ettől a hétköznapi anyagtól kap új erőre az uborka: kertészek esküsznek erre a trükkre

A gombás fertőzések időszaka

A párás nyári időszak kedvez a peronoszpóra és a lisztharmat megjelenésének, ami veszélyeztetné uborkatermésünket. Ilyenkor jó, ha előre gondolkozunk, és a bajt nem megvárva cselekszünk a kertészkedés során.

Érdemes egy kis szódabikarbónás vizet az uborkanövény tövébe locsolni, hiszen lúgosságával nem kedvez a gombafertőzéseknek, sőt, kis mértékben a talaj pH-ját is megváltoztatja, ami hozzájárulhat az egészségesebb gyökérfejlődéshez.

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Hogyan csináld?

A legegyszerűbb módszer, ha egy teáskanál szódabikarbónát feloldunk egy liter vízben, és heti egy alkalommal az uborka tövébe locsolgatjuk. Ez különösen hasznos csapadékos, párás időszakban.

Levélpermetként: Egy evőkanál szódabikarbónával , egy teáskanál folyékony szappannal és négy liter vízzel levélpermetként is használhatjuk.

Érdemes egy kis szódabikarbónás vizet az uborkanövény tövébe locsolni

Ezt érdemes egy-két levélen kipróbálni, hogy nem okoz-e perzselést vagy elszíneződést. Egyik módszert sem szabad túlzásba vinni, mert túl lúgossá teheti a talajt, ami kedvezőtlenül hat a talajéletre.

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