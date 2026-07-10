Ettől a hétköznapi alapanyagtól kap új erőre az uborka: kertészek esküsznek erre a trükkre

A nyári, párás időszakban különösen jól jön egy kis segítség az uborkának a gombás fertőzésekkel szemben. Ehhez adunk most egy tippet: ezt a hétköznapi, konyhai alapanyagot érdemes a tövébe szórni.
A gombás fertőzések időszaka
A párás nyári időszak kedvez a peronoszpóra és a lisztharmat megjelenésének, ami veszélyeztetné uborkatermésünket. Ilyenkor jó, ha előre gondolkozunk, és a bajt nem megvárva cselekszünk a kertészkedés során.
Érdemes egy kis szódabikarbónás vizet az uborkanövény tövébe locsolni, hiszen lúgosságával nem kedvez a gombafertőzéseknek, sőt, kis mértékben a talaj pH-ját is megváltoztatja, ami hozzájárulhat az egészségesebb gyökérfejlődéshez.
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Hogyan csináld?
A legegyszerűbb módszer, ha egy teáskanál szódabikarbónát feloldunk egy liter vízben, és heti egy alkalommal az uborka tövébe locsolgatjuk. Ez különösen hasznos csapadékos, párás időszakban.
Levélpermetként:
Ezt érdemes egy-két levélen kipróbálni, hogy nem okoz-e perzselést vagy elszíneződést. Egyik módszert sem szabad túlzásba vinni, mert túl lúgossá teheti a talajt, ami kedvezőtlenül hat a talajéletre.