4 népszerű növény, amit nyáron inkább NE ültess el a kertészek szerint, nyomós oka van

Nem minden növény szereti a nyári meleget. Mutatjuk, mely zöldségeket és dísznövényeket jobb tavasszal vagy ősszel ültetni, hogy szépen fejlődjenek.

A nyár sokak számára a kertészkedés legaktívabb időszaka: végre hosszúak a nappalok, sok a napsütés, és úgy tűnhet, hogy minden adott ahhoz, hogy új növényekkel gazdagítsuk a kertet vagy éppen a balkonunkban. A meleg idő azonban nem minden növény számára ideális. Sőt, vannak olyan népszerű zöldségek és dísznövények, amelyek kifejezetten megszenvedik a nyári hőséget. Nézzük, kiknek nem jó, ha kánikulában ültetjük el őket!

4 növény, amit nem érdemes nyáron ültetni: megsínylik a hőséget

A túl magas hőmérséklet, az erős napsugárzás és a gyorsan kiszáradó talaj miatt egyes növények nehezebben fejlődnek, hamarabb felmagzanak, kevesebb termést hoznak, vagy akár el is pusztulhatnak. Mutatjuk, mely növényekkel érdemes várni inkább őszig vagy a következő tavaszig!

Tudtad? A növények nemcsak a vízhiánytól szenvedhetnek nyáron, hanem a túl magas talajhőmérséklettől is. A forró földben a gyökerek működése lelassulhat, így a növény akkor is vízhiányosnak tűnhet, ha rendszeresen kap öntözést.

A kertészek ezért gyakran azt javasolják, hogy a nyári hónapokban inkább olyan növényeket válasszunk, amelyek természetesen alkalmazkodtak a melegebb körülményekhez, és a hűvösebb időt igénylő fajokat hagyjuk tavaszra vagy őszre.

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Már elültetted őket? Így segíthetsz túlélni a nyári meleget

Amennyiben már bekerültek a kertbe ezek a növények, még nem kell lemondani róluk. A legfontosabb ilyenkor a megfelelő vízellátás és a növények védelme az erős napsütéstől. A locsolás helyett inkább ritkábban, de alaposabban öntözz, lehetőleg a kora reggeli órákban. Így a víz mélyebbre jut a talajban, és a gyökerek is jobban hozzáférnek.

Sokat segíthet a talajtakarás is: egy réteg komposzt, fakéreg vagy más szerves mulcs lassítja a párolgást, és tovább nedvesen tartja a növény környezetét.

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A frissen ültetett növény délutánonként látványosan lekókad, átmenetileg árnyékolással is védheted. Egy árnyékoló háló vagy akár egy egyszerű kerti takarás is csökkentheti a hőstresszt.

Kertészeti tippek, hogy a nyári ültetés ne legyen kudarc - A nagy melegben ne ültess át érzékeny növényeket, inkább várd meg a hűvösebb napokat.

- Új növény telepítése után különösen fontos a rendszeres öntözés, mert a gyökérzet még nem alakult ki megfelelően.

- A reggeli locsolás hatékonyabb, mint a napközbeni vagy esti túlzott öntözés.

- A talajtakarás segít megőrizni a nedvességet és védi a gyökereket a túlmelegedéstől.

Összegzés

A nyár valóban a kert egyik legszebb időszaka, de nem minden növény számára jelent ideális ültetési időpontot. Azt szeretnéd, hogy növényeid erősek legyenek és bőséges termést vagy szépséges virágokat hozzanak? Érdemes figyelembe venni az igényeiket, és nem csak a kertészkedési kedv alapján választani az ültetés időpontját.

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