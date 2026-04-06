Sőt: most azt is elmondják, melyikről mit gondolnak!

A táplálkozással kapcsolatban szinte mindenkinek van egy „biztos” meggyőződése – akár arról, hogy mitől lehet fogyni, akár arról, mi egészséges, vagy éppen mit érdemes teljesen kerülni. A gond csak az, hogy ezek nagy része valójában tévhit, ami sokszor a közösségi médiából vagy félreértelmezett információkból terjed.

8 dietetikus árulta el, milyen táplálkozási mítoszokat hallanak leggyakrabban

A dietetikusok nap mint nap találkoznak ezekkel a kérdésekkel. Most nyolc szakember – Kendra Haire, Roxana Ehsani, Kathleen Benson, Sheila Patterson, Nicole Randazzo, Kelsey Kalenderian, Jordan Langhough és Brittany Brown – árulta el, ők milyen félreértésekkel szembesülnek a leggyakrabban, emellett segítenek tisztázni azt is, mi igaz és mi nem.

„A léböjt „méregtelenít” és egészségesebbé tesz"

Gyakran hallani, hogy egy néhánynapos léböjt segít „kipucolni” a szervezetet. A valóságban viszont ez a módszer inkább túlzott éheztetéshez vezet, hiszen ilyenkor nagyon kevés kalóriát és fehérjét viszünk be a szervezetünkbe.

A gyors súlycsökkenés ilyenkor többnyire nem valódi fogyás, hanem egyszerű vízvesztés. Ráadásul a léböjt végével a szervezet elkezdhet kompenzálni, ami túlevéshez vezethet, tehát épp ellenkező hatást érünk el.

Van viszont jó hír is: a testünk magától is képes méregteleníteni – ebben a máj, a vesék és az emésztőrendszer játszanak fontos szerepet. Sokkal többet segítünk magunknak, ha elegendő folyadékot fogyasztunk, és sok zöldséget, gyümölcsöt eszünk.

„A gyümölcs nem egészséges a cukortartalma miatt"

Sokan félnek a gyümölcsökben lévő cukortól, pedig a legtápanyagdúsabb élelmiszerek közé tartoznak. Tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal, antioxidánsokkal és rosttal, amelyek:

támogatják az emésztést

erősítik az immunrendszert

hozzájárulnak a krónikus betegségek megelőzéséhez

A hangsúlyt inkább a hozzáadott cukrok csökkentésére érdemes tenni, nem a természetes cukrokat tartalmazó gyümölcsök kerülésére.

„A szénhidrátok károsak"

Ez az egyik legrégebbi és legmakacsabban kitartó tévhit. Valójában a szénhidrátok a szervezet elsődleges energiaforrásai, és sok egészséges étel – például a teljes kiőrlésű gabonák, hüvelyesek, zöldségek és gyümölcsök – is ebbe a kategóriába tartozik.

Ezek ráadásul rostban is gazdagok, így támogatják az emésztést, táplálják a bélflórát, hosszú távon pedig csökkenthetik bizonyos betegségek kockázatát. Tehát nem a szénhidrátok elhagyása a megoldás, hanem az, hogy milyen minőségű forrásokat választunk.

„Nem baj, ha kihagyjuk a reggelit"

Sokan gondolják, hogy a reggeli kihagyása belefér – pedig egy kiegyensúlyozott reggeli igenis segít beindítani a napot. A rostot és fehérjét is tartalmazó reggeli:

stabilabb energiaszintet ad

segít kordában tartani az étvágyat

csökkentheti a későbbi túlevés esélyét

Ha kihagyjuk, nagyobb eséllyel nassolunk napközben, vagy eszünk többet este.

„A késő esti evés hizlal"

Sokan hiszik, hogy este enni automatikusan súlygyarapodáshoz vezet. Valójában a testsúlyt elsősorban az határozza meg, mennyi kalóriát viszünk be összességében. Egy este elfogyasztott étel nem „rosszabb”, mint egy reggeli – a különbséget inkább a szokások adják.

Az esti evés ugyanis gyakran unalomból vagy stresszből történik, tudattalan túlevéshez vezethet, és ronthatja az alvás minőségét.

Ráadásul ilyenkor általában egészségtelen nassolnivalókhoz nyúlunk, nem pedig teljes, egészséges alapanyagokhoz. Összességében tehát nem az evés időpontja a fő kérdés, hanem az, hogy mit, miért és mennyit eszünk.

„A gluténmentes ételek egészségesebbek"

Sokan automatikusan egészségesebbnek gondolják a gluténmentes termékeket, pedig ez nem feltétlenül igaz. A glutén egy fehérje, amely például a búzában, árpában és rozsban található. Azok számára, akik nem érzékenyek rá, a glutén elhagyása nem jelent automatikus egészségügyi előnyt.

Sőt: egyes gluténmentes termékek tápértéke akár alacsonyabb is lehet.

„Az étrend-kiegészítők kiválthatják az egészséges étrendet"

Bár bizonyos esetekben hasznosak lehetnek, a kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott étrendet. Egy tabletta vagy por nem tudja pótolni:

a rostokat

az antioxidánsokat

az egészséges zsírokat

a teljes értékű fehérjéket

A kiegészítők inkább kiegészítenek, nem pedig helyettesítenek.

„Az egészséges étkezés túl drága"

Ez az egyik leggyakoribb – és leginkább félrevezető – állítás. Valójában sok olcsó alapanyag kifejezetten tápláló. Ilyen például a bab, a lencse, a zab, a tojás, valamint a fagyasztott zöldségek és gyümölcsök is.

Ami általában drága, az a kényelem, vagyis az olyan előre elkészített, feldolgozott „egészséges” termékek, mint például a kis dobozokban kapható szeletelt gyümölcsök.

Igaz, hogy az egészséges étkezés néha több előkészületet igényel, de hosszú távon minden szempontból megtérül.

Amit érdemes szem előtt tartanunk

A táplálkozással kapcsolatos mítoszok könnyen félrevezethetnek bennünket. Érdemes mindig hiteles forrásokra támaszkodnunk, és nem egy-egy trend alapján dönteni. Ha az alapokra odafigyelünk – ilyen például a változatos, tápanyagdús étrend, a mértékletesség és a tudatosság –, már sokat tettünk az egészségünkért.

Forrásunk volt.