Nem tilos a krumpli fogyókúra idején sem – Ha betartod a dietetikus alábbi szabályait

Te is úgy tudod, hogy fogyókúra idején nem lehet krumplit enni? Ez bizony tévhit, az igazságról pedig dietetikus szakértőnk rántja le a leplet.

Sokak fejébe örökre beégett az a tévhit, hogy fogyókúra idején nem szabad krumplit enni. Bár biztos információm nincs róla, ez a téves elképzelés valószínűleg onnan eredhet, hogy évtizedekkel ezelőtt az átlagos háztartásban köretként krumpli, rizs vagy tészta szerepelt - és a fogyókúrás étrend változatossága, illetve a kalóriaszegény zöldségek mennyiségének növelés érdekében, egyszerűbb volt tiltani a krumplit, mint elmagyarázni azokat a feltételeket, amik figyelembevételével simán belefér a burgonya is a fogyókúrás étrendbe.

Nem tilos a krumpli fogyókúra idején sem - ha ezt a pár szabályt betartod

A másik ok pedig a tengerentúlról származhat, ahol a burgonya legnépszerűbb fogyasztási formája a bő zsírban sült krumpli (ld. gyorséttermek sztenderd körete), majd ezt követően a krumplipüré (igazi krumplit látott-e vajon?) és esetleg a jó sajtos-tejfölös jacket potato, azaz héjában sült krumpli. Ezek az ételek pedig tényleg csak nagyon alkalmi szinten szerepelhetnek a menüben fogyni vágyás idején.

Hogy fér bele a krumpli a fogyókúrás menübe?

Nem attól fogsz meghízni, hogy 10 dkg krumpli ~90 kcal és ~20 g szénhidrátot tartalmaz, hanem attól, ha nem tartod be az alábbiakat:

Az első fontos szabály (ami persze nem csak a krumplira érvényes): tarts mértéket ! Egy fogyókúrás ebédnél 15-20 dkg szerepelhet a krumpli a köret részeként.

! Egy fogyókúrás ebédnél 15-20 dkg Ne fogyaszd magában ! A köretnek mindig csak egy részét alkossa a burgonyaköret, a másik része legyen lehetőleg alacsony keményítőtartalmú, magas rosttartalmú zöldség.

! A köretnek mindig csak egy részét alkossa a burgonyaköret, a másik része legyen lehetőleg alacsony keményítőtartalmú, magas rosttartalmú zöldség. Szerepeljen az ételben fehérje is - hús, hal, sajt, tojás vagy tofu. A zöldségek rosttartalma, a hús, hal stb. fehérje- és zsírtartalma lassítja a burgonya szénhidráttartalmának felszívódását, és természetesen növelik az étel telítőértékét.

Tudtad?

- A burgonya önmagában nem hizlal, a fogyókúra során a mennyiség és a kombináció számít.

- Heti 1–2 alkalommal fogyasztva teljesen belefér a változatos étrendbe.

- A rostban gazdag zöldségekkel együtt tálalva a szénhidrát felszívódása lassabb, így hosszabb ideig tartó telítettséget ad.

Ne süsd bő zsiradékban

Való igaz, hogy a bő olajban sült krumpli tud extra ropogós lenni - de egyrészt ehhez elég jól kell tudni művelni a bő olajban sütést is, másrészt pedig a mai sütők már jól teljesítenek ezen a téren is.

Kevés olajjal és karakteres fűszerekkel átforgatva sütőben sütve is tökéletes krumpliköretet varázsolhatunk az asztalra.

Felejtsük el a bő olajban sütést!

Felejtsd el a ketchupot, majonézt, barbeque-szószt!

Ha ezekbe mártogatjuk a sültkrumpli-hasábjainkat, akkor biztos, hogy rengeteg extra kalóriát viszünk be egy-egy étkezésnél. Ha mindenképpen tunkolni szeretnénk, akkor készítsünk paradicsomszósz vagy light natúr joghurt alapú fűszeres szószokat. Hidd el, az élmény ugyanolyan szuper lesz!

Tippek: - Tarts mértéket: 15–20 dkg burgonya fogyókúrás ebédnél elegendő. (plusz indoklás: a kalória- és szénhidráttartalom kezelése)

- Kombináld alacsony keményítőtartalmú, rostban gazdag zöldségekkel. (plusz indoklás: a telítettség növelése, a szénhidrát felszívódásának lassítása)

- Ha mártogatnál, válassz paradicsomszószt vagy light joghurtos fűszeres szószt. (plusz indoklás: a felesleges kalóriabevitel csökkentése)

Ne a krumpli játssza a főszerepet

A köretek között ne a burgonya játssza a főszerepet, hanem a többi zöldség legyen a menü hangsúlyos része. Nem ajánlott minden nap fogyasztani, ezért a burgonya heti egyszer-kétszer kerüljön az asztalra. Érdemes változatosan elkészíteni: ne ragadj le a hagyományos sült krumplinál vagy krumplipürénél, hanem használd saláták, tepsiben sült zöldségek, levesek vagy főzelékek alkotórészeként is.

Összegzés

A burgonya fogyókúra során is beleférhet az étrendbe, ha mértékkel fogyasztjuk és nem a köret főszereplőjeként kerül az étkezésbe. Heti egyszer-kétszer ajánlott, és érdemes változatosan elkészíteni:

sült krumpli, krumplipüré helyett salátákban, tepsiben sült zöldségekben, levesekben vagy főzelékekben is használhatjuk.

Így a burgonya része lehet egy kiegyensúlyozott, rostban gazdag és egészséges étrendnek.

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