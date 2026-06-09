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2026.06.09.

Nem tilos a krumpli fogyókúra idején sem – Ha betartod a dietetikus alábbi szabályait

Bodon Judit dietetikus profilképe Bodon Judit dietetikus

Te is úgy tudod, hogy fogyókúra idején nem lehet krumplit enni? Ez bizony tévhit, az igazságról pedig dietetikus szakértőnk rántja le a leplet.

Sokak fejébe örökre beégett az a tévhit, hogy fogyókúra idején nem szabad krumplit enni. Bár biztos információm nincs róla, ez a téves elképzelés valószínűleg onnan eredhet, hogy évtizedekkel ezelőtt az átlagos háztartásban köretként krumpli, rizs vagy tészta szerepelt - és a fogyókúrás étrend változatossága, illetve a kalóriaszegény zöldségek mennyiségének növelés érdekében, egyszerűbb volt tiltani a krumplit, mint elmagyarázni azokat a feltételeket, amik figyelembevételével simán belefér a burgonya is a fogyókúrás étrendbe.

sült csónakburgonya
Nem tilos a krumpli fogyókúra idején sem - ha ezt a pár szabályt betartod

A másik ok pedig a tengerentúlról származhat, ahol a burgonya legnépszerűbb fogyasztási formája a bő zsírban sült krumpli (ld. gyorséttermek sztenderd körete), majd ezt követően a krumplipüré (igazi krumplit látott-e vajon?) és esetleg a jó sajtos-tejfölös jacket potato, azaz héjában sült krumpli. Ezek az ételek pedig tényleg csak nagyon alkalmi szinten szerepelhetnek a menüben fogyni vágyás idején.

Hogy fér bele a krumpli a fogyókúrás menübe?

Nem attól fogsz meghízni, hogy 10 dkg krumpli ~90 kcal és ~20 g szénhidrátot tartalmaz, hanem attól, ha nem tartod be az alábbiakat:

  • Az első fontos szabály (ami persze nem csak a krumplira érvényes): tarts mértéket! Egy fogyókúrás ebédnél 15-20 dkg szerepelhet a krumpli a köret részeként.
  • Ne fogyaszd magában! A köretnek mindig csak egy részét alkossa a burgonyaköret, a másik része legyen lehetőleg alacsony keményítőtartalmú, magas rosttartalmú zöldség.
  • Szerepeljen az ételben fehérje is - hús, hal, sajt, tojás vagy tofu. A zöldségek rosttartalma, a hús, hal stb. fehérje- és zsírtartalma lassítja a burgonya szénhidráttartalmának felszívódását, és természetesen növelik az étel telítőértékét.

Tudtad?


- A burgonya önmagában nem hizlal, a fogyókúra során a mennyiség és a kombináció számít.
- Heti 1–2 alkalommal fogyasztva teljesen belefér a változatos étrendbe.
- A rostban gazdag zöldségekkel együtt tálalva a szénhidrát felszívódása lassabb, így hosszabb ideig tartó telítettséget ad.

Ne süsd bő zsiradékban

Való igaz, hogy a bő olajban sült krumpli tud extra ropogós lenni - de egyrészt ehhez elég jól kell tudni művelni a bő olajban sütést is, másrészt pedig a mai sütők már jól teljesítenek ezen a téren is.

Kevés olajjal és karakteres fűszerekkel átforgatva sütőben sütve is tökéletes krumpliköretet varázsolhatunk az asztalra.

tepsis steak burgonya zöldségekkel
Felejtsük el a bő olajban sütést!

Felejtsd el a ketchupot, majonézt, barbeque-szószt!

  • Ha ezekbe mártogatjuk a sültkrumpli-hasábjainkat, akkor biztos, hogy rengeteg extra kalóriát viszünk be egy-egy étkezésnél. Ha mindenképpen tunkolni szeretnénk, akkor készítsünk paradicsomszósz vagy light natúr joghurt alapú fűszeres szószokat. Hidd el, az élmény ugyanolyan szuper lesz!

Tippek:

- Tarts mértéket: 15–20 dkg burgonya fogyókúrás ebédnél elegendő. (plusz indoklás: a kalória- és szénhidráttartalom kezelése)
- Kombináld alacsony keményítőtartalmú, rostban gazdag zöldségekkel. (plusz indoklás: a telítettség növelése, a szénhidrát felszívódásának lassítása)
- Ha mártogatnál, válassz paradicsomszószt vagy light joghurtos fűszeres szószt. (plusz indoklás: a felesleges kalóriabevitel csökkentése)

Ne a krumpli játssza a főszerepet

A köretek között ne a burgonya játssza a főszerepet, hanem a többi zöldség legyen a menü hangsúlyos része. Nem ajánlott minden nap fogyasztani, ezért a burgonya heti egyszer-kétszer kerüljön az asztalra. Érdemes változatosan elkészíteni: ne ragadj le a hagyományos sült krumplinál vagy krumplipürénél, hanem használd saláták, tepsiben sült zöldségek, levesek vagy főzelékek alkotórészeként is.

Összegzés

A burgonya fogyókúra során is beleférhet az étrendbe, ha mértékkel fogyasztjuk és nem a köret főszereplőjeként kerül az étkezésbe. Heti egyszer-kétszer ajánlott, és érdemes változatosan elkészíteni:

sült krumpli, krumplipüré helyett salátákban, tepsiben sült zöldségekben, levesekben vagy főzelékekben is használhatjuk.

Így a burgonya része lehet egy kiegyensúlyozott, rostban gazdag és egészséges étrendnek.

Ezt a cikket is olvasd el arról, hogyan teheted a krumplit még egészségesebbé!

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