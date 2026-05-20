Évek óta félreértjük a krumpli élettani hatását – Ezért érdemes gyakrabban enni

A burgonyát gyakran éri az a vád, hogy csupán „üres szénhidrát”, amely gyorsan megemeli a vércukorszintet, de nem nyújt valódi tápértéket. A táplálkozási szakértők szerint azonban ez az egyik legnagyobb tévhit a népszerű zöldséggel kapcsolatban.
A burgonya valójában számos fontos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Jelentős C-vitamin-forrás, amely hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez és segíti a szervezet védekezőképességét. Emellett rendkívül gazdag káliumban is: egy közepes méretű burgonya akár több káliumot tartalmazhat, mint egy banán. Ez az ásványi anyag fontos szerepet játszik a vérnyomás szabályozásában és a szív egészségének megőrzésében.
Tudtad?
Nem a burgonya hizlal, hanem az elkészítési mód
A krumpli rossz hírnevét valójában sokkal inkább a feldolgozási módok okozzák. A bő olajban sült hasábburgonya, a chips vagy a vajjal és tejszínnel készült burgonyapüré valóban jelentős kalóriamennyiséget tartalmazhat, de ez nem magából a zöldségből fakad.
A natúr főtt vagy héjában sült burgonya ezzel szemben kifejezetten jól beilleszthető egy kiegyensúlyozott étrendbe. Egy közepes méretű darab nagyjából 110 kalóriát tartalmaz, miközben zsír- és koleszterinmentes, valamint alacsony a nátriumtartalma is.
A legtöbb érték a héjban található
A burgonya rosttartalmának jelentős része közvetlenül a héj alatt található, ezért a hámozással sok értékes tápanyagtól fosztjuk meg magunkat.
A rostok támogatják az emésztést és hosszabb ideig biztosítanak jóllakottságérzetet, ami a testsúlykontroll szempontjából is előnyös lehet.
Receptajánló:
A burgonya emellett rezisztens keményítőt is tartalmaz, amely prebiotikumként táplálja a bélflórában élő jótékony baktériumokat. Ennek mennyisége különösen akkor nő meg, ha a főtt burgonyát fogyasztás előtt lehűtjük.
Így marad igazán egészséges
- A szakemberek szerint érdemes héjában sütni vagy párolni a burgonyát, mert így őrizhető meg benne a legtöbb vitamin és ásványi anyag.
- A túlzott olajhasználat kerülése szintén fontos, ha egészségesebb fogást szeretnénk készíteni.