Sokan még mindig hizlaló, értéktelen szénhidrátforrásként tekintenek a burgonyára, pedig valójában tele van értékes tápanyagokkal. A megfelelően elkészített krumpli nemcsak laktató, hanem vitaminokban, ásványi anyagokban és rostokban is gazdag.

A burgonyát gyakran éri az a vád, hogy csupán „üres szénhidrát”, amely gyorsan megemeli a vércukorszintet, de nem nyújt valódi tápértéket. A táplálkozási szakértők szerint azonban ez az egyik legnagyobb tévhit a népszerű zöldséggel kapcsolatban.

Évek óta félreértjük a krumpli élettani hatását – Ezért érdemes gyakrabban enni

A burgonya valójában számos fontos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Jelentős C-vitamin-forrás, amely hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez és segíti a szervezet védekezőképességét. Emellett rendkívül gazdag káliumban is: egy közepes méretű burgonya akár több káliumot tartalmazhat, mint egy banán. Ez az ásványi anyag fontos szerepet játszik a vérnyomás szabályozásában és a szív egészségének megőrzésében.

Tudtad? A burgonya B6-vitamin-tartalma sem elhanyagolható, amely az idegrendszer működésében és az anyagcsere-folyamatokban tölt be fontos szerepet.

Nem a burgonya hizlal, hanem az elkészítési mód

A krumpli rossz hírnevét valójában sokkal inkább a feldolgozási módok okozzák. A bő olajban sült hasábburgonya, a chips vagy a vajjal és tejszínnel készült burgonyapüré valóban jelentős kalóriamennyiséget tartalmazhat, de ez nem magából a zöldségből fakad.

A natúr főtt vagy héjában sült burgonya ezzel szemben kifejezetten jól beilleszthető egy kiegyensúlyozott étrendbe. Egy közepes méretű darab nagyjából 110 kalóriát tartalmaz, miközben zsír- és koleszterinmentes, valamint alacsony a nátriumtartalma is.

A legtöbb érték a héjban található

A burgonya rosttartalmának jelentős része közvetlenül a héj alatt található, ezért a hámozással sok értékes tápanyagtól fosztjuk meg magunkat.

A rostok támogatják az emésztést és hosszabb ideig biztosítanak jóllakottságérzetet, ami a testsúlykontroll szempontjából is előnyös lehet.

A burgonya emellett rezisztens keményítőt is tartalmaz, amely prebiotikumként táplálja a bélflórában élő jótékony baktériumokat. Ennek mennyisége különösen akkor nő meg, ha a főtt burgonyát fogyasztás előtt lehűtjük.

Így marad igazán egészséges

A szakemberek szerint érdemes héjában sütni vagy párolni a burgonyát, mert így őrizhető meg benne a legtöbb vitamin és ásványi anyag.

A túlzott olajhasználat kerülése szintén fontos, ha egészségesebb fogást szeretnénk készíteni.

