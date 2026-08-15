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2026.08.15.

Nosalty-kvíz: Melyik szezonális augusztusi gyümölcsöt látod a képen?

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Újabb izgalmas kvízzel érkezünk a hétre, ugyanis a hónap szezonális gyümölcseit kell képekről felismernetek. Lássuk, mennyire vagytok gyümölcsfanatikusok!

Nemrég a klasszikus gombócos fagylaltok állítottak titeket kihívások elé, de azt is megtudhattátok, melyik étel illik hozzátok a kánikulában, most pedig jöjjenek az augusztus szezonális gyümölcsei, amiket képekről kell felismernetek!

Szeder
Nosalty-kvíz: Melyik szezonális augusztusi gyümölcsöt látod a képen?

Az augusztus a nyár egyik leggazdagabb időszaka, amikor számos ízletes és friss gyümölcs érik. Ebben a hónapban még bőségesen kapható a zamatos görög- és sárgadinnye, amelyek magas víztartalmuk miatt különösen frissítőek a meleg napokon.

Az őszibarack és a nektarin szintén tipikus augusztusi gyümölcsök: édes, lédús húsuk önmagában is finom, de süteményekhez és gyümölcssalátákhoz is kiváló.

A bogyós gyümölcsök közül is több megtalálható a kertekben és a piacokon. A szeder, a málna és a különböző szőlőfajták ilyenkor különösen ízletesek lehetnek. A szilva szezonja is elkezdődik, és sokféle változata elérhető. Ezek a gyümölcsök nemcsak finomak, hanem vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban is gazdagok.

Receptajánló:

A szezonális gyümölcsök fogyasztásának egyik előnye, hogy frissen, éretten és általában kedvezőbb áron kerülhetnek az asztalra. Érdemes augusztusban minél többféle gyümölcsöt beépíteni az étrendbe, akár önmagukban, akár saláták, turmixok vagy könnyű desszertek formájában. A nyári gyümölcsök változatossága így nemcsak egészségesebbé, hanem színesebbé és élvezetesebbé is teheti az étkezéseket.

Játssz velünk, és töltsd ki kvízünket!

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